Путь самурая — это корги: новый ролик «Господина и пса»

«Господин и пес
» отправились в анимационное приключение 10 октября, однако студия OLM
(«У Коми проблемы с общением
», «Псевдонаучный ежемесячник
») продолжает радовать новыми роликами при поддержке Live2D Creative
. Что было в предыдущем, можно вспомнить тут
. Комедийный сериал о бедном самурае, оказавшемся во власти упитанного питомца, ранее мы отмечали как перспективную новинку
осени.
Когда-то сильный и жестокий Господин был известным воином эпохи Сэнгоку (Воюющих провинций). Теперь его постигли тяжелые времена, и он влачит нищенскую жизнь в многоквартирном доходном доме. Бывший военачальник не теряет гордости самурая, но его сознание постепенно начинает меняться, когда он находит неожиданного спутника — бездомного корги. Невинные проделки игривого коротколапика не только удивляют, но и исцеляют душу полководца, который, несмотря на суровость, начинает открываться новым эмоциям и чувствам. Короткая (всего две минуты) продолжительность эпизодов нисколько не мешает сериалу доносить атмосферу дружбы между хозяином и своевольным псом.
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«Собачий сигнал» — первое аниме о людях, которые ухаживают за животными
Сериал имеет уникальный формат — и выходит в четырех идентичных версиях с разными сэйю Господина: Акио Оцуко
й (Сён Тэндо
из «Ранмы ½
», Гохин
из «Выдающихся зверей
»), Томокадзу Сугитой
(Таро
из «Дандадана
», Боевой Цып
из «Борьбы в прямом эфире
»), Сюнсукэ Такэути
(Джин Юнгхардт
из «Металлической Руж
», Аой Кагураги
из «Кайдзю №8
») и Масаки Айбой
(Акира из «Последнего обещания
»). Благодаря новаторскому подходу, зрители получают возможность каждый раз наслаждаться новой интерпретацией протагониста.
Аниме основано на манге Риэ Нисиды
, впервые опубликованной в марте 2021 года на сайте Flex Comix
, а экранизацией руководит постановщик Харуки Касугамори
(«Кэроро
», «Записи «Астро
»).
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