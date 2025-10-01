На ресурсах Кино-Театр.Ру вышла короткометражка «Летом ниже нуля» о Чукотке

На ресурсах Кино-Театр.Ру
состоялась премьера короткометражной ленты «Летом ниже нуля» — первого короткого метра, снятого на Чукотке.
Этим летом команда «Продюсерского центра «Потенциал», при поддержке Института развития интернета, отправилась на Чукотку — родину режиссера картины Александра Варенникова — и сняла там короткометражный фильм «Летом ниже нуля». Команда провела в экспедиции 14 дней на другом конце страны, четыре из которых — натурные съемки в тундре. Для жителей города Певек съемки кино стали большим событием — съемочной группе помогали с локациями, транспортом, размещением, а также и снимались в эпизодах. Несмотря на все сложности именно благодаря жителям и администрации города Певек экспедиция завершилась успешно.
Зрителей ожидает история о молодом геологе Артеме, который оказывается в ситуации, когда от него зависит жизнь напарника. События разворачиваются в самом сердце тундры и осложняются тем, что напарник - жених девушки, в которую Артем был влюблен еще со школы, и чувства к которой все еще не угасли. Герой оказывается между ревностью и чувством долга.
В картине снялись молодые актеры Борис Конончук и Анатолий Черников
. Для чукотской актрисы Нины Рыдиной это стало первым опытом съемки в кино. Нина живет на Чукотке и играет в Анадырском драматическом театре им О.М. Куваева. Лента погружает в атмосферу жизни в далеком холодном регионе, но при этом согревает зрителей и напоминает, как важно оставаться человеком и любить свою малую родину, а треки Beautiful Boys усиливают этот эффект.
Фильм стал одним из победителей конкурса дебютов ИРИ в 2025 году и получил финансирование на реализацию проекта.
обсуждение >>