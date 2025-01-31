Проекты финалистов конкурса шоураннеров «5 пилотов для Okko» стали доступны зрителям онлайн-кинотеатра

В Okko стали доступны для просмотра пилотные серии финалистов конкурса шоураннеров «5 пилотов для Okko». Зрители могут отдать голос за понравившийся проект и решить, чья пилотная серия достойна превратиться в полноценный сезон, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«5 пилотов для Okko» ― проект, созданный совместными усилиями онлайн-кинотеатра Okko, киностудии «Место силы» и киношколы «Студия 24». Это не просто шоу талантов или конкурс сценарных заявок, а в первую очередь большой практический курс для представителей всех профессий киноиндустрии, мечтавших снять собственный сериал.
На первом этапе было получено 875 заявок, представлявших художественные проекты самых разнообразных жанров и направлений. В результате были отобраны десять участников, которые прошли полугодовое обучение под руководством кураторов курса Валерия Федоровича, Евгения Никишова, а также других ведущих экспертов киноиндустрии. Студенты имели возможность узнать о полном цикле кинопроизводства: доводили до совершенства свои сценарии, практиковались в драматургии, режиссуре и других аспектам производства. По итогам практической части были определены пяь финалистов, получивших финансирование для съемок пилотных серий своих проектов.
Драмеди «Абьюзеры» Анны-Лизы Техменевой рассказывает историю 30-летней Кати, автора психологического бестселлера про расставания, которая случайно встречает своего бывшего и понимает, что до сих пор не может его забыть. В центре криминальной драмы «Как приручить лису» Юлианы Закревской — зоопсихолог, который случайно спасает жизнь странной девушки, прожившей всю жизнь в заточении в лесу, но сам при этом становится подозреваемым.
фото: Фото со старта съемок пилота «Тормоза»
Главная героиня детективного триллера «Руки Анны» Полины Синевой живет с аббревиатурой CODA (слышащий ребенок глухих родителей), но тщательно скрывает историю семьи даже от собственного мужа. События драмы Инкар Есмагамбетовой «Чужая» разворачиваются в Казахстане, где молодая девушка Дина не может совладать со строгими семейными традициями и решает сбежать из семьи. Еще в одной драме «Тормоза» Ивана Милова 30-летний Никита попадает в тюрьму по ложному обвинению в распространении наркотиков, благодаря чему на свободе оказывается настоящий преступник.
Официальные итоги конкурса «5 пилотов для Okko» будут подведены в рамках финальной конференции с участием авторов проектов, экспертного жюри, состоящего из представителей СМИ, индустриальных telegram-каналов и независимых кинокритиков, представителей индустрии и онлайн-кинотеатра Okko. Прямая трансляция итогового мероприятия будет доступна зрителям Okko 4 февраля с 15:00. Результаты будут объявлены после подсчета голосов экспертов и пользователей. Победитель получит право снять полноценный сезон сериала, основанного на пилотной серии своего проекта.
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