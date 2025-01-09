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Четвертый сезон комедийного сериала «Жуки» стал главным новогодним хитом на PREMIER

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Новости кино >>
9 января 2025
Четвертый сезон комедийного проекта «Жуки», вышедший после двухлетнего перерыва, собрал в онлайн-кинотеатре PREMIER 20 млн просмотров. Сезон, получивший название «Новые Жуки», стартовал 16 декабря и стал абсолютным хитом не только платформы, но и одним из самых обсуждаемых сериалов в интернете, сообщает пресс-служба видеосервиса. В индексе популярности Кинопоиск Pro «Новые Жуки» заняли третье место, уступив лишь второму сезону «Игры в кальмара» и аниме про футбол «Синяя тюрьма: Блю Лок».

Четвертый сезон комедийного сериала «Жуки» стал главным новогодним хитом на PREMIER
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

В сериале производства Norm Production и телеканала ТНТ вновь сыграли Вячеслав Чепурченко, Вадим Дубровин, Павел Комаров, Максим Лагашкин, Владимир Епифанцев и многие другие.

По сюжету альтернативная служба главных героев подошла к концу, но они все возвращаются в Жуки – каждый по своим причинам. Здесь их ждут различные проблемы личного характера – Никита и Катя скрывают беременность от отца девушки Маслова, Артемий и Ирина также ждут ребенка, а Денис и Дина переживают, что отстают в этом деле от близких друзей.

В какой-то момент любовные страсти героев отходят на второй план, когда новый губернатор решает снести Жуки, чтобы на их месте построить передовой научный кластер. Друзья бодро берутся за дело спасения любимой деревни и приходят на помощь бывшему участковому Маслову, возглавившему сопротивление.
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обсуждение >>
№ 1
alexkotov   9.01.2025 - 15:22
Я бы поставил на второе место Жуки после Игры в Кальмара. Ждал новый сезон Жуки, но как это обычно бывает, первые сезоны лучше последующих, но все равно прикольный сериал. читать далее>>
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фильмы
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