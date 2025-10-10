Кино-Театр.Ру
Андрей Фролов вновь превратится в «Изгоя»

10 октября
2025 год

Новости кино >>
10 октября 2025
Стартовали съемки новой части детектива «Изгой». Четырехсерийный проект с Андреем Фроловым в главной роли выйдет в эфир Пятого канала под названием «Нет пути назад».

Андрей Фролов вновь превратится в «Изгоя»
фото: пресс-служба Пятого канала

Как напоминает пресс-служба телеканала, в августе на Пятом состоялась премьера истории «Изгой. Кархуу». События многосерийного фильма развернулись в живописной глухой карельской деревне Кивиярви. Семья Белоногов приехала сюда на свадьбу сводного брата Оксаны, Кирилла Стрельца и его возлюбленной Гали. Однако праздник быстро превратился в кошмар: сельчане начали сталкиваться с необъяснимыми трагедиями, окутанными мистическими сказаниями. Финал «Кархуу» и вовсе заинтриговал — Елизавета Ягайлова по кличке «Лихо» представила криминальному миру авторитетную преступницу «Бабу-Ягу». До этого бандиты были уверены, что Ягу сожгли в заводской печи.

С этого момента жизнь Жоры Белонога и его близких снова оказывается под угрозой. «Баба-Яга» и «Лихо» никогда не простят полицейскому уничтожение их бизнеса и семейного клана. Новая часть «Изгоя» покажет, что каждая победа имеет свою цену, а прошлое всегда настигает. Майор Белоног с присущим ему упорством расследует загадочное убийство известного столичного журналиста и проверяет несколько версий. Тем временем его собственных родителей втягивают в тонко сплетенный заговор. Личные драмы и внутренние конфликты ослабляют бдительность Жоры и мешают ему увидеть смертельную угрозу, которая надвигается на его окружение.

К тому же из тени выходит новая опасная противница – Мара, родная сестра «Бабы-Яги», умная и расчетливая. Она не просто скорбит о сестре, ею движет жажда мести. Мару не устраивает существующий порядок вещей, она решает его перестроить и собирает вокруг себя верных союзников из остатков криминальной империи «Лихо». Ее цель — восстановить семейный бизнес и нанести сокрушительный ответный удар по тем, кто его разрушил, — в первую очередь, по майору Белоногу и его близким. Герой Андрея Фролова окажется в ситуации, когда нет пути назад не только для преступника, но и для стража закона.

Режиссером проекта выступил Генрих Кен. В детективе также играют Глафира Козулина, Оксана Базилевич, Олег Гаянов, Сергей Занин, Наталья Немшилова, Елена Донина и другие.
