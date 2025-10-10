Кино-Театр.Ру
Искусственный интеллект и перспективы российского кинорынка обсудят на конференции «Медиабизнес»

10 октября
2025 год

10 октября 2025
Деловое издание «Ведомости» 24 октября организует конференцию о ключевых трендах и перспективах развития российского медиарынка «Медиабизнес». В мероприятии примут участие руководители и представители российских медиахолдингов, регулирующих органов, крупнейших рекламодателей, инвестиционных, консалтинговых и рекламных компаний, аналитики и эксперты, а также представители бизнес-сообщества, заинтересованные в партнерстве с медиакомпаниями, сообщает пресс-служба события.

фото: пресс-служба мероприятия

В частности, планируются обсудить факторы, которые оказали влияние на российский рекламный рынок с начала года; ключевые вызовы, актуальные для киноиндустрии; возможные сценарии развития российского кинорынка – с Голливудом и без него; экономику глянцевых изданий и будущее российского глянца; роль искусственного интеллекта в создании творческих продуктов, а также сценарии развития ИИ в России и мире.

Среди спикеров заявлены генеральный директор «Газпром медиа холдинг» Александр Жаров, главный редактор «Москвички» Дарина Алексеева, вице-президент по развитию бизнеса и маркетингу из OMD OM Group Ольга Барская, главный редактор, Psychologies и Marie Claire Анна Бурашова, управляющий директор «Русской медиагруппы» Дмитрий Медников, вице-президент по стратегии Media Instinct Group Александр Сироватский, со-основатель и генеральный директор «Водорода» Михаил Врубель, генеральный директор объединенной киносети «Синема парк» и «Формула кино» Алексей Васясин, генеральный директор Коммерческого фонда развития кино и анимации Антон Сиренко и основатель Fashion Paper и проекта о моде MUR Мадонна Мур.
№ 5
Мария_2191   13.10.2025 - 20:15
... Вот именно) Прочитала и сразу поняла, что будут просто разговоры "из пустого в порожнее". читать далее>>
№ 4
Ангелина_Сокол   12.10.2025 - 19:35
Обсуждать у нас могут много и часто, только вот результатов почти не видно. читать далее>>
№ 3
Sveta_21Ermolova   11.10.2025 - 22:17
ИИ только входит на российский рынок кино, так что говорить ещё о результатах рано. Разве что о перспективах. читать далее>>
№ 2
Матвей Брикун   11.10.2025 - 17:20
Собираются рассматривать работу с голливдом и без&#128513;&#128513;&#128513;смешно на самом деле подобное читать. читать далее>>
№ 1
надежда паттайя25 (г Красноярск)   11.10.2025 - 10:17
Хочется узнать итоги этого мероприятия. Как прошло, что нарешали. И узнать будущее Российского кинорынка. Тема насущная. читать далее>>
Всего сообщений: 5
анонс

Скорбим

Елизавета Волгина
12 октября ушла из жизни актриса Елизавета Волгина.

