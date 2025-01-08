Арми Хаммер возглавит актерский состав триллера Уве Болла «Темный рыцарь»

Арми Хаммер
постепенно восстанавливает карьеру, разрушенную из-за обвинений в сексуальных домогательств. Актер получил главную роль в новом триллере Уве Болла
«Темный рыцарь» (The Dark Knight), уточняет Variety
.
Болл поставит свой 37-й фильм по собственному сценарию. Старт съемок в Хорватии намечен на 27 января наступившего года.
Зрителям поведают про Сандерса (Хаммер), вынужденного взять правосудие в свои руки и объявившего войну преступниками. В то время, как крестовый поход борца с преступностью превращает его в сенсацию социальных сетей и героя в глазах общественности, начальник местной полиции видит в нем угрозу обществу и стремится уничтожить его.
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Для Хаммера это не первая роль после завершения судебной тяжбы. Недавно актера позвали в вестерн Трэвиса Миллса «Суровое испытание», в котором компанию ему составят Томас Джейн
и Уильям Эйч Мэйси
. А имя давно не снимавшего Болла вновь зазвучало после успеха на платформе Paramount+ его криминальной драмы «Первая смена
». В настоящий момент режиссер работает над триллером «Беги» с участием Аманды Пламмер
и Джеймса Руссо
.
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