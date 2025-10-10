Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Где снимали? Выпуск «Якутия»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Брэдли Купер может сыграть с Марго Робби в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»

10 октября
2025 год

Новости кино >>
10 октября 2025
Брэдли Купер планирует сыграть вместе с Марго Робби в приквеле фильма «Одиннадцать друзей Оушена». Об этом сообщил Deadline.

Брэдли Купер может сыграть с Марго Робби в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»
фото: Deadline.com

Сообщается, что хоть официально сделка еще не заключена, инициатива исходила от самого Купера, который много лет дружит с Робби и давно хотел с ней поработать.

Режиссером картины станет Ли Айзек ЧунСмерч 2», «Минари»). Съемки начнутся в 2026 году. Сюжет держится в тайне, но известно, что Кэрри Соломон написала сценарий с использованием персонажей, созданных Джорджем Клейтоном Джонсоном и Джеком Голденом Расселлом.
версия для печати

Самое интересное

трейлер: «Смерчи». Трейлер на английском языке >>
«Смерчи». Трейлер №2 на английском языке
«Минари». Фичуретка с русскими субтитрами
«Минари»
«Минари». Отрывок
«Одиннадцать друзей Оушена»

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Минари»: Бабушка пахнет Кореей
Великий комбинатор: как менялся Стивен Содерберг — тысячеликий герой американского независимого
Марго Робби соберет «Одиннадцать друзей Оушена»
персоны
Джордж Клэйтон ДжонсонБрэдли КуперМарго РоббиЛи Айзек Чун
фильмы
МинариОдиннадцать друзей ОушенаСмерчи

анонс

Где снимали? Выпуск «Якутия»

Скорбим

Василий Пектеев
10 октября ушёл из жизни театральный режиссёр Василий Пектеев.
Ефрем Амирамов
9 октября ушёл из жизни певец, композитор Ефрем Амирамов.
Алексей Бартошевич
8 октября ушёл из жизни сценарист, театровед Алексей Бартошевич.
Эльвира Осипова
1 октября ушла из жизни актриса Эльвира Осипова.

День рождения >>

Григорий Антипенко
Александр Белина
Андрей Дударенко
Лилия Кондрова
Алексей Кравченко
Софья Озерова
Нина Ольхина
Бруно Фрейндлих
Филипп Янковский
Чарльз Дэнс
Ипполит Жирардо
Ники Илиев
Лили Монори
Крис Пенн
Хелен Хейз
Карра Элехальде
все родившиеся 10 октября >>

Афиша кино >>

Джульетта и духи
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Италия, Франция, ФРГ, 1964
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночь
драма
Италия, Франция, 1961
Лето. Город. Любовь.
драма, комедия, мелодрама, триллер
Россия, 2025
Сводишь с ума
комедия, мелодрама, фэнтези
Россия, 2025
Первый на Олимпе
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Изумительная Мокси
детский фильм, комедия, приключения
Нидерланды, Бельгия, 2025
Неизвестный Джон Леннон
биография
Великобритания, 2025
Ужастики. Ожившие рисунки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Грабитель с крыши
биография, драма, криминальный фильм
США, 2025
Кролик Момо: Большая погоня
детский фильм, приключения, семейное кино
Турция, 2025
Серафима
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?