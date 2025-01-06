«Бруталист», «Эмилия Перес» и «Сегун» стали триумфаторами «Золотого глобуса»

В Беверли-Хиллз состоялась 82-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Главными триумфаторами вечера стали «Эмилия Перес» Жака Одиара и «Бруталист» Брэди Корбета, получившие по четыре и три статуэтки соответственно, в том числе за лучшую комедию или мюзикл и лучшую драму. Лучшим сериалом назвали «Сегун», который победил во всех четырех номинациях, где был представлен. «Анора» и Юра Борисов, претендовавший на приз в номинации «Лучший актер второго плана», остались без наград. Российского артиста обошел Кирэн Калкин («Настоящая боль»).
фото: Golden Globes
«Эмилию Перес» также назвали лучшим фильмом на иностранном языке. Зои Салдана, сыгравшая в картине, получила приз за актерскую работу второго плана. Ленту также отметили за песню («El Mal»). Эдриан Броуди из «Бруталиста» стал лучшим актером в драме, а Брэди Корбета наградили за режиссерскую работу.
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