Первая часть «Волшебника Изумрудного города» заработала два миллиарда рублей

анонс

Брэдли Куперу исполнилось 50 лет

«Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко стал вторым миллиардером 2025 года

Британской актрисе исполнилось 60 лет

4 января

Самое вкусное — итоги года: первые новости аниме в 2025 году

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