Завершились съемки третьей части фильма «Не одна дома» с Миланой Хаметовой

Завершились съемки фильма «Не одна дома 3», который компания «Атмосфера кино» выпустит в прокат 21 мая 2026 года. Производством картины занимаются кинокомпании «Биг Скрин Продакшн», «Киноцех» и Arna Media, уточняет пресс-служба дистрибьютора.
фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»
На день частью каста ленты стали авторы альбома и одноименного хита Glamour — исполнители Nkeeei, Uniqe и Artem Shilovets. Они приняли участие в съемках выпускного вечера главных героев. «Это наш первый опыт съемок в кино, нам очень понравилось. Процесс оказался непростым, но очень интересным! В фильме мы играем самих себя и исполняем наш хит "Последний танец"», — поделились впечатлением музыканты.
По сюжету продолжения Маша опять сталкивается с коварной Няней. Но теперь у злодейки появился новый союзник — обаятельный аферист Антон. На кону — школьный выпускной! Вместе с другом Егором Маше предстоит остановить злоумышленников и спасти самый важный вечер года. «Я уверена, что выпускной — одно из главных событий для любого подростка! Это особая атмосфера, крутые воспоминания из детства и школы. Спойлер: на нашем киновыпускном будут выступать Nkeeei, Uniqe и Artem Shilovets. Замечательно отношусь к ребятам, уверена, что они привнесут классное настроение», — говорит исполнительница главной роли Милана Хаметова.
«Мы позвали ребят — авторов хита Glamour — принять участие в проекте. Они очень отличные, добрые, активные парни! Вспоминая свой выпускной, я бы был счастлив, если бы ко мне в такой день пришла знаменитая группа. Я думаю, что это будет что-то магическое», — считает сопродюсер картины и исполнитель главной роли Давид Манукян.
обсуждение >>