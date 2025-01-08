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Российский фильм «Папа умер в субботу» включен в программу 26-го международного кинофестиваля Black Movie

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Новости кино >>
8 января 2025
Российская картина «Папа умер в субботу» включена в программу 26-го международного кинофестиваля независимых фильмов Black Movie, который пройдет в Женеве с 17 по 26 января. Об этом сообщается на сайте смотра.

Российский фильм «Папа умер в субботу» включен в программу 26-го международного кинофестиваля Black Movie
фото: blackmovie.ch

Европейская премьера фильма, вошедшего в секцию «Радости брака» (Les joies du mariage), запланирована на 18 января.

Согласно пресс-службе кинокомпании СТВ, в фестивале примут участие более 100 фильмов (48 полнометражных и 66 короткометражных) из Японии, Туниса, Китая, Мексики, Казахстана, России, и других стран.

Читать рецензию Время прощания: «Папа умер в субботу» на фестивале «Маяк»
Мировая премьера фмльма Заки Абдрахмановой состоялась в октябре на 29-ом Международном кинофестивале в Пусане в рамках программы World Cinema, а российская — на втором фестивале авторского кино «Маяк», где картину признали лучшим дебютом.
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№ 2
Андрей (Омск)   8.01.2025 - 16:56
Повезут депрессивные сопли по другим фестивалям. читать далее>>
№ 1
Иван Беляев (Москва)   8.01.2025 - 15:57
Фильм мощный очень. Вот бы все дебюты были такими читать далее>>
Всего сообщений: 2
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