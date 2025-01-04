Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко стал вторым миллиардером 2025 года

4 января
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
4 января 2025
«Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко, стартовавший в прокате 1 января, заработал свыше миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.

«Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко стал вторым миллиардером 2025 года
фото: ЕАИС

Сказка стала вторым миллиардером 2025 года после фэнтези-блокбастера «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». На данный момент сборы картины Игоря Волошина перевалили отметку 1,5 млрд рублей, и она уверенно стремится ко второму миллиарду.

Главные роли в спин-оффе «Последнего богатыря», посвященном приключениям Финиста Ясного Сокола, исполнили Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Федор Добронравов и Сергей Лавыгин.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Волшебник Изумрудного города» заработал свой первый миллиард
персоны
Игорь ВолошинФёдор ДобронравовДмитрий ДьяченкоКирилл ЗайцевСергей ЛавыгинЮлия ПересильдЕлена Яковлева
фильмы
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпичаПоследний богатырьФинист. Первый богатырь

анонс

Скорбим

Станислав Дубков
4 января ушёл из жизни актёр, театральный деятель Станислав Дубков.
Сергей Косач
3 января ушёл из жизни актёр Сергей Косач.
Александр Зотов
3 января ушёл из жизни актёр Александр Зотов.
Сергей Юрков
3 января ушёл из жизни актёр Сергей Юрков.
Генриэтта Ромодина
2 января ушла из жизни актриса Генриэтта Ромодина.
Алёна Бузылёва
31 декабря ушла из жизни актриса Алёна Бузылёва.

День рождения >>

Игорь Вуколов
Инара Гулиева
Сергей Колесников
Татьяна Ленникова
Елизавета Лотова
Эдишер Магалашвили
Николай Пеньков (II)
Полина Пушкарук
Назим Туляходжаев
Иван Атталь
Аугуст Диль
Эрин Кэхилл
Робер Ламурё
Джулия Ормонд
Джулиан Сэндз
Александра Хименес
все родившиеся 4 января >>

Афиша кино >>

Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2024
Финист. Первый богатырь
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2024
Постучись в мою Тверь
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Свадьба на Рождество
комедия, семейное кино
Италия, 2023
Астрал. Кошмар в «Спринг Гарден»
триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2024
Иллюзия контроля
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2024
Синистер. Новые души
фильм ужасов
Испания, 2023
Расскажи мне кино
драма
Чили, Испания, Франция, 2023
Рождественские истории Астрид Линдгрен
детский фильм, семейное кино, сказка, фэнтези, экранизация
Швеция, Норвегия, 2023
Театр в кино: Щелкунчик
музыкальный фильм
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram