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Юрий Дейнекин устроит «снайперский шабаш» в продолжении «Самогона»

31 января
2025 год

Новости кино >>
31 января 2025
В Москве и Московской области продолжаются съемки второго сезона военной драмы Сергея Малюгова «Самогон» – «Самогон. Снайперский шабаш». К главной роли вернулся Юрий Дейнекин. Об этом сообщает пресс-служба телеканала НТВ, где и состоится премьера сериала.

Юрий Дейнекин устроит «снайперский шабаш» в продолжении «Самогона»
фото: пресс-служба НТВ

События первого сезона обрываются в начале весны 1942 года, когда Самогон, убив главного немецкого снайпера и спасая журналиста, оказывается тяжело ранен. В продолжении истории Николай Слепков (Юрий Дейнекин), буквально собранный врачами по кусочкам, живет в родном селе, ведет мысленный диалог с Зоей (Юлия Афанасьева), которая не отвечает на его письма, но чувствует себя чужим в этой мирной жизни. Николай сбегает с собственной свадьбы и снова оказывается на фронте, в своей роте. Командир Провоторов (Михаил Евланов) не очень рад возвращению сложно, плохо управляемого бойца. Поэтому при первой же возможности отправляет его подальше от себя – на слет лучших снайперов страны. Но, как оказывается, ненадолго.

«Как и в любом хорошо написанном сценарии, в новой части фильма с моим героем происходят изменения. Он старается социализироваться по заветам его любимой – Зои, пытается больше разговаривать с людьми, вникать в их проблемы, заботиться о них, открываться миру. Но при этом он остается нелюдимым, идущим своим путем. Во втором фильме он сталкивается с непринятием коллективом. Его приглашают на слет снайперов, но там он не находит общий язык с коллегами. В дальнейшем, когда они попадают все вместе на фронт, к нему продолжают относиться предвзято. Но постепенно все налаживается: кому-то он помогает, где-то ему помогают, и люди им проникаются», — отмечает Юрий Дейнекин.

На слет со всех фронтов съезжаются ведущие снайперы Красной армии. Стрелки делятся секретами мастерства, боевым опытом, обсуждают технические новинки, проводят практические занятия. Однако Самогон снова выбивается из общего строя и выступает с предложением – применить свои таланты не на полигоне, а на фронте. Так, лучшие снайперы Красной армии оказывается на Юго-Западном фронте, в расположении 49-й армии. Они участвуют в поддержке наступления, нанося фашистам колоссальные потери. Самогон в одиночку лезет на самые опасные участки, и многие снайперы поддерживают его почин. Только не известный стрелок Семен Валяев (Марк Вдовин): он подбивает коллег против Самогона, уверяя, что снайпер – элита войск, и он не должен бежать впереди пехоты, рискуя собой.

Юрий Дейнекин устроит «снайперский шабаш» в продолжении «Самогона»
фото: пресс-служба НТВ

«Уникальность главного героя в том, что, как бы ни менялись обстоятельства, он остается верен себе. Он не умеет говорить неправду, действует, как подсказывает ему сердце, иногда по-детски, но искренне и прямо. Я думаю, зрителю интересно будет следить за тем, как бескомпромиссный, несгибаемый Самогон пройдет очередную проверку своего характера новыми интересными обстоятельствами», — отмечает Сергей Малюгов.

По словам Юрия Дейнекина, при подготовке к проекту он сделал упор на обращение с оружием. «Прошло два года со съемок предыдущего сезона, нужно было вспомнить, как держать винтовку, как целиться, как стрелять, как нажимать на спусковой крючок. Кроме того, я много работал с материалом, со сценарием, и мы вместе с режиссером продолжаем это делать на съемочной площадке – развивать персонажа, придумывать что-то новое», – признается актер.
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СамогонСамогон. Снайперский шабаш

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Юрий Дейнекин устроит «снайперский шабаш» в продолжении «Самогона» фотографии
Юрий Дейнекин устроит «снайперский шабаш» в продолжении «Самогона» фотографии
Юрий Дейнекин устроит «снайперский шабаш» в продолжении «Самогона» фотографии
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