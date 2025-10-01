«Дом, где твои родные люди»: Сергей Гармаш отправляется на поиски ушастика в трейлере «Чебурашки 2»

анонс

Премьера второго сезона ретро-детектива состоится 6 октября на НТВ и 20 октября в онлайн-кинотеатре Амедиатека

Сергей Марин и Максим Стоянов столкнутся с «Душегубами» в 1989 году

Николай Дроздов, Антон Шастун и Ваня Дмитриенко станут тараканами в новом «Буратино»

Компания «Атмосфера кино» выпустит ленту в прокат 21 мая 2026 года

1 октября

На ресурсах Кино-Театр.Ру вышла короткометражка «Летом ниже нуля» о Чукотке

Это история о молодом геологе Артеме, который оказывается в ситуации, когда от него зависит жизнь напарника