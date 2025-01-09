Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Призрак в средневековых доспехах: аниме по игре Ghost of Tsushima выйдет в 2027-м

9 января
2025 год
январь 2025
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Новости кино >>
9 января 2025
На выставке CES 2025 (Consumer Electronics Show) в Лас-Вегасе Sony анонсировала сериал «Призрак Цусимы: Легенды» по мотивам франшизы Ghost of Tsushima. Проект разрабатывается в сотрудничестве с Crunchyroll, Aniplex и PlayStation ProductionsАнчартед: На картах не значится», «Одни из нас»). В основе аниме — онлайн-мультиплеер Legends, который был выпущен Sucker Punch Productions пять лет назад в качестве бесплатного дополнения к игре, а позже — как отдельный многопользовательский режим для PlayStation 4 и PlayStation 5. Премьера сериала запланирована на 2027 год.

Призрак в средневековых доспехах: аниме по игре Ghost of Tsushima выйдет в 2027-м

Сюжет оригинальной игры разворачивается в 1274 году, когда легендарные защитники Японии сталкиваются с нашествием жестокого Монгольского ханства: вторжение на остров Цусима несет хаос и разрушения. После сокрушительного разгрома Дзин Сакай — один из последних выживших самураев — осознает, что традиционные методы ведения боя против нового врага неэффективными. В поисках победы он вынужден прибегнуть к тактикам ниндзя и партизанской войны. В режиме «Легенды» игрокам предоставляется выбор между самураем, охотником, ронином и ассасином, которые бьются не только с монголами, но и демонами.

Читать «Коколорс» — нестыдное 3D о детях подземелья от той же студии
Сериал снимет Таканобу Мидзуно (в портфолио — «Звездные войны: Видения» и «Бэтмен-ниндзя») по сценарию самого Гэна Уробути — автора хитов «Психопаспорт», «Судьба/Начало» и «Девочка-волшебница Мадока». Sony Music выступит в качестве музыкального партнера, а производством займется студия Kamikaze DougaСтрана песков», «Попсовый эпос»). Помимо аниме Sony Pictures также разрабатывает игровой фильм, над которым работает постановщик «Джона Уика» Чад Стахелски.

Призрак в средневековых доспехах: аниме по игре Ghost of Tsushima выйдет в 2027-м

Президент Crunchyroll Рахул Пурини заявил в пресс-релизе, что аниме «предложит фанатам смелый и новаторский способ познакомиться с игрой». А глава PlayStation Productions Асад Кызылбаши добавил: «Богатый, захватывающий мир Ghost of Tsushima и его фантастический режим Legends, основанный на японской мифологии, представляют идеальное полотно для проекта, а Aniplex — лучший партнер для перевода успешной видеоигры Sucker Punch Productions в новый потрясающий аниме-сериал».

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на Покебол с предсказанием. Например, там вы можете прочитать о 70 классных произведениях 2024 года или эпохе Эдо в японской мультипликации.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Поднятие уровня в одиночку», «Монолог фармацевта», «Твой цвет» и другие аниме зимы — 2025
Неоправданная жестокость: «Одержимые смертью» — брутальная сага о самураях
Надзирать ИИ наказывать: «Психопаспорт» — культовый киберпанк о безопасности и (не)свободе
Они среди нас: «Онимуся» — экранизация культовой видеоигры от Такаси Миике
«Звездные войны: Видения»: Этот глупый ситх не понимает мечту девочки-зайки
Поиск по меткам
AniplexKamikaze DougaАнимацияанимеЭкранизация
персоны
Чад СтахелскиГэн Уробути
фильмы
Анчартед: На картах не значитсяБэтмен-ниндзяДевочка-волшебница МадокаДжон УикЗвездные войны: ВиденияОдни из насПопсовый эпосПсихопаспортСтрана песковСудьба: Начало

фотографии >>
Призрак в средневековых доспехах: аниме по игре Ghost of Tsushima выйдет в 2027-м фотографии
Призрак в средневековых доспехах: аниме по игре Ghost of Tsushima выйдет в 2027-м фотографии
Призрак в средневековых доспехах: аниме по игре Ghost of Tsushima выйдет в 2027-м фотографии
Призрак в средневековых доспехах: аниме по игре Ghost of Tsushima выйдет в 2027-м фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Олег Авдеев
8 января ушёл из жизни кинооператор Олег Авдеев.

День рождения >>

Айсулу Азимбаева
Юрий Анпилогов
Марго Арчибасова
Алексей Ванин
Нина Гогаева
Ирина Крутик
Вера Марченко
Татьяна Панкова
Семён Фурман
Елена Чарквиани
Нина Добрев
Сюзанна Йорк
Ли Ван Клиф
Анита Луиз
Джоэли Ричардсон
Джей Кэй Симмонс
Имелда Стонтон
все родившиеся 9 января >>

Афиша кино >>

День недели — любой
мелодрама
Россия, 2024
Криминальный шеф
триллер
США, 2023
Мегалополис
драма, научная фантастика, фэнтези
США, 2024
Заклятие. Новое поколение
мистика, фильм ужасов
Испания, 2024
Притворись моей невестой
комедия, мелодрама
Франция, 2024
Охота на воров 2: Пантера
боевик, криминальный фильм, триллер
Испания, Канада, США, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram