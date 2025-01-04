Самое вкусное — итоги года: первые новости аниме в 2025 году

Спираль воспоминаний и вкусностей: 10 аниме, по которым мы запомним 2024-й

Читать Спираль воспоминаний и вкусностей: 10 аниме, по которым мы запомним 2024-й

«Долой безделье!» — очаровательная история об открытости миру (той же студии)

Читать «Долой безделье!» — очаровательная история об открытости миру (той же студии)