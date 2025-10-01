Кино-Театр.Ру
Завершились съемки третьей части фильма «Не одна дома» с Миланой Хаметовой

1 октября
2025 год

1 октября 2025
Завершились съемки фильма «Не одна дома 3», который компания «Атмосфера кино» выпустит в прокат 21 мая 2026 года. Производством картины занимаются кинокомпании «Биг Скрин Продакшн», «Киноцех» и Arna Media, уточняет пресс-служба дистрибьютора.

Завершились съемки третьей части фильма «Не одна дома» с Миланой Хаметовой
фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

На день частью каста ленты стали авторы альбома и одноименного хита Glamour — исполнители Nkeeei, Uniqe и Artem Shilovets. Они приняли участие в съемках выпускного вечера главных героев. «Это наш первый опыт съемок в кино, нам очень понравилось. Процесс оказался непростым, но очень интересным! В фильме мы играем самих себя и исполняем наш хит "Последний танец"», — поделились впечатлением музыканты.

Режиссером третьей части киносерии выступает автор картины «Не одна дома 2» Дмитрий Семенов. К своим ролям вернулись Милана Хаметова, Давид Манукян, Марк-Малик Мурашкин, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич и Сергей Пукита, а также появились новые персонажи в исполнении Романа Курцына, Георгия Волчека, Григория Дудника, Армена Давитяна и Янины Малинчик.

Завершились съемки третьей части фильма «Не одна дома» с Миланой Хаметовой
фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»

По сюжету продолжения Маша опять сталкивается с коварной Няней. Но теперь у злодейки появился новый союзник — обаятельный аферист Антон. На кону — школьный выпускной! Вместе с другом Егором Маше предстоит остановить злоумышленников и спасти самый важный вечер года. «Я уверена, что выпускной — одно из главных событий для любого подростка! Это особая атмосфера, крутые воспоминания из детства и школы. Спойлер: на нашем киновыпускном будут выступать Nkeeei, Uniqe и Artem Shilovets. Замечательно отношусь к ребятам, уверена, что они привнесут классное настроение», — говорит исполнительница главной роли Милана Хаметова.

«Мы позвали ребят — авторов хита Glamour — принять участие в проекте. Они очень отличные, добрые, активные парни! Вспоминая свой выпускной, я бы был счастлив, если бы ко мне в такой день пришла знаменитая группа. Я думаю, что это будет что-то магическое», — считает сопродюсер картины и исполнитель главной роли Давид Манукян.
№ 2
ДаринаКароль   2.10.2025 - 20:54
... да вот именно, я понимаю маленького Кевина, который остался реально сам дома. Да там и воры были настоящие, а не как здесь - мелкое ворьё. читать далее>>
№ 1
Мария_2191   1.10.2025 - 19:34
Какая вообще няня для Маши, когда посмотришь на Хаметову, а там уже такая фифа вымахала, что и няньки не нужны ей. читать далее>>
Всего сообщений: 2
