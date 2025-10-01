Завершились съемки третьей части фильма «Не одна дома» с Миланой Хаметовой

что почитать?

Николь Кидман и Кит Урбан расстались после 19 лет брака

Новая «Алиса в стране чудес», «Горыныч» с Александром Петровым, «Эддингтон» с Хоакином Фениксом и еще 10 фильмов октября

Рецензии на фильмы

Когда я стану великаном: «Пойман с поличным» — кот, русские и криминал в драме Аронофски

Вместе с Батлером и Кравиц снялись Колокольников и Кукушкин*