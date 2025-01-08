Российский фильм «Папа умер в субботу» включен в программу 26-го международного кинофестиваля Black Movie

Российская картина «Папа умер в субботу
» включена в программу 26-го международного кинофестиваля независимых фильмов Black Movie, который пройдет в Женеве с 17 по 26 января. Об этом сообщается на сайте
смотра.
Европейская премьера фильма, вошедшего в секцию «Радости брака» (Les joies du mariage), запланирована на 18 января.
Согласно пресс-службе кинокомпании СТВ, в фестивале примут участие более 100 фильмов (48 полнометражных и 66 короткометражных) из Японии, Туниса, Китая, Мексики, Казахстана, России, и других стран.
Читать рецензию
Время прощания: «Папа умер в субботу» на фестивале «Маяк»
Мировая премьера фмльма Заки Абдрахмановой
состоялась в октябре на 29-ом Международном кинофестивале в Пусане в рамках программы World Cinema, а российская — на втором фестивале авторского кино «Маяк», где картину признали лучшим дебютом.
обсуждение >>