Всё только начинается! Рома Зверь ищет отца Маши Кошиной в трейлере фильма «Всё, что тебя касается»

В сети появился дебютный трейлер приключенческого драмеди «Всё, что тебя касается
» режиссёра Александра Войтинского
(«По щучьему велению
»).
«Всё, что тебя касается»
Маша никогда не видела отца и считала, что он ее бросил. Узнав из дневника матери, что его зовут Павел Соколов и что они познакомились на концерте группы «Звери», она решает его найти. В VK Маша видит пост Павла о выступлении этой группы и отправляется на концерт, чтобы узнать правду.
Главные роли в картине исполнили Маша Кошина
, Виктор Хориняк
, Зоя Бербер
, Олег Чугунов
, Тимофей Кочнев
, Родион Вьюшкин
, Вячеслав Кулаков
, Виталий Щербина
, Мария Когутницкая
, Макар Гаасс
, Кристина Корбут
, Мария Юрченко
, Виктор Трубачев
, Мария Наумова
, Вероника Журавлева
, Алексей Лосихин
, Юлия Сулес
и Артем Гайдуков
. Сама группа «Звери» тоже приняла участие в производстве ленты, а её солист Рома Зверь
также стал продюсером и композитором фильма. Съёмки проходили в Москве и Подмосковье, а также на живом концерте «Зверей» на БСА «Лужники», где собралось более 45 тысяч зрителей.
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» выйдет 10 апреля.
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