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«Финист. Первый богатырь» собрал в прокате два миллиарда рублей

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9 января 2025
«Финист. Первый богатырь» Дмитрия Дьяченко, стартовавший в прокате 1 января, заработал свыше двух миллиардов рублей. Об этом свидетельствуют данные ЕАИС.

«Финист. Первый богатырь» собрал в прокате два миллиарда рублей
фото: ЕАИС

Сказка преодолела знаковую отметку вслед за фэнтези-блокбастером «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». На данный момент сборы картины Игоря Волошина превысили 2,6 млрд рублей. В клубе миллиардеров также оказались «Елки 11», заработавшие 1,1 млрд.

Главные роли в спин-оффе «Последнего богатыря», посвященном приключениям Финиста Ясного Сокола, исполнили Кирилл Зайцев, Юлия Пересильд, Елена Яковлева, Федор Добронравов и Сергей Лавыгин.
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