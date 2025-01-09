«Финист. Первый богатырь» собрал в прокате два миллиарда рублей

«Финист. Первый богатырь
» Дмитрия Дьяченко
, стартовавший в прокате 1 января, заработал свыше двух миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.
фото: ЕАИС
Сказка преодолела знаковую отметку вслед за фэнтези-блокбастером «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
». На данный момент сборы картины Игоря Волошина
превысили 2,6 млрд рублей. В клубе миллиардеров также оказались «Елки 11
», заработавшие 1,1 млрд.
Главные роли в спин-оффе «Последнего богатыря
», посвященном приключениям Финиста Ясного Сокола, исполнили Кирилл Зайцев
, Юлия Пересильд
, Елена Яковлева
, Федор Добронравов
и Сергей Лавыгин
.
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