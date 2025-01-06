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«Город, о котором люди всегда мечтали»: Адам Драйвер рассказывает о своих грандиозных планах в отрывке из «Мегалополиса»

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6 января 2025
Кино-Театр.Ру представляет отрывок из фантастического эпоса Фрэнсиса Форд Копполы «Мегалополис». В ролике Адам Драйвер, исполняющий главную роль, рассказывает о грандиозных планах построить город будущего. В широкий российский прокат картину выпустит 9 января компания «Экспонента фильм».



«Мегалополис» – история о гениальном архитекторе Цезаре Катилине, который пытается превратить разрушенный Новый Рим в идеальный центр мира. Мешает ему в этом – мэр Франклин Цицерон, у которого есть свое видение на будущее мегаполиса. Цицерон готов пойти на все, чтобы уничтожить соперника. Однако он не замечает, что его родная дочь влюбляется в Цезаря, загорается его идеями и переходит на сторону врага.

Обладатель шести «Оскаров» Фрэнсис Форд Коппола называет «Мегалополис» главным фильмом жизни и «вершиной своего творчества». Сценарий этого фильма автор «Крестного отца» писал большее 40 лет, работа над ним началась еще в начале 1980-х годов. Коппола также вложил в бюджет фильма 120 миллионов, которые выручил от продажи винодельни Francis Ford Coppola Winery. Премьера фильма состоялась в этом году на Каннском кинофестивале в основном конкурсе.

«Город, о котором люди всегда мечтали»: Адам Драйвер рассказывает о своих грандиозных планах в отрывке из «Мегалополиса»
фото: Экспонента фильм

«Я вкладывался в этот фильм от всего сердца и понимал, что это должен быть фильм о любви, о верности и обо всех аспектах человеческой жизни. "Мегалополис" отражает эти чувства. Любовь в нем сложна, как кристаллическая решетка, планета находится в опасности, а человечество — на грани самоубийства. Но все приходит к оптимистическому разрешению. Ведь я верю, что человеческого гения хватит на то, чтобы разрешить любую вставшую перед нами проблему», — подчеркивает Фрэнсис Форд Коппола.

Главные роли в «завещании мастера» также исполнили Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Обри Плаза, Шайа ЛаБаф, Джон Войт, Лоренс Фишберн и другие.
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