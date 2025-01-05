Первая часть «Волшебника Изумрудного города» заработала два миллиарда рублей

Семейный фэнтези-блокбастер Игоря Волошина
«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
» заработал в прокате свыше двух миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС
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Сказке, вышедшей на большие экраны 1 января, удалось покорить важный рубеж на пятый день проката. В истории российского кино это двенадцатый отечественный фильм, достигший заветной отметки в прокате, и первый за 2025-й.
Второй миллиардер наступившего года «Финист. Первый богатырь
» на текущий момент может похвастаться тем, что собрал около 1,5 млрд рублей.
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