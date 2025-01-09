Призрак в средневековых доспехах: аниме по игре Ghost of Tsushima выйдет в 2027-м

На выставке CES 2025
(Consumer Electronics Show) в Лас-Вегасе Sony
анонсировала сериал «Призрак Цусимы: Легенды
» по мотивам франшизы Ghost of Tsushima
. Проект разрабатывается в сотрудничестве с Crunchyroll
, Aniplex
и PlayStation Productions
(«Анчартед: На картах не значится
», «Одни из нас
»). В основе аниме — онлайн-мультиплеер Legends
, который был выпущен Sucker Punch Productions
пять лет назад в качестве бесплатного дополнения к игре, а позже — как отдельный многопользовательский режим для PlayStation 4 и PlayStation 5. Премьера сериала запланирована на 2027 год.
Сюжет оригинальной игры разворачивается в 1274 году, когда легендарные защитники Японии сталкиваются с нашествием жестокого Монгольского ханства: вторжение на остров Цусима несет хаос и разрушения. После сокрушительного разгрома Дзин Сакай — один из последних выживших самураев — осознает, что традиционные методы ведения боя против нового врага неэффективными. В поисках победы он вынужден прибегнуть к тактикам ниндзя и партизанской войны. В режиме «Легенды» игрокам предоставляется выбор между самураем, охотником, ронином и ассасином, которые бьются не только с монголами, но и демонами.
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Сериал снимет Таканобу Мидзуно
(в портфолио — «Звездные войны: Видения
» и «Бэтмен-ниндзя
») по сценарию самого Гэна Уробути
— автора хитов «Психопаспорт
», «Судьба/Начало
» и «Девочка-волшебница Мадока
». Sony Music
выступит в качестве музыкального партнера, а производством займется студия Kamikaze Douga
(«Страна песков
», «Попсовый эпос
»). Помимо аниме Sony Pictures также разрабатывает игровой фильм, над которым работает постановщик «Джона Уика
» Чад Стахелски
.
Президент Crunchyroll Рахул Пурини
заявил в пресс-релизе, что аниме «предложит фанатам смелый и новаторский способ познакомиться с игрой
». А глава PlayStation Productions Асад Кызылбаши
добавил: «Богатый, захватывающий мир Ghost of Tsushima и его фантастический режим Legends, основанный на японской мифологии, представляют идеальное полотно для проекта, а Aniplex — лучший партнер для перевода успешной видеоигры Sucker Punch Productions в новый потрясающий аниме-сериал
».
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