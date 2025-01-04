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Самое вкусное — итоги года: первые новости аниме в 2025 году

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4 января 2025
Первые итоги года, издержки профессии (сэйю) и много еды: аниме-индустрия удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно, а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Самое вкусное — итоги года: первые новости аниме в 2025 году

Одной строкой


🔘 «Покебол с предсказанием» составил монументальный список 70 классных аниме 2024 года, опросив для этого 38 авторов, блогеров и критиков.

🔘 По роману Люси Монтгомери «Энн из Зеленых Крыш» выйдет не только новый сериал от студии AnswerГородской Охотник: Ангельская пыль», «Бронированные воины Вотомы»), но и манга Аканэ Хосикубо, которую анонсировало издательство Kodansha.

🔘 Рю Накаяма, постановщик первого сезона «Человека-бензопилы», на собственной студии Andraft срежиссировал опенинг для медицинского триллера «Карты детектива Такао Амэку»:


🔘 Аниматор и раскадровщик Вэйлинь Чжан, ответственный за эффектные опенинги «Иллюзии рая» и «Магической битвы», готовит мангу «Я буду с тобой!» (I’ll of you!), которая начнет выходить в феврале-марте, а увенчает историю «супермощный инди-фильм» (есть гифка с героиней Клэр).

🔘 Популярная сэйю Ай Файруз (Джолин Куджо из «Невероятных приключений ДжоДжо», Гаыль из «Борьбы в прямом эфире») объявила об ограничении профессиональной деятельности в связи с развившимся несколько месяцев назад посттравматическим стрессовым расстройством. Что стало причиной ПТСР, не разглашается.

Читать Спираль воспоминаний и вкусностей: 10 аниме, по которым мы запомним 2024-й

Еда и кавай


В 2025 году студия P.A. WorksАнгельские ритмы», «Укрась прощальное утро цветами обещания») покажет сериал «Дни идут, но еда великолепна» (Hibi wa Sugiredo Meshi Umashi). Для создания оригинального проекта о кулинарных приключениях первокурсницы Маки Каваи вновь собралась команда, сработавшаяся на популярном аниме «Деревенская глубинка»: за историю и персонажей отвечает мангака Atto, за постановку — Синъя КавацураПапаши-дружбаны», «Баракамон»), а за сценарий — Ёсихиро ХикиВойна горничных Акибы»).


Хотя подробности сюжета пока остаются в тайне, слоган тизера намекает: «Милота + Вкусности = Идеальная еда». Также на веб-сайте KADOKAWA стараниями художницы QuroВлюбленный астероид») выйдет манга: «Мне выпала замечательная возможность адаптировать историю о студентке, обожающей еду. Это вдохновило меня вспомнить студенческие годы, погрузиться в ностальгию и с удовольствием взяться за работу над проектом. Надеюсь, что смогу передать очарование милых и комичных персонажей».

Читать «Долой безделье!» — очаровательная история об открытости миру (той же студии)

Неуютный поход


За экранизацию сэйнэн-манги «Соло кемпинг на двоих» (Futari Solo Camp) взялась студия SynergySPСведенные кукушкой», «Салатник чудаков»). Оригинальное произведение Юдая Дэбаты издается с октября 2018 года на страницах журнала Morning seinen manga и на сегодняшний день насчитывает 19 томов. Премьеру ждем в июле, а пока смотрим трейлер, где одинокий турист встречает нежелательную попутчицу.


34-летний Гэн Кинокура — опытный путешественник, который наслаждается уединением и природой. Идеальное времяпрепровождение нарушает студентка Сидзуки Кусано: по пути на кемпинг неопытная туристка заблудилась и в итоге осталась без ночлега. Увидев её бедственное положение, Гэн неохотно решает помочь. Проектом руководит Дзюн ХаториСлишком милый кризис», «Ледяные кости»), а сценарием — Ая СацукиЕще раз «иппон»!», «У моего мастера нет хвоста»). Отзывчивого соло-кемпера озвучит Дайки Хамано (Человек-катана из «Человека-бензопилы», Данте Могро из сериала «Гандам: Железнокровные сироты»), а его подопечную — начинающая сэйю Мидзуки Ниидзаки.

