«Бруталист», «Эмилия Перес» и «Сегун» стали триумфаторами «Золотого глобуса»

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«Город, о котором люди всегда мечтали»: Адам Драйвер рассказывает о своих грандиозных планах в отрывке из «Мегалополиса»

5 января

Первая часть «Волшебника Изумрудного города» заработала два миллиарда рублей

В истории российского кино это двенадцатый отечественный фильм, достигший заветной отметки в прокате, и первый за 2025 год