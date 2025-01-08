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Исполнилось 90 лет со дня рождения «Короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли

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Новости кино >>
8 января 2025
Сегодня, 8 января, исполнилось 90 лет со дня рождения одного из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века, «Короля рок-н-ролла», знаменитого американского певца, актера, продюсера и сценариста Элвиса Пресли.

Исполнилось 90 лет со дня рождения «Короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли
фото: billboard.com

Элвис Аарон Пресли родился 8 января 1935 года в Тьюпело, штат Миссисипи, в бедной семье Вернона и Глэдис Пресли. По линии отца предки были выходцами из Шотландии и Германии, со стороны матери ему достались шотландско-ирландские корни, а прапрабабка была индианкой из племени чероки. В 1938-м Вернона посадили на два года в тюрьму по обвинению в подделке чеков. В детстве Элвис посещал церковь Ассамблеи Бога и пел в церковном хоре, а на 11-летие родители подарили ему гитару из-за того, что ранее он получил приз на ярмарке за исполнение народной песни Old Shep. Учился играть на этом инструменте у двух своих дядей и нового пастора в семейной церкви. Впервые выступил в прямом эфире в 12 лет — в шоу Миссисипи Слим на радиостанции Tupelo WELO. Но слава певца пришла к нему в Мемфисе, куда семья переехала осень 1948-го. Именно здесь в 1953-м Пресли записа свою первую пластинку с двумя песнями My Happiness и That's When Your Heartaches Begin. 26 июня 1954-го вместе с гитаристом Скотти Муром и контрабасистом Биллом Блэком записал первую прославившую его песню — That's All Right Артура Крадапа.

Прославившись в качестве исполнителя рок-н-ролла, Элвис уже в 1956-м дебютировал в кино, сыграв Клинта Рино в вестерне «Люби меня нежно». Далее последовали фильмы «Любящие тебя», «Тюремный рок» и «Кинг Креол». После службы в армии он вернулся не только к музыке, но и в большой кинематограф. Всего на его счету 31 роль в таких картинах, как «Пылающая звезда», «Одиночка», «Девушки! Девушки! Девушки!», «Целуя кузин», «Солдатский блюз», «Голубые Гавайи», «Малыш Галахад», «Да здравствует Лас-Вегас», «Разнорабочий» и «Счастлив c девушкой». В 1969-м вышли последние киноленты с его участием — вестерн «Чарро!», драма «Перемени обличье» и комедия «Неприятности с девушками», после чего Пресли завершил свою кинокарьеру и вернулся на сцену. Однако еще при жизни о нем было снято несколько документальных работ.


Был женат на Присцилле Пресли, его дочь Лиза Мари Пресли играла в кино. При жизни получил три «Грэмми». За достижения и вклад в области музыки его имя увековечено звездой на аллее славы в Голливуде. Элвис Пресли скончался на 43-м году жизни 16 августа 1977-го в своем поместье Грейсленд. Его похоронили 18 августа на кладбище, но несколько месяцев спустя прах перенесли в Грейсленд после попытки взлома гроба людьми, желавшими проверить, действительно ли «король рок-н-ролла» умер.

Известность звезды настолько широка, что большинство людей до сих пор называет его лишь по имени — «Элвис». Он находится на третьем месте среди величайших исполнителей всех времен и народов и величайших вокалистов по версии журнала Rolling Stone. Остается одной из самых известных личностей мировой поп-культуры наряду с Мэрилин Монро и Майклом Джексоном. Про него снято немало картин: «Элвис встречает Никсона», «Элвис» с Куртом Расселлом, «Это Элвис», «Элвис и я», «Элвис. Ранние годы», «Элвис и Никсон», «Элвис» с Остином Батлером и «Присцилла: Элвис и я». С ним в детстве познакомился Форрест Гамп в культовой картине Роберта Земекиса, его образ угадывается в персонажах Николаса Кейджа в «Диких сердцем» Дэвида Линча и Харви Кейтеля в ленте «Я — Элвис, ты — Мэрилин», а песни звучат во множестве фильмов.
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№ 1
Иван Беляев (Москва)   8.01.2025 - 15:58
Король в здании! читать далее>>
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