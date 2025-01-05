Брэдли Куперу исполнилось 50 лет

Сегодня, 5 января, исполнилось 50 лет популярному американскому актеру, режиссеру, сценаристу и продюсеру Брэдли Куперу
.
Брэдли Чарльз Купер
родился в семье с итальянскими и ирландскими корнями 5 января 1975 года в тауншипе Абингтон, недалеко от Филадельфии, штат Пенсильвания. Его мать Глория работала в местном филиале NBC, а отец Чарльз — биржевым маклером. Благодаря отцу, показывавшему ему фильмы уровня «Человека-слона», с юности захотел стать актером. В 1997-м окончил с отличием Джорджтаунский университет в статусе бакалавра искусств, а в 2000-м получил степень изящных искусств по актерскому мастерству в Актерской студии в Нью-Йоркской Новой школе. В Нью-Йорке подрабатывал швейцаром.
На телевидении дебютировал в 1999-м, сыграв гостевую роль в знаменитом сериале «Секс в большом городе
». Через два года состоялся его кинодебют в комедии «Жаркое американское лето
». В «Шпионке
» засветился в образе репортера Уилла Типпина, лучшего друга Сидни Бристоу в исполнении Дженнифер Гарнер
. Известность получил после выхода фильмов «Нью-Йорк, я люблю тебя
», «Все о Стиве
», «Дело № 39
», «День Святого Валентина
», «Команда "А"
» и трилогии «Мальчишник
». Неоднократно сотрудничал с Дэвидом О Расселлом
(«Мой парень — псих
», «Афера по-американски
», «Джой
») и Клинтом Иствудом
(«Снайпер
», «Наркокурьер
»). Подарил свой голос еноту Ракете в серии «Стражи Галактики
», мультсериале «Я есть Грут
» и других фильмах марвеловской киновселенной («Мстители: Война бесконечности
», «Мстители: Финал
», «Тор: Любовь и Гром
»).
Смотреть онлайн
Фильмы с Брэдли Купером
На данный момент на счету звезды более 70 ролей в кино и на телевидении, 18 спродюсированных проектов, семь режиссерских работ и два сценария. Создал также запоминающиеся образы в фильмах «Незваные гости
», «Любовь и прочие неприятности
», «Всегда говори "да"
», «Обещать — не значит жениться
», «Полуночный экспресс
», «Области тьмы
», «Место под соснами
», «Слова
», «Серена
», «Алоха
», «Шеф Адам Джонс
», «Парни со стволами
», «Аллея кошмаров
», «Лакричная пицца
» и «Подземелья и драконы: Честь среди воров
». Его голос можно услышать в картинах «Кловерфилд, 10
» и «Воображаемые друзья
». В 2018-м дебютировал в режиссуре, сняв по собственному сценарию ремейк музыкальной драмы «Звезда родилась
», а спустя пять лет вышла его вторая картина «Маэстро Бернстайн
». Выступил продюсером «Джокера
» Тодда Филлипса
.
Был женат на Дженнифер Эспозито
, встречался с Рене Зеллвегер
, Зои Салданьей
, Сьюки Уотерхауз
, Ириной Шейк
и Джиджи Хадид
. Один из завсегдатаев «Оскара» (12 номинаций в различных категориях) и «Золотого глобуса» (шесть номинаций). Лауреат более 70 престижных наград, включая BAFTA, две статуэтки «Грэмми», четыре премии «Выбор критиков», два «Спутника», премию Гильдии киноактеров США и призы фестивалей в Палм-Спрингс и Венеции.
обсуждение >>