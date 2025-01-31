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Всё только начинается! Рома Зверь ищет отца Маши Кошиной в трейлере фильма «Всё, что тебя касается»

31 января
2025 год

Новости кино >>
31 января 2025
В сети появился дебютный трейлер приключенческого драмеди «Всё, что тебя касается» режиссёра Александра ВойтинскогоПо щучьему велению»).

«Всё, что тебя касается»

Маша никогда не видела отца и считала, что он ее бросил. Узнав из дневника матери, что его зовут Павел Соколов и что они познакомились на концерте группы «Звери», она решает его найти. В VK Маша видит пост Павла о выступлении этой группы и отправляется на концерт, чтобы узнать правду.

Всё только начинается! Рома Зверь ищет отца Маши Кошиной в трейлере фильма «Всё, что тебя касается»

Главные роли в картине исполнили Маша Кошина, Виктор Хориняк, Зоя Бербер, Олег Чугунов, Тимофей Кочнев, Родион Вьюшкин, Вячеслав Кулаков, Виталий Щербина, Мария Когутницкая, Макар Гаасс, Кристина Корбут, Мария Юрченко, Виктор Трубачев, Мария Наумова, Вероника Журавлева, Алексей Лосихин, Юлия Сулес и Артем Гайдуков. Сама группа «Звери» тоже приняла участие в производстве ленты, а её солист Рома Зверь также стал продюсером и композитором фильма. Съёмки проходили в Москве и Подмосковье, а также на живом концерте «Зверей» на БСА «Лужники», где собралось более 45 тысяч зрителей.

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На большие экраны лента «Всё, что тебя касается» выйдет 10 апреля.
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Всё только начинается! Рома Зверь ищет отца Маши Кошиной в трейлере фильма «Всё, что тебя касается» фотографии
Всё только начинается! Рома Зверь ищет отца Маши Кошиной в трейлере фильма «Всё, что тебя касается» фотографии
Всё только начинается! Рома Зверь ищет отца Маши Кошиной в трейлере фильма «Всё, что тебя касается» фотографии
Всё только начинается! Рома Зверь ищет отца Маши Кошиной в трейлере фильма «Всё, что тебя касается» фотографии
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