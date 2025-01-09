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Телепремьера сказки Ильи Учителя «Летучий корабль» состоится 12 января

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Новости кино >>
9 января 2025
Телевизионная премьера романтической сказки Ильи Учителя «Летучий корабль» состоится 12 января в 19:30 в эфире НТВ. В картине, созданной по мотивам одноименного мультфильма, сыграли Александр Метелкин, Ксения Трейстер, Леонид Ярмольник, Федор Добронравов, Полина Гагарина, Андрей Бурковский и другие, уточняет пресс-служба телеканала.

Телепремьера сказки Ильи Учителя «Летучий корабль» состоится 12 января
фото: пресс-служба телеканала НТВ

По сюжету царь (Леонид Ярмольник) собирается выдать свою дочь Забаву (Ксения Трейстер) за красавца Поля (Андрей Бурковский), единственного наследника богача Полкана (Федор Добронравов). Вот только царевна хочет выйти замуж по любви. Ее неожиданное знакомство с простым, но честным и обаятельным матросом Иваном (Александр Метелкин) вносит смуту в планы хитреца Поля заполучить корону. И если в руках злодея темная магия и богатство, то на стороне Ивана – волшебные существа, любовь и мечта.

«Я очень люблю смотреть сказки, иногда наступают такие моменты, когда хочется простого доброго кино. Мне кажется, сказки для того и придуманы, чтобы показать людям, как в мире должно быть, показать, что любовь и добро побеждают зло, что каждый злодей получает по заслугам, что подвиг – это здорово, а лень и зависть – плохо. Забава не такая уж принцесса, как мы привыкли воспринимать это слово. Она царевна. Даже на слух эти слова очень различаются. В слове "царевна" как будто есть некоторая претензия, которая присутствует и в Забаве: она своевольная, несколько капризная, но при этом она настолько искренняя, что начинаешь ею любоваться. Моя героиня хочет принимать решения самостоятельно, не важно, глупые они или умные, главное, что ее собственные. Она порой по-хамски разговаривает с отцом, но так она отстаивает свою независимость. Как и Ваня, который очень настойчиво проявляет себя по отношению к ней. Мне кажется, что он влюбился не в какую-то рафинированную принцессу, а в живого человека со своим мнением. Они в этом похожи», — рассказывает Ксения Трейстер.

Телепремьера сказки Ильи Учителя «Летучий корабль» состоится 12 января
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Несмотря на то, что в основе сюжета лежит оригинальный мультфильм, «Летучий корабль» насыщен новыми персонажами и современными песнями. Все известные композиции звучат в новой аранжировке, а исполняют их актеры своими голосами. Только за главных героев поют артисты: за Ивана – FEDUK, за Забаву – Анна Пересильд.

«Этот фильм про любовь и про мечту. Про то, что они, в конечном счете, всегда побеждают. Мультик "Летучий корабль" – великий, его все знают, он относится к категории максимальной легендарности. Я обожал его в детстве. Все песни знаю наизусть. И, конечно, для меня это была счастливая возможность: с этими песнями поработать и в этот мир окунуться, заново его придумать. Мы долго подбирали голос Ивана. С Федуком многое по-хорошему сошлось – популярный исполнитель, при этом он классно поет, в нем есть что-то дворовое и матросное. С голосом Забавы было еще тяжелее, чем с Иваном. Мы попробовали около ста человек – и известных, и неизвестных, из Гнесинки, таких-сяких. Но лучше всех спела Аня Пересильд. Она меня удивила, сумела не просто спеть хорошо, а так, чтобы это было игриво и правильно», — отмечает Илья Учитель.

Над визуальной составляющей картины работали оператор Морад Абдель-Фаттах и художник по костюмам Надежда Васильева. За производство фильма отвечали киностудия «РОК» при поддержке Фонда кино, онлайн-кинотеатра Okko, киностудии «Союзмультфильм» и кинокомпании «Контент-Клуб».
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Телепремьера сказки Ильи Учителя «Летучий корабль» состоится 12 января фотографии
Телепремьера сказки Ильи Учителя «Летучий корабль» состоится 12 января фотографии
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