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Завершились съемки военной драмы «Доктор Вера» по мотивам повести Бориса Полевого

31 января
2025 год

Новости кино >>
31 января 2025
В Москве завершились съемки военной драмы «Доктор Вера» по мотивам одноименной повести Бориса Полевого, описывающей реальные события 1941 года. Главные роли исполнили Татьяна Бабенкова, Григорий Чабан, Наталья Рогожкина, Виталий Коваленко. Премьера проекта состоится весной 2025 года в онлайн-кинотеатре Wink и на телеканале СТС, уточняет пресс-служба видеосервиса.

Завершились съемки военной драмы «Доктор Вера» по мотивам повести Бориса Полевого
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

В центре сюжета история Веры Трешниковой (Татьяна Бабенкова), которая в 1941 году осталась единственным медиком в городе. Ее больница находилась под круглосуточным контролем гестапо. Чтобы продолжать выполнять свой врачебный долг, Вера делала вид, что пошла на сотрудничество с фашистами. Горожане осуждали ее, но не знали, что в больнице девушка прячет центр партизанского движения.

«Это самые сложные съемки за всю карьеру. Впервые работала с актерами, которые не знают русского языка. Но к удивлению, в середине съемочного периода нам уже не требовался переводчик, актеры стали понимать меня на уровне взгляда. То, чего я больше всего боялась, оказалось самым простым. Запомнилась общая энергия — когда каждая смена была, как битва за город, который в нашей истории оккупирован немцами. И вот мы за него боролись каждый божий день», — призналась режиссер, автор сценария и продюсер СТС Аня Мирохина.

Съемочная группа стремилась достичь реалистичности даже в самых мелких деталях — к проекту были привлечены военные консультанты, историки, реконструкторы и врачи. Так, например, опытные хирурги учили исполнительницу главной роли Татьяну Бабенкову зашивать раны, пережимать сосуды и делать надрезы.

«Моя героиня Вера не только прячет партизан, еврейскую девочку, солдат - она помогает всем. Борется за жизни людей, независимо ни от чего. Меня очень впечатлил такой яркий и сложный персонаж, как Вера, мне было очень интересно работать над этой ролью. Проект точно запомнится профессиональным опытом, который я приобрела», — рассказала актриса.

Завершились съемки военной драмы «Доктор Вера» по мотивам повести Бориса Полевого
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Wink

Большая часть съемок проходила в Ярославле и Торжке. Больницу, где работает Вера, воссоздали в здании на территории подмосковной усадьбы Суханово.

«Мне кажется, это история не только про войну и подвиг. Прежде всего, она про поиск душевных опор и света во времена беспросветного ужаса и мрака. Не было желания играть, прикрываясь наработанными профессиональными штампами. Процесс шел от сердца», — поделился Григорий Чабан.

Роли в проекте также исполнили Кирилл Полухин, Даня Киселев, Елизавета Струнина, Юлия Абрамова, Дирк Мартенс, Юлия Волкова и другие. За производство сериала отвечает Art Pictures Vision при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и при участии «НМГ Студии».
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Татьяна Бабенкова сыграет в военной драме «Доктор Вера» по мотивам повести Бориса Полевого
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Завершились съемки военной драмы «Доктор Вера» по мотивам повести Бориса Полевого фотографии
Завершились съемки военной драмы «Доктор Вера» по мотивам повести Бориса Полевого фотографии
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