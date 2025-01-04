«Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко стал вторым миллиардером 2025 года

«Финист. Первый богатырь
» Дмитрия Дьяченко
, стартовавший в прокате 1 января, заработал свыше миллиарда рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС
.
Сказка стала вторым миллиардером 2025 года после фэнтези-блокбастера «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
». На данный момент сборы картины Игоря Волошина
перевалили отметку 1,5 млрд рублей, и она уверенно стремится ко второму миллиарду.
Главные роли в спин-оффе «Последнего богатыря
», посвященном приключениям Финиста Ясного Сокола, исполнили Кирилл Зайцев
, Юлия Пересильд
, Елена Яковлева
, Федор Добронравов
и Сергей Лавыгин
.
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