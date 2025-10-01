Кино-Театр.Ру
Сергей Марин и Максим Стоянов столкнутся с «Душегубами» в 1989 году

1 октября
2025 год

1 октября 2025
На НТВ 6 октября в 20:00 и в онлайн-кинотеатре Амедиатека 20 октября состоится премьера десятисерийного второго сезона ретро-детектива «Душегубы» с подзаголовком «1989». Согласно пресс-службе телеканала, главные роли в сериале исполнили Сергей Марин, Максим Стоянов, Зоя Бербер, Сергей Епишев и Дарья Урсуляк. Производством совместного сериала НТВ и Амедиатеки занималась кинокомпания «Амедиа Продакшн».

«Душегубы-2». ТВ-ролик

События стартуют в 1984 году. На домашней вечеринке Николай Самойлов (Евгений Харитонов) безжалостно убивает женщину. Шокированные милиционеры находят его в крови: Самойлов пользуется шоком оперативников и сбегает. Но московскому следователю Максиму Ковальскому (Стоянов) удается поймать убийцу: его арестовывают, а Ковальский доказывает, что Самойлов — тот самый маньяк, которого они искали два года, и на счету которого семь жертв. «В новом сезоне мой герой, следователь Ипатьев, заметно изменился — и внешне, и внутренне. Даже форма его усов трансформировалась. Если говорить о характере, то он стал мягче, более открытым, хотя принципы его остались прежними: если можно помочь — он поможет, если нужно изолировать виновного, чтобы зла стало меньше, он сделает это, строго соблюдая закон. Его цель — быть полезным и делать то, что он умеет лучше всего. Работа следователя требует особых качеств: ясного ума, умения сопоставлять факты, видеть детали и постоянно искать зацепки. Профессия накладывает отпечаток — формируется определенная "профессиональная деформация": привычка все анализировать и искать справедливость в каждом деле», — рассказал Сергей Марин.

На дворе 1989-й. Все это время Самойлов находится в психбольнице и обследуется в институте Сербского в Москве. Известный психиатр Баженов (Епишев) лечит его уникальным методом, основанным на сочетании антипсихотических препаратов, гипноза и разговорной терапии. Баженов искренне верит в то, что маньяк исцелится. И даже готовит его к выписке несмотря на то, что другие врачи против. Во время очередной транспортировки из института в психбольницу Самойлову удается сбежать. И почти сразу же в Московской области происходит жуткое происшествие: рабочий завода Гаврилов (Филипп Азаров) получает посылку, в ней — голова женщины с выколотыми глазами, а рядом записка с угрозами и требованием денег. К делу привлекают следователя по особо важным делам Леонида Ипатьева (Марин). Ипатьев и Ковальский начинают расследование: все указывает на то, что это дело рук Самойлова.

Сергей Марин и Максим Стоянов столкнутся с «Душегубами» в 1989 году
фото: пресс-служба телеканала НТВ

Сергею Епишеву «еще не приходилось играть таких персонажей, как психиатр Баженов. Это герой, оказавшийся в довольно драматических обстоятельствах. Он — провинциал, попавший в Москву благодаря жене, которому приходится доказывать окружающим, что он здесь неслучайно. У него есть мечта: уехать в Америку и добиться мирового признания. Для достижения этой цели он опробует на маньяке, который находится под его наблюдением, новый метод по излечению серийных убийц. Герой настолько одержим этой идеей, что напрочь забывает о жутком коварстве душегубов — маньяку удается сбежать прямо у него из-под носа. Баженову придется приложить все усилия и поймать злодея, чтобы подтвердить свой профессионализм».

Второй сезон «Душегубов» снят по мотивам реальных преступлений серийных маньяков – Николая Джумагалиева, известного как первый советский маньяк-каннибал, и Александра Скрынника, которого еще называют «молдавским Чикатило». Основное количество преступлений они совершили в 1979-1980 годах: один орудовал в Казахской ССР, насиловал и убивал женщин, а затем пил их кровь и ел плоть, второй орудовал в Молдавской ССР, убивая и расчленяя девушек. Изначально у следствия была версия, что все убийства совершил один Джумагалиев, но впоследствии было доказано, что к преступлениям в Кишиневе тот не имел никакого отношения. В итоге, Джумагалиев был признан невменяемым и отправлен на лечение в психиатрическую больницу, откуда сбежал после восьми лет пребывания, но снова был пойман и помещен в лечебницу, где находится до сих пор. Скрынник был арестован и приговорен к смертной казни в 1981-м.

«Наш фильм – это исследование. Мы пытаемся докопаться до первопричин зла. Поверьте, это тернистый и весьма непростой путь. Путь, который зрителю предстоит пройти вместе с героями. Это будет страшное и захватывающее путешествие. Его цель – приоткрыть завесу, пролить свет на первопричину происхождения зла в отдельно взятом, конкретном случае», — говорит режиссер Алексей Быстрицкий.
№ 2
Киноман1985   1.10.2025 - 20:39
Не Александр, а Профир. Алекандр пишут ошибочно. И ему до Чикатило, как мне до ..... Чикатило убил более 50 человек, почти все дети. А Скринник двух женщин.. Почувствуйте разницу. Что до казаха, который... читать далее>>
№ 1
Мария_2191   1.10.2025 - 19:13
А заставка к сериалу как к англоязычной версии Шерлока - серое небо, вороны, Стоянов в чепчике. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
