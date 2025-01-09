Четвертый сезон комедийного сериала «Жуки» стал главным новогодним хитом на PREMIER

Четвертый сезон комедийного проекта «Жуки», вышедший после двухлетнего перерыва, собрал в онлайн-кинотеатре PREMIER 20 млн просмотров. Сезон, получивший название «Новые Жуки», стартовал 16 декабря и стал абсолютным хитом не только платформы, но и одним из самых обсуждаемых сериалов в интернете, сообщает пресс-служба видеосервиса. В индексе популярности Кинопоиск Pro «Новые Жуки» заняли третье место, уступив лишь второму сезону «Игры в кальмара» и аниме про футбол «Синяя тюрьма: Блю Лок».
По сюжету альтернативная служба главных героев подошла к концу, но они все возвращаются в Жуки – каждый по своим причинам. Здесь их ждут различные проблемы личного характера – Никита и Катя скрывают беременность от отца девушки Маслова, Артемий и Ирина также ждут ребенка, а Денис и Дина переживают, что отстают в этом деле от близких друзей.
В какой-то момент любовные страсти героев отходят на второй план, когда новый губернатор решает снести Жуки, чтобы на их месте построить передовой научный кластер. Друзья бодро берутся за дело спасения любимой деревни и приходят на помощь бывшему участковому Маслову, возглавившему сопротивление.
обсуждение >>