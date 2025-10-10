Искусственный интеллект и перспективы российского кинорынка обсудят на конференции «Медиабизнес»

Деловое издание «Ведомости» 24 октября организует конференцию о ключевых трендах и перспективах развития российского медиарынка «Медиабизнес». В мероприятии примут участие руководители и представители российских медиахолдингов, регулирующих органов, крупнейших рекламодателей, инвестиционных, консалтинговых и рекламных компаний, аналитики и эксперты, а также представители бизнес-сообщества, заинтересованные в партнерстве с медиакомпаниями, сообщает пресс-служба события.
фото: пресс-служба мероприятия
В частности, планируются обсудить факторы, которые оказали влияние на российский рекламный рынок с начала года; ключевые вызовы, актуальные для киноиндустрии; возможные сценарии развития российского кинорынка – с Голливудом и без него; экономику глянцевых изданий и будущее российского глянца; роль искусственного интеллекта в создании творческих продуктов, а также сценарии развития ИИ в России и мире.
Среди спикеров заявлены генеральный директор «Газпром медиа холдинг» Александр Жаров, главный редактор «Москвички» Дарина Алексеева, вице-президент по развитию бизнеса и маркетингу из OMD OM Group Ольга Барская, главный редактор, Psychologies и Marie Claire Анна Бурашова, управляющий директор «Русской медиагруппы» Дмитрий Медников, вице-президент по стратегии Media Instinct Group Александр Сироватский, со-основатель и генеральный директор «Водорода» Михаил Врубель, генеральный директор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, генеральный директор Коммерческого фонда развития кино и анимации Антон Сиренко и основатель Fashion Paper и проекта о моде MUR Мадонна Мур.
