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В клубе миллиардеров оказались «Елки 11»

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Новости кино >>
7 января 2025
Фильм «Елки 11» заработал в прокате свой первый миллиард и стал одной из самых кассовых частей франшизы. Об этом говорят данные ЕАИС. На большие экраны картина вышла 19 декабря.

В клубе миллиардеров оказались «Елки 11»
фото: ЕАИС

Ранее в этом году знаковую отметку преодолели фильмы «Финист. Первый богатырь» и «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича», который к этому моменту заработал уже свыше двух миллиардов.

В продолжении новогоднего киноальманаха снялись Рузиль Минекаев, Бурак Озчивит, Дмитрий Нагиев, Кристина Бабушкина, Мария Раскина, Алена Долголенко, Антон Васильев, Ирина Пегова и другие. Режиссерами выступили Александр Карпиловский, Александр Котт, Сергей Трофимов и Егор Чичканов.
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