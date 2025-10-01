Кино-Театр.Ру
«Дом, где твои родные люди»: Сергей Гармаш отправляется на поиски ушастика в трейлере «Чебурашки 2»

1 октября
2025 год

1 октября 2025
В сети появились постер и трейлер новогоднего блокбастера «Чебурашка 2», который кинокомпания «Централ Партнершип» выпустит в прокат 1 января 2026 года.

«Чебурашка-2». Трейлер №2

По словам режисера Дмитрия Дьяченко, «в новой части Чебурашку и Гену ждут увлекательные, но при этом опасные приключения, которые испытают их дружбу на прочность. Как и в первом фильме, зрителя встретит череда невероятных ситуаций, бескрайнее обаяние главных героев и, конечно, драматическая развязка, наличие которой в историях про Чебурашку становится уже визитной карточкой франшизы».

Над созданием сиквела работает творческая команда первой части. К своим ролям вернутся Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Артем Быстров, Софья Зайка, Илья Кондратенко, Ева Смирнова и Наталья Щукина. В картине также появятся новые персонажи и локации. Гармашу «кажется, самое большое достоинство второго фильма — качественное развитие отношений Чебурашки и Гены. Они очень похожи на взаимодействия взрослого и подрастающего ребенка: ушастик взрослеет, меняется, шалит. Он выдумщик и любит всевозможные приключения, а для взрослого это непросто: это отвлекает, иногда даже выводит из себя. И вот именно эти взаимоотношения написаны очень точно и являются большой ценностью фильма».

«Дом, где твои родные люди»: Сергей Гармаш отправляется на поиски ушастика в трейлере «Чебурашки 2»
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

«Во второй части все любимые персонажи раскроются перед зрителем еще больше. И мне кажется, что на фоне сказки человеческие отношения и чувства смотрятся по-особенному. Это ведь самое трудное: создавать сказку, но в то же время сохранить в ней жизнь такой, как она есть. У нас невероятный режиссер, Дмитрий Владимирович, который очень тонко чувствует грань между сказкой и реальностью, всегда знает, какой персонаж может чуть-чуть переиграть, а какой не должен этого делать», — говорит Елена Яковлева, исполнительница роли Риммы.

За производство картины отвечают студия Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр Start и телеканал «Россия» при участии «Союзмультфильма» и при поддержке Фонда кино. «Во второй части мы видим Чебурашку повзрослевшим — он проходит свой подростковый этап, спорит со взрослыми, отстаивает себя. Его отношения с Геной становятся похожи на отношения родителей и детей в пубертате: много протестов, конфликтов, но и роста. Это история о том, как важно слышать друг друга — детям доверять взрослым, а взрослым учиться поддерживать, а не подавлять. Мне кажется, это очень близкая и актуальная тема для всех поколений, и в фильме она показана увлекательно, с юмором, приключениями и настоящей чебурашечной энергией», — рассказала Ольга Кузьмина, подарившая свой голос Чебурашке.
№ 1
Мария_2191   1.10.2025 - 20:52
Больше всего улыбнула с трейлера фраза Сергея Лавыгина: "Так, всё, собираемся в горы, а я домой", когда они собирались семьёй идти искать детей. читать далее>>
Всего сообщений: 1
