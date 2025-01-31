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Вирус, который поражает только богатых: вышел трейлер фильма-катастрофы «Крушение мира»

31 января
2025 год

Новости кино >>
31 января 2025
В сети появились локализованные трейлер и постер фильма-катастрофы «Крушение мира». В российский прокат картину выпустит компания «Экспонента» 13 марта.



По сюжету ленты самые влиятельные люди мира оказывается под угрозой – один за другим они умирают от неизвестного вируса, поражающего только богатых. Миллиардеры начинают судорожно избавляться от денег, которые теперь опасны. Простые люди не могут устоять перед новыми возможностями и тоже погибают. Планета погружается в хаос, привычный миропорядок рушится. Именно в этот момент молодая карьеристка Лора становится сказочно богатой. Теперь, чтобы спасти себя и близких, ей нужно разобраться, что происходит, и понять, кому выгодно крушение привычного мира.

Вирус, который поражает только богатых: вышел трейлер фильма-катастрофы «Крушение мира»
фото: Экспонента фильм

Главные роли исполнили Мэри Элизабет Уинстэд, Джона Хауэр-Кинг, Лоррейн Бракко, Тимоти и Рейф Сполл и многие другие. Режиссером картины выступил Гальдер Гастелу-Уррутия, автор «Платформы». Продюсерами фильма стали Пабло Ларраин и Хуан де Диос Ларраин, а сценарий написали Педро Риверо, Гальдер Гастелу-Уррутия и Давид Десола.

Мировая премьера фильма состоялась на международном кинофестивале в Ситжесе.
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Лоррейн БраккоГальдер Гастелу-УррутияПабло ЛарраинРейф СполлТимоти СполлМэри Элизабет УинстэдДжона Хауэр-Кинг
фильмы
Крушение мираПлатформа

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