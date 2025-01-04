Звезда «Сибирского цирюльника» Джулия Ормонд отмечает юбилей

Джулия Кэрин Ормонд родилась 4 января 1965 года в английском Эпсоме (графство Суррей) в многодетной семье французского происхождения. Окончила среднюю школу Гилдфорда, где дебютировала в трех театральных постановках. Училась в художественной школе. в 1988-м окончила Академию драматического искусства Уэббера-Дугласа. Первые роли на театральной сцене принесли актрисе признание критиков. В 1989-м она получила Премию Лондонского союза театральных критиков за лучшее исполнение роли в пьесе Одона фон Хорвата «Вера, надежда и благотворительность». Позднее, в 2001-м ей вручиои премию Лоуренса Оливье за роль в пьесе «Моя цинковая кровать».
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