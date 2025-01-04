Самое вкусное — итоги года: первые новости аниме в 2025 году

Первые итоги года, издержки профессии (сэйю) и много еды: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно, а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
в удобном дайджесте. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
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Одной строкой
🔘 «Покебол с предсказанием
» составил монументальный список
70 классных аниме 2024 года, опросив для этого 38 авторов, блогеров и критиков.
🔘 По роману Люси Монтгомери
«Энн из Зеленых Крыш
» выйдет не только новый сериал
от студии Answer
(«Городской Охотник: Ангельская пыль
», «Бронированные воины Вотомы
»), но и манга Аканэ Хосикубо
, которую анонсировало издательство Kodansha
.
🔘 Рю Накаяма
, постановщик первого сезона «Человека-бензопилы
», на собственной студии Andraft
срежиссировал опенинг для медицинского триллера
«Карты детектива Такао Амэку
»:
🔘 Аниматор и раскадровщик Вэйлинь Чжан
, ответственный за эффектные опенинги «Иллюзии рая
» и «Магической битвы
», готовит мангу «Я буду с тобой!»
(I’ll of you!), которая начнет выходить в феврале-марте, а увенчает историю «супермощный инди-фильм» (есть гифка
с героиней Клэр).
🔘 Популярная сэйю Ай Файруз
(Джолин Куджо
из «Невероятных приключений ДжоДжо
», Гаыль
из «Борьбы в прямом эфире
») объявила об ограничении профессиональной деятельности в связи с развившимся несколько месяцев назад посттравматическим стрессовым расстройством. Что стало причиной ПТСР, не разглашается.
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Спираль воспоминаний и вкусностей: 10 аниме, по которым мы запомним 2024-й
Еда и кавай
В 2025 году студия P.A. Works
(«Ангельские ритмы
», «Укрась прощальное утро цветами обещания
») покажет сериал «Дни идут, но еда великолепна
» (Hibi wa Sugiredo Meshi Umashi). Для создания оригинального проекта о кулинарных приключениях первокурсницы Маки Каваи вновь собралась команда, сработавшаяся на популярном аниме «Деревенская глубинка
»: за историю и персонажей отвечает мангака Atto
, за постановку — Синъя Кавацура
(«Папаши-дружбаны
», «Баракамон
»), а за сценарий — Ёсихиро Хики
(«Война горничных Акибы
»).
Хотя подробности сюжета пока остаются в тайне, слоган тизера намекает: «Милота + Вкусности = Идеальная еда
». Также на веб-сайте KADOKAWA
стараниями художницы Quro
(«Влюбленный астероид
») выйдет манга: «Мне выпала замечательная возможность адаптировать историю о студентке, обожающей еду. Это вдохновило меня вспомнить студенческие годы, погрузиться в ностальгию и с удовольствием взяться за работу над проектом. Надеюсь, что смогу передать очарование милых и комичных персонажей
».
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«Долой безделье!» — очаровательная история об открытости миру (той же студии)
Неуютный поход
За экранизацию сэйнэн
-манги «Соло кемпинг на двоих
» (Futari Solo Camp) взялась студия SynergySP
(«Сведенные кукушкой
», «Салатник чудаков
»). Оригинальное произведение Юдая Дэбаты
издается с октября 2018 года на страницах журнала Morning seinen manga
и на сегодняшний день насчитывает 19 томов. Премьеру ждем в июле, а пока смотрим трейлер, где одинокий турист встречает нежелательную попутчицу.
34-летний Гэн Кинокура — опытный путешественник, который наслаждается уединением и природой. Идеальное времяпрепровождение нарушает студентка Сидзуки Кусано: по пути на кемпинг неопытная туристка заблудилась и в итоге осталась без ночлега. Увидев её бедственное положение, Гэн неохотно решает помочь. Проектом руководит Дзюн Хатори
(«Слишком милый кризис
», «Ледяные кости
»), а сценарием — Ая Сацуки
(«Еще раз «иппон»!
», «У моего мастера нет хвоста
»). Отзывчивого соло-кемпера озвучит Дайки Хамано
(Человек-катана
из «Человека-бензопилы
», Данте Могро из сериала «Гандам: Железнокровные сироты
»), а его подопечную — начинающая сэйю Мидзуки Ниидзаки
.
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«Лагерь на свежем воздухе» — всё о кемпинге в уютном формате
Любовный ва-банк
«Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень тебя любят
» возвращаются: второй сезон
амурных злоключений Рэнтаро Айдзё
стартует 12 января. Тем временем в свежем проморолике студия Bibury
(«Пять невест
», «Девочки-волшебницы: Волшебные разрушительницы
») знакомит зрителей с возлюбленной №7 — Куруми Харагой. Девушка обожает вкусно поесть, но из-за феноменального метаболизма почти всегда голодна, что крайне негативно влияет на её характер. Воплотит аниме-троп Аманэ Синдо
(Мэгуми Окура из «Карточных боев Авангарда
», Харуна Касуга из «Д — значит диджей
»).
После сотни отказов школьник Рэнтаро Айдзё загадывает в храме желание: найти, наконец, вторую половинку. Бог любви
исполняет мечту юноши, дав ему не одну, а целых 100 потенциальных невест. Правда, с жутким условием: отвергнутая девушка непременно умрет. Рэнтаро старается не допустить мрачного поворота событий, но с каждой новой возлюбленной сделать это всё труднее. Во втором сезоне, помимо упомянутой Куруми Хараги, юноша повстречает на амурном пути ходячие аниме-архетипы: стесняшку с проблемами в общении (прямо как у Коми
), одзё-сама (юную и очень богатую леди) и дерзкую пацанку.
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Обзор первого сезона «Ста девушек...»
Без лирики
В минувшем году «Лиричная волшебница Наноха
» отметила 20-летний юбилей и готовится к продолжению. Главный анонс — новое аниме «Лиричная волшебница Наноха EXCEEDS: Пылающая месть
» (Magical Girl Lyrical Nanoha EXCEEDS Gun Blaze Vengeance), которой вот уже четыре года занимается лично создатель франшизы Масаки Цудзуки
. Правда, усилий творца пока не хватило даже на тизер: в анонсирующем ролике он играет со шрифтами и инструментами Adobe After Effects.
Кроме сценария Цудзуки занят созданием
новой манги «Лиричная волшебница Наноха EXCEEDS», которую издательство Kodansha намеревается выпускать в журнале Suiyobi no Sirius
. Оба проекта обещают в 2025 году — значит, работа кипит, а детали вот-вот появятся.
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«Плохая поездка» — остроумный сериал о девочках-волшебницах и горе-злодеях
Уравнение вкусностей
Еще одна премьера, за которой стоит издательство Kodansha: на обложке грядущего номера Monthly Shonen Magazine
от 6 января обнаружен анонс «Готовки Фермá
» Юго Кобаяси
(«Ао Аси
»). Пока свежий выпуск выходит из печати, мы вместе со всем миром ждем подробностей.
Манга живописует трудности гения Гаку Китады. К сожалению, в силу обстоятельств юноша вынужден забыть о мечте стать выдающимся математиком. Однако судьба посылает ему Кая Асакуру, заведующего небольшой кейтеринг-компанией. Так Китада получает возможность применить математические навыки в области кулинарии, исследуя непривычные горизонты и постепенно обретая новую мечту.
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«Повар-боец Сома» — захватывающее аниме о кулинарных поединках
Бонус:
Продолжение коллаборации
японского McDonald’s
и «Евангелиона
» в форме трех новых бургеров (доступны с 13 января).
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