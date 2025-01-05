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Брэдли Куперу исполнилось 50 лет

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5 января 2025
Сегодня, 5 января, исполнилось 50 лет популярному американскому актеру, режиссеру, сценаристу и продюсеру Брэдли Куперу.

Брэдли Куперу исполнилось 50 лет
фото: gq.com

Брэдли Чарльз Купер родился в семье с итальянскими и ирландскими корнями 5 января 1975 года в тауншипе Абингтон, недалеко от Филадельфии, штат Пенсильвания. Его мать Глория работала в местном филиале NBC, а отец Чарльз — биржевым маклером. Благодаря отцу, показывавшему ему фильмы уровня «Человека-слона», с юности захотел стать актером. В 1997-м окончил с отличием Джорджтаунский университет в статусе бакалавра искусств, а в 2000-м получил степень изящных искусств по актерскому мастерству в Актерской студии в Нью-Йоркской Новой школе. В Нью-Йорке подрабатывал швейцаром.

На телевидении дебютировал в 1999-м, сыграв гостевую роль в знаменитом сериале «Секс в большом городе». Через два года состоялся его кинодебют в комедии «Жаркое американское лето». В «Шпионке» засветился в образе репортера Уилла Типпина, лучшего друга Сидни Бристоу в исполнении Дженнифер Гарнер. Известность получил после выхода фильмов «Нью-Йорк, я люблю тебя», «Все о Стиве», «Дело № 39», «День Святого Валентина», «Команда "А"» и трилогии «Мальчишник». Неоднократно сотрудничал с Дэвидом О РасселломМой парень — псих», «Афера по-американски», «Джой») и Клинтом ИствудомСнайпер», «Наркокурьер»). Подарил свой голос еноту Ракете в серии «Стражи Галактики», мультсериале «Я есть Грут» и других фильмах марвеловской киновселенной («Мстители: Война бесконечности», «Мстители: Финал», «Тор: Любовь и Гром»).

Смотреть онлайн Фильмы с Брэдли Купером
На данный момент на счету звезды более 70 ролей в кино и на телевидении, 18 спродюсированных проектов, семь режиссерских работ и два сценария. Создал также запоминающиеся образы в фильмах «Незваные гости», «Любовь и прочие неприятности», «Всегда говори "да"», «Обещать — не значит жениться», «Полуночный экспресс», «Области тьмы», «Место под соснами», «Слова», «Серена», «Алоха», «Шеф Адам Джонс», «Парни со стволами», «Аллея кошмаров», «Лакричная пицца» и «Подземелья и драконы: Честь среди воров». Его голос можно услышать в картинах «Кловерфилд, 10» и «Воображаемые друзья». В 2018-м дебютировал в режиссуре, сняв по собственному сценарию ремейк музыкальной драмы «Звезда родилась», а спустя пять лет вышла его вторая картина «Маэстро Бернстайн». Выступил продюсером «Джокера» Тодда Филлипса.

Был женат на Дженнифер Эспозито, встречался с Рене Зеллвегер, Зои Салданьей, Сьюки Уотерхауз, Ириной Шейк и Джиджи Хадид. Один из завсегдатаев «Оскара» (12 номинаций в различных категориях) и «Золотого глобуса» (шесть номинаций). Лауреат более 70 престижных наград, включая BAFTA, две статуэтки «Грэмми», четыре премии «Выбор критиков», два «Спутника», премию Гильдии киноактеров США и призы фестивалей в Палм-Спрингс и Венеции.
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