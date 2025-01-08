Исполнилось 90 лет со дня рождения «Короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли

Сегодня, 8 января, исполнилось 90 лет со дня рождения одного из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века, «Короля рок-н-ролла», знаменитого американского певца, актера, продюсера и сценариста Элвиса Пресли
.
Элвис Аарон Пресли
родился 8 января 1935 года в Тьюпело, штат Миссисипи, в бедной семье Вернона и Глэдис Пресли. По линии отца предки были выходцами из Шотландии и Германии, со стороны матери ему достались шотландско-ирландские корни, а прапрабабка была индианкой из племени чероки. В 1938-м Вернона посадили на два года в тюрьму по обвинению в подделке чеков. В детстве Элвис посещал церковь Ассамблеи Бога и пел в церковном хоре, а на 11-летие родители подарили ему гитару из-за того, что ранее он получил приз на ярмарке за исполнение народной песни Old Shep. Учился играть на этом инструменте у двух своих дядей и нового пастора в семейной церкви. Впервые выступил в прямом эфире в 12 лет — в шоу Миссисипи Слим на радиостанции Tupelo WELO. Но слава певца пришла к нему в Мемфисе, куда семья переехала осень 1948-го. Именно здесь в 1953-м Пресли записа свою первую пластинку с двумя песнями My Happiness и That's When Your Heartaches Begin. 26 июня 1954-го вместе с гитаристом Скотти Муром и контрабасистом Биллом Блэком записал первую прославившую его песню — That's All Right Артура Крадапа.
Прославившись в качестве исполнителя рок-н-ролла, Элвис уже в 1956-м дебютировал в кино, сыграв Клинта Рино в вестерне «Люби меня нежно
». Далее последовали фильмы «Любящие тебя
», «Тюремный рок
» и «Кинг Креол
». После службы в армии он вернулся не только к музыке, но и в большой кинематограф. Всего на его счету 31 роль в таких картинах, как «Пылающая звезда», «Одиночка», «Девушки! Девушки! Девушки!», «Целуя кузин», «Солдатский блюз
», «Голубые Гавайи
», «Малыш Галахад
», «Да здравствует Лас-Вегас
», «Разнорабочий
» и «Счастлив c девушкой
». В 1969-м вышли последние киноленты с его участием — вестерн «Чарро!», драма «Перемени обличье» и комедия «Неприятности с девушками
», после чего Пресли завершил свою кинокарьеру и вернулся на сцену. Однако еще при жизни о нем было снято несколько документальных работ.
Был женат на Присцилле Пресли
, его дочь Лиза Мари Пресли
играла в кино. При жизни получил три «Грэмми». За достижения и вклад в области музыки его имя увековечено звездой на аллее славы в Голливуде. Элвис Пресли скончался на 43-м году жизни 16 августа 1977-го в своем поместье Грейсленд. Его похоронили 18 августа на кладбище, но несколько месяцев спустя прах перенесли в Грейсленд после попытки взлома гроба людьми, желавшими проверить, действительно ли «король рок-н-ролла» умер.
Известность звезды настолько широка, что большинство людей до сих пор называет его лишь по имени — «Элвис». Он находится на третьем месте среди величайших исполнителей всех времен и народов и величайших вокалистов по версии журнала Rolling Stone. Остается одной из самых известных личностей мировой поп-культуры наряду с Мэрилин Монро
и Майклом Джексоном
. Про него снято немало картин: «Элвис встречает Никсона», «Элвис
» с Куртом Расселлом
, «Это Элвис
», «Элвис и я
», «Элвис. Ранние годы
», «Элвис и Никсон
», «Элвис
» с Остином Батлером
и «Присцилла: Элвис и я
». С ним в детстве познакомился Форрест Гамп
в культовой картине Роберта Земекиса
, его образ угадывается в персонажах Николаса Кейджа
в «Диких сердцем
» Дэвида Линча
и Харви Кейтеля
в ленте «Я — Элвис, ты — Мэрилин
», а песни звучат во множестве фильмов.
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