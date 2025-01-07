Мистический детектив «Гримм» вернется в виде полнометражного фильма

Популярный фэнтези-телесериал «Гримм», выходивший в течение шести сезонов с 2011 по 2017 год, готовят к перезапуску в формате полнометражного фильма. Об этом сообщает Deadline.
фото: Deadline
Над фильмом работают сервис Peacock, Джош Берман («До смерти красива») и создатели оригинального сериала, Дэвид Гринуолт и Джим Кауф, которые участвуют в проекте в качестве исполнительных продюсеров.
Подробности сюжета пока не раскрывают, но сообщается, что в фильме планируют ввести новых персонажей и мифологию, а в случае успеха продолжение может запустить франшизу.
Оригинальный проект был частично основан на сказках братьев Гримм. По сюжету молодой детектив Ник Беркхардт является наследником рода Гримм — охотников за нечистью, живущей в мире людей. Все потомки Гриммов обладают ключевой способностью: они могут видеть истинную сущность злых тварей, под какой бы личиной они не скрывались. Главные роли в сериале играли Дэйв Джунтоли и Рассел Хорнсби.
обсуждение >>