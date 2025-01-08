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Юра Борисов получил номинацию на премию Гильдии актеров США

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8 января 2025
Юра Борисов номинирован на премию SAG Awards как лучший актер второго плана за роль в «Аноре». Конкуренцию российскому актеру в его категории составляют Джонатан БейлиЗлая: Сказка о ведьме Запада»), Кирэн КалкинНастоящая боль»), Эдвард НортонБоб Дилан: Никому не известный») и Джереми СтронгУченик. Восхождение Трампа»). Всех номинантов можно найти на сайте Гильдии актеров США.

Юра Борисов получил номинацию на премию Гильдии актеров США
фото: sagawards.org

Борисов также попал в категорию «Лучший актерский состав» вместе со своими коллегами по картине Шона БэйкераМарком Эйдельштейном, Майки Мэдисон, Кареном Карагуляном, Ваче Товмасяном и Алексеем Серебряковым. В данной секции им предстоит соперничать с актерскими командами фильмов «Эмилия Перес», «Конклав», «Злая: Сказка о ведьме Запада» и «Боб Дилан: Никому не известный».

За звание актеров года поборются Эдриан БроудиБруталист»), Тимоти Шаламе («Боб Дилан: Никому не известный»), Дэниел Крэйг («Странный»), Колман ДомингоСинг Синг»), Рэйф Файнс («Конклав»), Памела АндерсонШоугерл»), Синтия Эриво («Злая: Сказка о ведьме Запада»), Деми МурСубстанция»), Карла София Гаскон («Эмилия Перес») и Майки Мэдисон («Анора»). На приз за лучшую женскую роль второго плана претендуют Моника Барбаро («Боб Дилан: Никому не известный»), Ариана Гранде («Злая: Сказка о ведьме Запада»), Джейми Ли Кертис («Шоугерл»), Даниэль ДедуайлерУрок фортепиано») и Зои Салданья («Эмилия Перес»).

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В категории «Лучший актерский состав в драматическом сериале» представлены «День шакала», «Дипломатка», «Бриджертоны», «Cегун» и «Медленные лошади». В комедийном жанре на награду претендуют «Начальная школа "Эбботт"», «Медведь», «Хитрости», «Терапия» и «Убийства в одном здании».

Церемонию вручения 31-й премии SAG Awards проведет 23 февраля Кристен Белл. Прямую трансляцию вечера покажет стриминговый сервис Netflix.
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