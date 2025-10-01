Кино-Театр.Ру
Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко станут тараканами в новом «Буратино»

1 октября
2025 год

1 октября 2025
Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко присоединились к актерскому составу «Буратино» Игоря Волошина в качестве трех тараканов. Об этом сообщает пресс-служба компании Art Pictures Studio.

«Буратино». Фичуретка

Тараканы Алессандро, Антон и Джованни из каморки Карло — оригинальные анимационные персонажи из сценария сказки, написанного Андреем Золотаревым, Аксиньей Борисовой и Алиной Тяжловой. Они станут проводниками в историю Буратино, которого они знают с момента появления героя на свет.

Нового Буратино воплотит Виталия Корниенко при помощи motion capture, папу Карло играет Александр Яценко, Мальвину — Анастасия Талызина, Артемона — Марк Эйдельштейн, лиричным Пьеро стал Степан Белозеров, весельчаком Арлекином — Рузиль Минекаев. В образе злодея Карабаса предстанает Федор Бондарчук, а его сообщником Дуремаром — Лев Зулькарнаев. Пару очаровательных мошенников Алису и Базилио сыграли Виктория Исакова и Александр Петров, а роль мудрой Тортиллы исполнила Светлана Немоляева.

Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко станут тараканами в новом «Буратино»
фото: пресс-служба компании Art Pictures Studio

Ваня Дмитриенко стал самым молодым и модным тараканом Джованни. Он обычно принимает чью-нибудь сторону — либо Антона, либо Алессандро, которые часто спорят между собой. Но иногда Джованни имеет и свое мнение. Дмитриенко «было интересно работать над персонажем и с самим фильмом. К этому все располагает. Это большое классное кино, в котором так много юмора и любви, и одновременно потрясающая сказка, где каждый найдет что-то для себя. Новый «Буратино» получился масштабным, ярким и волшебным. Надо признать, я ощущаю большую ответственность перед будущими зрителями. Мой герой Джованни, по-русски получается Иван, — таракан. И в этом много иронии и самоиронии, ведь в этой сказке тараканы – классные, веселые и положительные герои. У меня даже нежность какая-то появилась к этим существам из-за Джованни. Он такой милый, что невозможно не полюбить его. Боюсь, что мои родные не оценят моей привязанности».

Антон Шастун подарил свой голос и характер тезке — таракану Антону, случайно попавшему в Италию, но не забывшему своих корней. Это простой и честный русский мужик, за друзей готов на все, а еще он очень любит поесть. У него свои понятия, основанные на жизненном опыте, поэтому Антон частенько дает Буратино достаточно неожиданные советы. «Я озвучиваю потрясающего персонажа! Он настоящий крутой мужичок! Его зовут Антон! Это важный герой, на нем держится и завязка сюжета, и юмор. Никогда бы не подумал, что тараканы такие классные! А, кстати, да, Антон — это таракан. То, насколько тщательно проработан персонаж, как все относятся к фильму, поразительно. Режиссер Игорь Волошин записал видео специально в помощь озвучантам, где показал, как именно должны говорить герои, что делать, какие они. Я уже озвучивал до этого мультфильмы, а вот в фильмах такого уровня я впервые. Мне очень понравилось. Надеюсь, что не в последний раз сотрудничаем», — говорит комик и ведущий.

Читать Шаман и шут, или Нет Пророка в своем отечестве: 100 российских фильмов 2025 года
А самого взрослого и мудрого таракана Алессандро озвучит ведущий легендарной телепередачи «В мире животных» Николай Николаевич Дроздов. Его персонаж дольше всех прожил в каморке Карло и успел перечитать все имеющиеся книги. Он философски относится к жизни, не любит торопиться и принимать скоропалительные решения. Очень следит за своей речью, любит красиво и сложно говорить, немного бравируя своим образованием. Алессандро — голос совести, ему важно, чтобы все было правильно. А правильно — это так, как считает он.

«Буратино» выйдет в широкий кинопрокат 1 января 2026-го — спустя ровно 50 лет после премьеры любимого целыми поколениями телефильма «Приключения Буратино». В картине прозвучат легендарные мелодии Алексея Рыбникова, создателя оригинального саундтрека для картины 1975 года. Кроме того, он работает и над музыкальным оформлением новой киноверсии.
