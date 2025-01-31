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«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» выйдет в России в день мировой премьеры

31 января
2025 год

Новости кино >>
31 января 2025
Фильм «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» с Рене Зеллвегер в главной роли выйдет на Кинопоиске одновременно с мировой премьерой 14 февраля, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» выйдет в России в день мировой премьеры
фото: пресс-служба Кинопоиска

В фильме зрители вновь увидят не только Рене Зеллвегер, но и Хью Гранта. Также в картине снялись Чиветель Эджиофор, Лео Вудалл, Эмма Томпсон, Джим Бродбент, Айла Фишер и другие.

По сюжету несколько лет назад Бриджит Джонс пережила смерть любимого мужа — Марк Дарси погиб во время гуманитарной миссии в Судане. Пытаясь жить дальше, Бриджит выходит на работу и даже устанавливает приложение для знакомств, благодаря которому в ее жизни появляется молодой красавчик. Теперь матери-одиночке нужно как-то совмещать дом, работу и романтические отношения, поддерживать сына, которому остро не хватает отца, а также противостоять осуждению идеальных мамочек из его школы.

Режиссером выступил Майкл Моррис, а сценарий написала автор книги Хелен Филдинг при участии Дэна Мазера и Эби Морган.

«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» выйдет в России в день мировой премьеры
фото: пресс-служба Кинопоиска

Первая часть трилогии — «Дневник Бриджит Джонс» — вышла в 2001 году. На тот момент 30-летняя Бриджит Джонс работала в издательстве, мечтала похудеть и выбирала между надежным, но скучным Марком Дарси (Колин Ферт), и обаятельным, но ветреным начальником Дэниэлом Кливером (Хью Грант). В этот любовный треугольник героиня попала и во второй части франшизы — «Бриджит Джонс: Грани разумного». События третьей картины развернулись много лет спустя: Бриджит исполнилось сорок, она стала успешным продюсером и ждала ребенка. Именно в этой части состоялась долгожданная свадьба между героиней и Марком Дарси.
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