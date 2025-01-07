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Путь самурая — это корги: новый ролик «Господина и пса»

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Новости кино >>
7 января 2025
«Господин и пес» отправились в анимационное приключение 10 октября, однако студия OLMУ Коми проблемы с общением», «Псевдонаучный ежемесячник») продолжает радовать новыми роликами при поддержке Live2D Creative. Что было в предыдущем, можно вспомнить тут. Комедийный сериал о бедном самурае, оказавшемся во власти упитанного питомца, ранее мы отмечали как перспективную новинку осени.


Когда-то сильный и жестокий Господин был известным воином эпохи Сэнгоку (Воюющих провинций). Теперь его постигли тяжелые времена, и он влачит нищенскую жизнь в многоквартирном доходном доме. Бывший военачальник не теряет гордости самурая, но его сознание постепенно начинает меняться, когда он находит неожиданного спутника — бездомного корги. Невинные проделки игривого коротколапика не только удивляют, но и исцеляют душу полководца, который, несмотря на суровость, начинает открываться новым эмоциям и чувствам. Короткая (всего две минуты) продолжительность эпизодов нисколько не мешает сериалу доносить атмосферу дружбы между хозяином и своевольным псом.

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Сериал имеет уникальный формат — и выходит в четырех идентичных версиях с разными сэйю Господина: Акио Оцукой (Сён Тэндо из «Ранмы ½», Гохин из «Выдающихся зверей»), Томокадзу Сугитой (Таро из «Дандадана», Боевой Цып из «Борьбы в прямом эфире»), Сюнсукэ Такэути (Джин Юнгхардт из «Металлической Руж», Аой Кагураги из «Кайдзю №8») и Масаки Айбой (Акира из «Последнего обещания»). Благодаря новаторскому подходу, зрители получают возможность каждый раз наслаждаться новой интерпретацией протагониста.

Путь самурая — это корги: новый ролик «Господина и пса»

Аниме основано на манге Риэ Нисиды, впервые опубликованной в марте 2021 года на сайте Flex Comix, а экранизацией руководит постановщик Харуки КасугамориКэроро», «Записи «Астро»).

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Путь самурая — это корги: новый ролик «Господина и пса» фотографии
Путь самурая — это корги: новый ролик «Господина и пса» фотографии
Путь самурая — это корги: новый ролик «Господина и пса» фотографии
Путь самурая — это корги: новый ролик «Господина и пса» фотографии
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