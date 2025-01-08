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Арми Хаммер возглавит актерский состав триллера Уве Болла «Темный рыцарь»

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Новости кино >>
8 января 2025
Арми Хаммер постепенно восстанавливает карьеру, разрушенную из-за обвинений в сексуальных домогательств. Актер получил главную роль в новом триллере Уве Болла «Темный рыцарь» (The Dark Knight), уточняет Variety.


Болл поставит свой 37-й фильм по собственному сценарию. Старт съемок в Хорватии намечен на 27 января наступившего года.

Зрителям поведают про Сандерса (Хаммер), вынужденного взять правосудие в свои руки и объявившего войну преступниками. В то время, как крестовый поход борца с преступностью превращает его в сенсацию социальных сетей и героя в глазах общественности, начальник местной полиции видит в нем угрозу обществу и стремится уничтожить его.

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Для Хаммера это не первая роль после завершения судебной тяжбы. Недавно актера позвали в вестерн Трэвиса Миллса «Суровое испытание», в котором компанию ему составят Томас Джейн и Уильям Эйч Мэйси. А имя давно не снимавшего Болла вновь зазвучало после успеха на платформе Paramount+ его криминальной драмы «Первая смена». В настоящий момент режиссер работает над триллером «Беги» с участием Аманды Пламмер и Джеймса Руссо.
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№ 2
Андрей (Омск)   8.01.2025 - 17:02
... чтобы бросаться такими словами нужно иметь доказательство. для примера, я могу на вас сказать что вы извращенец, а теперь докажите обратное..... сейчас время на таких вещах зарабатывать, благодаря... читать далее>>
№ 1
Вячеслав Щербин   8.01.2025 - 16:30
Самый незаслуженно оболганный герр Уве таки возвращается - это радует. Но только вместо поехавшего извращенца Хаммера мог бы выбрать кого похаризматичнее (есть же у него постоянные актёры). читать далее>>
Всего сообщений: 2
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