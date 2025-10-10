Кино-Театр.Ру
Константин Гришанов и Андрей Горбачев вновь окажутся в «Великолепной Пятерке»

10 октября
2025 год

10 октября 2025
Начались съемки нового сезона детектива «Великолепная Пятерка». В продолжении сыграют Павел Григорьев, Андрей Горбачев, Алексей Красноцветов, Нодар Джанелидзе, Константин Гришанов, Егор Кутенков и другие, уточняет пресс-служба Пятого канала, где и состоится премьера проекта.

Константин Гришанов и Андрей Горбачев вновь окажутся в «Великолепной Пятерке»
фото: пресс-служба Пятого канала

По сюжету начальник «великолепной пятерки» Андрей Голованов станет объектом шуток всего отдела. Подполковник осознал, что пока строил карьеру, не заметил, как выросли дочери. Теперь он решил наверстать упущенное, активно занимается воспитанием маленького сына и мечтает стать самым лучшим папой в мире. Постоянные споры с супругой Ольгой превратятся в настоящий сериал про прививки, лекарства, памперсы, книги для детского чтения и полезные методики. Ольге предложат должность, о которой давно мечтала, и она поставит перед Головановым вопрос – кто сидит с ребенком.

Старшая дочь Наташа окончит медицинский университет и наконец покинет родительский дом. Младшая Таня поступит в экономический вуз, серьезно влюбится, чем сильно обеспокоит заботливого отца. Капитан Красавченко, чтобы соответствовать любимой девушке, научится ездить на мотоцикле, покорит скалодром, прыгнет с парашютом, будет кормить бездомных в ночлежке, даже если это противоречит его характеру. Тимур Бубнов на личном примере покажет, что и в длительном браке есть место романтике, приятным сюрпризам и необычным свиданиям. Капитан также попытается обзавестись собственным жильем и разъехаться со сварливым тестем. В отношениях Ветрова и Варвары произойдут кардинальные изменения. Женщина станет популярной писательницей и у нее появится настойчивый поклонник, который попытается увести Варвару у Ветрова.

«Да уж, отношения — непростая штука. Но юмор и поддержка друг друга помогают со всем справиться. Можно пойти на компромисс. Мой герой, например, займется активным спортом, поведет семью в поход, попробует стать интеллектуалом, даже сходит в театр и прочитает Кафку! И все ради любимых», — говорит Константин Гришанов.

Константин Гришанов и Андрей Горбачев вновь окажутся в «Великолепной Пятерке»
фото: пресс-служба Пятого канала

В жизни старшего лейтенанта Кузьмина и Любы неожиданно появится бывший муж женщины, который настроен вернуть семью. Поддержку он найдет в лице Норы Леонидовны, по мнению которой взрослая бизнес-леди – не пара Владимиру. Тяжелее всего придется майору Шапошникову. Его сын Игорь окончил Суворовское училище и поступил в школу МВД, чем добавит отцу переживаний. Любовную идиллию Павла Ильича и стюардессы Регины нарушит мать девушки. Неунывающая и легкомысленная женщина хочет наладить свою личную жизнь, из-за чего все дни майора Шапошникова превратятся в вулкан страстей и массу непредсказуемых ситуаций.

«В новом сезоне майор Шапошников выяснит, что его познания о женской природе не так уж глубоки и обширны. Ему очень многое еще предстоит узнать о женской логике, ее отсутствии и прочих штучках», — добавляет Андрей Горбачев.

Режиссерами проекта выступят Алексей Красноцветов и Виктор Шкуратов. В новый сезон войдут сто серий.
персоны
Андрей ГорбачёвПавел ГригорьевКонстантин ГришановНодар ДжанелидзеАлексей КрасноцветовЕгор КутенковВиктор Шкуратов
фильмы
Великолепная пятёрка-8

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен