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Комедия «Купцы и дети» с Михаилом Пореченковым и Павлом Табаковым стартует 20 января

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Новости кино >>
9 января 2025
Премьера 12-серийного комедийного сериала «Купцы и дети» с Михаилом Пореченковым, Павлом Табаковым и Ксенией Кутеповой состоится 20 января на ТНТ. В роли рассказчика выступил Сергей Бурунов, уточняет пресс-служба телеканала.

Комедия «Купцы и дети» с Михаилом Пореченковым и Павлом Табаковым стартует 20 января
фото: пресс-служба ТНТ

Действие сериала «Купцы и дети» перенесет зрителей в Москву 1910 года. В дом купца второй гильдии Федора Ивановича Намолина из Санкт-Петербурга возвращается сын Костик, но не один, а с женой Лизой и еще одним членом их семьи. К ужасу Намолина, его единственный сын за время учебы стал социалистом, анархистом и вообще «Бог весть кем». Костик больше не соглашается с мнением отца, отстаивает свою точку зрения и верит, что скоро жизнь в России полностью изменится. Однако такое положение дел совершенно не по нраву старшему Намолину, который привык, что в его доме происходит все так, как скажет он. Федор уверен, что во всем виноваты новые друзья Костика, и полон решимости перевоспитать сына.

«Я с большим энтузиазмом принял предложение поработать в этом проекте, потому что здесь есть, что поиграть и есть, где повеселиться. К тому же, характер моего героя отличается от всех характеров, которые мне доводилось воплощать на экране. Это интересно! Вещи, которые происходят с героями нашего сериала, так или иначе случаются в большинстве семей, поэтому история будет очень понятной для зрителя. И важно, что она сделана по-доброму, весело и озорно, при этом без пошлости. Это очень интеллигентная история, где-то с острыми и смешными моментами, сделанная на очень достойном уровне», — отмечает Михаил Пореченков.

Комедия «Купцы и дети» с Михаилом Пореченковым и Павлом Табаковым стартует 20 января
фото: пресс-служба ТНТ

«Купцы и дети» – это не только история о семейных ценностях, взаимоотношениях отцов и детей, но и путешествие во времена, когда Россия переживала значительные изменения. Создатели проекта постарались передать атмосферу того времени через костюмы, декорации и музыку, создав уникальный мир, в котором смешиваются традиции и новаторство. Основной блок съемок сериала прошел в музейном комплексе «Усадьба Асеевых» – в белоснежном дворце на берегу реки Цны в Тамбове и старинной купеческой усадьбе в Рассказово, которые принадлежали реальным купцам – представителям одной из самых известных торгово-промышленных династий начала XX века в России. Дух эпохи также передают аутентичные предметы мебели – в большинстве своем музейные экспонаты, а также специально воссозданные декораторами элементы интерьера купеческого дома.

Костюмы для каждого из героев также разрабатывались индивидуально, чтобы передать характеры персонажей и выдержать стилистику костюмов начала XX века. Также большую роль в воссоздании духа эпохи играет музыка: уникальный микс из произведений Петра Чайковского, Модеста Мусоргского и других культовых российских композиторов, а также мотивов, созданных специально для сериала композитором Александром Вартановым, автором музыки к мультфильму «Щелкунчик и мышиный король», в исполнении OpensoundOrchestra.

Помимо Михаила Пореченкова, Ксении Кутеповой и Павла Табакова, в сериале также снялись Дарья Балабанова, Павел Ворожцов, Дмитрий Белоцерковский, Екатерина Кучма, Виктория Клинкова, Алексей Розин, Сергей Степин, Владимир Майзингер и другие. Режиссером выступил Сергей Осипьян, оператором — Андрей Данельян. За производство проекта отвечали ТНТ и Good Story Media.
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Комедия «Купцы и дети» с Михаилом Пореченковым и Павлом Табаковым стартует 20 января фотографии
Комедия «Купцы и дети» с Михаилом Пореченковым и Павлом Табаковым стартует 20 января фотографии
Комедия «Купцы и дети» с Михаилом Пореченковым и Павлом Табаковым стартует 20 января фотографии
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