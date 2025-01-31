«Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки» выйдет в России в день мировой премьеры

По сюжету несколько лет назад Бриджит Джонс пережила смерть любимого мужа — Марк Дарси погиб во время гуманитарной миссии в Судане. Пытаясь жить дальше, Бриджит выходит на работу и даже устанавливает приложение для знакомств, благодаря которому в ее жизни появляется молодой красавчик. Теперь матери-одиночке нужно как-то совмещать дом, работу и романтические отношения, поддерживать сына, которому остро не хватает отца, а также противостоять осуждению идеальных мамочек из его школы.
Первая часть трилогии — «Дневник Бриджит Джонс» — вышла в 2001 году. На тот момент 30-летняя Бриджит Джонс работала в издательстве, мечтала похудеть и выбирала между надежным, но скучным Марком Дарси (Колин Ферт), и обаятельным, но ветреным начальником Дэниэлом Кливером (Хью Грант). В этот любовный треугольник героиня попала и во второй части франшизы — «Бриджит Джонс: Грани разумного». События третьей картины развернулись много лет спустя: Бриджит исполнилось сорок, она стала успешным продюсером и ждала ребенка. Именно в этой части состоялась долгожданная свадьба между героиней и Марком Дарси.
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