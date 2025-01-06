Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Бруталист», «Эмилия Перес» и «Сегун» стали триумфаторами «Золотого глобуса»

6 января
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
6 января 2025
В Беверли-Хиллз состоялась 82-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Главными триумфаторами вечера стали «Эмилия Перес» Жака Одиара и «Бруталист» Брэди Корбета, получившие по четыре и три статуэтки соответственно, в том числе за лучшую комедию или мюзикл и лучшую драму. Лучшим сериалом назвали «Сегун», который победил во всех четырех номинациях, где был представлен. «Анора» и Юра Борисов, претендовавший на приз в номинации «Лучший актер второго плана», остались без наград. Российского артиста обошел Кирэн КалкинНастоящая боль»).

«Бруталист», «Эмилия Перес» и «Сегун» стали триумфаторами «Золотого глобуса»
фото: Golden Globes

«Эмилию Перес» также назвали лучшим фильмом на иностранном языке. Зои Салдана, сыгравшая в картине, получила приз за актерскую работу второго плана. Ленту также отметили за песню («El Mal»). Эдриан Броуди из «Бруталиста» стал лучшим актером в драме, а Брэди Корбета наградили за режиссерскую работу.

Лучшей актрисой в драматическом жанре назвали Фернанду ТорресЯ все еще здесь»). Призы за роли в комедии или мюзикле получили Себастиан СтэнДругой человек») и Деми МурСубстанция»). Лучшим анимационным фильмом стала картина «Поток». Награду за лучший сценарий получил Питер СтроанКонклав»). За лучший оригинальный саундтрек наградили «Претендентов», а за лучшее кинематографическое/прокатное достижение (более 100 млн сборов) отметили «Злую».

Сериал «Сегун» отметили за актерские работы Хироюки Санада, Анны Саваи и Таданобу Асано. Лучшим телесериалом (мюзикл или комедия) назвали «Хитрости», а Джин Смарт, сыгравшая в проекте, получила приз за главную женскую роль. Лучшим актером в мюзикле или комедии признали Джереми Аллена УайтаМедведь»). В категории телефильмов и мини-сериалов победителем стал «Олененок». Джессика Ганнинг, сыгравшая в проекте, стала лучшей актрисой второго плана. За главные актерские работы в мини-сериале/антологии/телефильме наградили Джоди ФостерНастоящий детектив») и Колина ФарреллаПингвин»).
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Оз и ныне там: «Злая: Сказка о ведьме Запада» — мега-успешный (кино)мюзикл, который застревает в голове
Птица, черный пес и кот Бегемот: 15 лучших фильмов 2024 года
Юра Борисов стал лучшим актером второго плана по версии кинокритиков Лос-Анджелеса
Юре Борисову пророчат номинацию на «Оскар»
«Другой человек»: Красота налицо
«Сёгун» стал триумфатором «Эмми»
персоны
Юра БорисовЭдриан БроудиДжессика ГаннингКирэн КалкинБрэди КорбетДеми МурЖак ОдиарЗои СалданьяХироюки СанадаДжин СмартСебастиан СтэнАсано ТаданобуФернанда ТорресДжереми Аллен УайтКолин ФарреллДжоди Фостер
фильмы
АнораБруталистДругой человекЗлая: Сказка о ведьме ЗападаКонклавМедведьНастоящая больНастоящий детективОленёнокПингвинПотокПретендентыСёгунСубстанцияХитростиЭмилия ПересЯ всё ещё здесь

анонс

Скорбим

Станислав Дубков
4 января ушёл из жизни актёр, театральный деятель Станислав Дубков.
Сергей Косач
3 января ушёл из жизни актёр Сергей Косач.

День рождения >>

Нина Иванова
Николай Крючков
Виталий Кудрявцев
Алексей Маклаков
Мария Миронова
Ваграм Папазян
Эугения Плешките
Адиз Раджабов
Анатолий Смиранин
Капучине
Ульрике Кунце
Ричард Нортон
Эдди Редмэйн
Адриано Челентано
Роуэн Эткинсон
Лоретта Янг
все родившиеся 6 января >>

Афиша кино >>

День недели — любой
мелодрама
Россия, 2024
Криминальный шеф
триллер
США, 2023
Мегалополис
драма, научная фантастика, фэнтези
США, 2024
Заклятие. Новое поколение
мистика, фильм ужасов
Испания, 2024
Притворись моей невестой
комедия, мелодрама
Франция, 2024
Охота на воров 2: Пантера
боевик, криминальный фильм, триллер
Испания, Канада, США, 2025
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
приключения, семейное кино, фэнтези
Россия, 2024
Финист. Первый богатырь
приключения, сказка, фэнтези
Россия, 2024
Постучись в мою Тверь
комедия, мелодрама
Россия, 2024
Свадьба на Рождество
комедия, семейное кино
Италия, 2023
Астрал. Кошмар в «Спринг Гарден»
триллер, фильм ужасов
Южная Корея, 2024
Иллюзия контроля
боевик, криминальный фильм, триллер
Южная Корея, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram