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Звезда «Сибирского цирюльника» Джулия Ормонд отмечает юбилей

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Новости кино >>
4 января 2025
Сегодня, 4 января, отмечает юбилей популярная британская актриса и продюсер Джулия Ормонд, запомнившаяся российским зрителям по роли Джейн в «Сибирском цирюльнике» Никиты Михалкова.

Звезда «Сибирского цирюльника» Джулия Ормонд отмечает юбилей
фото: кадр из фильма «Снежное чувство Смиллы»

Джулия Кэрин Ормонд родилась 4 января 1965 года в английском Эпсоме (графство Суррей) в многодетной семье французского происхождения. Окончила среднюю школу Гилдфорда, где дебютировала в трех театральных постановках. Училась в художественной школе. в 1988-м окончила Академию драматического искусства Уэббера-Дугласа. Первые роли на театральной сцене принесли актрисе признание критиков. В 1989-м она получила Премию Лондонского союза театральных критиков за лучшее исполнение роли в пьесе Одона фон Хорвата «Вера, надежда и благотворительность». Позднее, в 2001-м ей вручиои премию Лоуренса Оливье за роль в пьесе «Моя цинковая кровать».

В 1989-м дебютировала на телевидении в роли Кэролайн Литгоу в минисериале «Путь героина». Затем снялась в телефильмах «Молодая Екатерина» и «Сталин». В 1993-м состоялся ее дебют на большом экране в картине Питера Гринуэя «Дитя Макона», а спустя год получила главную женскую роль Сюзанны Финкэннон в мелодраме Эдварда Звика «Легенды осени», где ее партнерами стали Брэд Питт и Энтони Хопкинс. Взлет карьеры продолжился благодаря романтической драме Джерри Цукера «Первый рыцарь», в которой Джулия сыграла жену короля Артура. Закрепила свой успех в 1995-м, когда на экраны вышла мелодрама Сидни Поллака «Сабрина». Среди лучших работ Ормонд — «Снежное чувство Смиллы» и «Сибирский цирюльник».

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Всего на счету звезды более 55 ролей в кино и на телевидении. Создала запоминающиеся образы в таких фильмах и сериалах, как «Нострадамус», «Внутренняя империя», «Че», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «7 дней и ночей с Мэрилин», «Сестра Джеки», «Безумцы», «Темпл Грэндин», «Ведьмы Ист-Энда» и «Ходячие мертвецы: Мир за пределами».

Была замухем за актером Рори Эдвардсом. Ведет активную общественную деятельность. С 2005-го — посол доброй воли ООН. Лауреатка восьми престижных наград, включая премии «Эмми» и «Спутник».
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