Читать «Лагерь на свежем воздухе» — всё о кемпинге в уютном формате

Любовный ва-банк


«Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень тебя любят» возвращаются: второй сезон амурных злоключений Рэнтаро Айдзё стартует 12 января. Тем временем в свежем проморолике студия BiburyПять невест», «Девочки-волшебницы: Волшебные разрушительницы») знакомит зрителей с возлюбленной №7 — Куруми Харагой. Девушка обожает вкусно поесть, но из-за феноменального метаболизма почти всегда голодна, что крайне негативно влияет на её характер. Воплотит аниме-троп Аманэ Синдо (Мэгуми Окура из «Карточных боев Авангарда», Харуна Касуга из «Д — значит диджей»).


После сотни отказов школьник Рэнтаро Айдзё загадывает в храме желание: найти, наконец, вторую половинку. Бог любви исполняет мечту юноши, дав ему не одну, а целых 100 потенциальных невест. Правда, с жутким условием: отвергнутая девушка непременно умрет. Рэнтаро старается не допустить мрачного поворота событий, но с каждой новой возлюбленной сделать это всё труднее. Во втором сезоне, помимо упомянутой Куруми Хараги, юноша повстречает на амурном пути ходячие аниме-архетипы: стесняшку с проблемами в общении (прямо как у Коми), одзё-сама (юную и очень богатую леди) и дерзкую пацанку.

Читать Обзор первого сезона «Ста девушек...»

Без лирики


В минувшем году «Лиричная волшебница Наноха» отметила 20-летний юбилей и готовится к продолжению. Главный анонс — новое аниме «Лиричная волшебница Наноха EXCEEDS: Пылающая месть» (Magical Girl Lyrical Nanoha EXCEEDS Gun Blaze Vengeance), которой вот уже четыре года занимается лично создатель франшизы Масаки Цудзуки. Правда, усилий творца пока не хватило даже на тизер: в анонсирующем ролике он играет со шрифтами и инструментами Adobe After Effects.


Кроме сценария Цудзуки занят созданием новой манги «Лиричная волшебница Наноха EXCEEDS», которую издательство Kodansha намеревается выпускать в журнале Suiyobi no Sirius. Оба проекта обещают в 2025 году — значит, работа кипит, а детали вот-вот появятся.

Читать «Плохая поездка» — остроумный сериал о девочках-волшебницах и горе-злодеях

Уравнение вкусностей


Еще одна премьера, за которой стоит издательство Kodansha: на обложке грядущего номера Monthly Shonen Magazine от 6 января обнаружен анонс «Готовки Фермá» Юго КобаясиАо Аси»). Пока свежий выпуск выходит из печати, мы вместе со всем миром ждем подробностей.

Самое вкусное — итоги года: первые новости аниме в 2025 году

Манга живописует трудности гения Гаку Китады. К сожалению, в силу обстоятельств юноша вынужден забыть о мечте стать выдающимся математиком. Однако судьба посылает ему Кая Асакуру, заведующего небольшой кейтеринг-компанией. Так Китада получает возможность применить математические навыки в области кулинарии, исследуя непривычные горизонты и постепенно обретая новую мечту.

Читать «Повар-боец Сома» — захватывающее аниме о кулинарных поединках
Бонус: Продолжение коллаборации японского McDonald’s и «Евангелиона» в форме трех новых бургеров (доступны с 13 января).

Самое вкусное — итоги года: первые новости аниме в 2025 году

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на Покебол с предсказанием. Например, там вы можете прочитать о 50 классных аниме прошлого года или чем интригует сериал «О движении Земли».
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Самое вкусное — итоги года: первые новости аниме в 2025 году фотографии
Самое вкусное — итоги года: первые новости аниме в 2025 году фотографии
Самое вкусное — итоги года: первые новости аниме в 2025 году фотографии
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