Юра Борисов получил номинацию на премию Гильдии актеров США

Юра Борисов
номинирован на премию SAG Awards как лучший актер второго плана за роль в «Аноре
». Конкуренцию российскому актеру в его категории составляют Джонатан Бейли
(«Злая: Сказка о ведьме Запада
»), Кирэн Калкин
(«Настоящая боль
»), Эдвард Нортон
(«Боб Дилан: Никому не известный
») и Джереми Стронг
(«Ученик. Восхождение Трампа
»). Всех номинантов можно найти на сайте
Гильдии актеров США.
Борисов также попал в категорию «Лучший актерский состав» вместе со своими коллегами по картине Шона Бэйкера
– Марком Эйдельштейном
, Майки Мэдисон
, Кареном Карагуляном
, Ваче Товмасяном
и Алексеем Серебряковым
. В данной секции им предстоит соперничать с актерскими командами фильмов «Эмилия Перес
», «Конклав
», «Злая: Сказка о ведьме Запада» и «Боб Дилан: Никому не известный».
За звание актеров года поборются Эдриан Броуди
(«Бруталист
»), Тимоти Шаламе
(«Боб Дилан: Никому не известный»), Дэниел Крэйг
(«Странный»), Колман Доминго
(«Синг Синг
»), Рэйф Файнс
(«Конклав»), Памела Андерсон
(«Шоугерл
»), Синтия Эриво
(«Злая: Сказка о ведьме Запада»), Деми Мур
(«Субстанция
»), Карла София Гаскон («Эмилия Перес») и Майки Мэдисон («Анора»). На приз за лучшую женскую роль второго плана претендуют Моника Барбаро
(«Боб Дилан: Никому не известный»), Ариана Гранде
(«Злая: Сказка о ведьме Запада»), Джейми Ли Кертис
(«Шоугерл»), Даниэль Дедуайлер
(«Урок фортепиано
») и Зои Салданья
(«Эмилия Перес»).
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Этот безумный, безумный, безумный русский мир: «Анора» на открытии фестиваля «Маяк»
В категории «Лучший актерский состав в драматическом сериале» представлены «День шакала
», «Дипломатка
», «Бриджертоны
», «Cегун
» и «Медленные лошади
». В комедийном жанре на награду претендуют «Начальная школа "Эбботт"
», «Медведь
», «Хитрости
», «Терапия
» и «Убийства в одном здании
».
Церемонию вручения 31-й премии SAG Awards проведет 23 февраля Кристен Белл
. Прямую трансляцию вечера покажет стриминговый сервис Netflix.
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