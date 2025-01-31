Завершились съемки военной драмы «Доктор Вера» по мотивам повести Бориса Полевого

В центре сюжета история Веры Трешниковой (Татьяна Бабенкова), которая в 1941 году осталась единственным медиком в городе. Ее больница находилась под круглосуточным контролем гестапо. Чтобы продолжать выполнять свой врачебный долг, Вера делала вид, что пошла на сотрудничество с фашистами. Горожане осуждали ее, но не знали, что в больнице девушка прячет центр партизанского движения.
«Это самые сложные съемки за всю карьеру. Впервые работала с актерами, которые не знают русского языка. Но к удивлению, в середине съемочного периода нам уже не требовался переводчик, актеры стали понимать меня на уровне взгляда. То, чего я больше всего боялась, оказалось самым простым. Запомнилась общая энергия — когда каждая смена была, как битва за город, который в нашей истории оккупирован немцами. И вот мы за него боролись каждый божий день», — призналась режиссер, автор сценария и продюсер СТС Аня Мирохина.
Съемочная группа стремилась достичь реалистичности даже в самых мелких деталях — к проекту были привлечены военные консультанты, историки, реконструкторы и врачи. Так, например, опытные хирурги учили исполнительницу главной роли Татьяну Бабенкову зашивать раны, пережимать сосуды и делать надрезы.
«Моя героиня Вера не только прячет партизан, еврейскую девочку, солдат - она помогает всем. Борется за жизни людей, независимо ни от чего. Меня очень впечатлил такой яркий и сложный персонаж, как Вера, мне было очень интересно работать над этой ролью. Проект точно запомнится профессиональным опытом, который я приобрела», — рассказала актриса.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink
Большая часть съемок проходила в Ярославле и Торжке. Больницу, где работает Вера, воссоздали в здании на территории подмосковной усадьбы Суханово.
«Мне кажется, это история не только про войну и подвиг. Прежде всего, она про поиск душевных опор и света во времена беспросветного ужаса и мрака. Не было желания играть, прикрываясь наработанными профессиональными штампами. Процесс шел от сердца», — поделился Григорий Чабан.
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