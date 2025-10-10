Брэдли Купер может сыграть с Марго Робби в приквеле «Одиннадцати друзей Оушена»

Брэдли Купер
планирует сыграть вместе с Марго Робби
в приквеле фильма «Одиннадцать друзей Оушена
». Об этом сообщил Deadline.
фото: Deadline.com
Сообщается, что хоть официально сделка еще не заключена, инициатива исходила от самого Купера, который много лет дружит с Робби и давно хотел с ней поработать.
Режиссером картины станет Ли Айзек Чун
(«Смерч 2
», «Минари
»). Съемки начнутся в 2026 году. Сюжет держится в тайне, но известно, что Кэрри Соломон
написала сценарий с использованием персонажей, созданных Джорджем Клейтоном Джонсоном
и Джеком Голденом Расселлом
.
