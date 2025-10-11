Главные новости аниме за неделю: перенос «Дорохэдоро», Хосода в IMAX и детсадовский хоррор

Сборы «Человека-бензопилы
», перенос «Дорохэдоро
» и новый трейлер «Цугаев из загробного мира
»: аниме-индустрия
удивляет каждый день, а мы внимательно следим за тем, что в ней происходит. О чем-то пишем отдельно (например, о тизере
«Нарисуй это, потом умри
» или романтическом фэнтези
«Агенты четырех сезонов
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
.
Одной строкой
🔘 «Ведьмнадзор
» продолжается: в финале комедийного городского фэнтези анонсировали второй сезон.
🔘 «Человек-невидимка и обычная девушка: Эти двое скоро станут мужем и женой
» (выйдут) уже 8 января.
🔘 «Пламенная бригада пожарных
» вернется 9 января, чтобы завершить финальный кур последнего сезона.
🔘 Долгожданный второй сезон «Дорохэдоро
», чью премьеру обещали
в 2025-м, переехал на весну.
🔘 «Человек-бензопила: Резе
» третью неделю держится на вершине японского проката, собрав уже ¥4,3 миллиарда (около $28,7 миллиона).
🔘 Тем, кто пока не может пополнить кассу «Резе», можно послушать опенинг с треком Кэнси Ёнэдзу Iris Out
:
«Человек-бензопила: История Резе». Заставка на японском языке
🔘 У «Нового рассвета
», дебютного полнометражного аниме Ёситоси Синомии
(ключевая анимация в «Твоем имени
»), появился новый тизер
и дата премьеры: 6 марта.
🔘 OVA «Вы арестованы!
» от студии Deen
(«Незнакомцы в другой жизни
») в январе ждет первое Blu-ray-издание.
🔘 TMS Entertainment
объявила «киносубботы детектива Конана
»: сегодня на YouTube-канале студии покажут «Партитуру, вызывающую трепет
», через неделю — «Волшебника серебряного неба
», а 25 октября — «Хэллоуинскую невесту
».
🔘 Американский стриминг Tubi
показывает (с субтитрами) первые 15 эпизодов «Ниндзя Камуи
» — классику 1969 года от студий Eiken
(«Стеклянная маска
», «Садзаэ-сан
») и Tele-Cartoon Japan
(«Сын моря
»).
Ролик аниме «Действуй, Накамура!»
Сериал «Действуй, Накамура!
» хвастает новым трейлером. В видео звучат основные композиции: опенинг Glory Days
от джазового певца и композитора Сэнри Оэ
и эндинг Sekai de Ichiban Atsui Natsu
в исполнении легендарной поп-рок-группы Princess Princess
. Аниме основано на манге за авторством Сюндэй
— теплой романтической комедии о чувствах между одноклассниками, нарисованной в духе 80–90-х. За режиссуру, сценарий и дизайн персонажей отвечает Аой Умэки
(«Попсовый эпос
», «Детективное агентство «Дятел»
), а за анимацию — студия Drive
(«Брачные узы с семьей Амагами
», «Принц демонов дома Момоти
»). Премьера состоится в 2026 году, а не в этом
, как планировалось ранее.
«Действуй, Накамура!». Трейлер на японском языке
Влюбившись без памяти в Айки Хиросэ, застенчивый школьник Окуто Накамура теряется между фантазиями и реальностью, а все попытки завязать контакт оборачиваются провалом. К актерскому составу
присоединилось несколько сэйю. Ай Файруз
(Кикору Синомия
из «Кайдзю №8
») озвучивает Хифуми Кавамуру — одноклассницу Накамуры и участницу литературного клуба. Юкихиро Нодзуяме
(Какэру Дзабу
из «Буттигири?!
») и Ацуси Тамару
(Микото Саймёдзи
из «Смертельной игры мертвой горы
») достались образы Такэути и Рё Мукаи — одноклассников и друзей протагониста. Макото Коити
(Рио Сонидори
из «Медалистки
») воплотит Юку Хамаоку — подругу Кавамуры. Наконец, Цубаса Саса
(Наосукэ Ояма из «Ваззрока
») подарит голос Омори — другу Айки со времен начальной школы.
Хоррор «Кае не страшно» выйдет в январе
Студия East Fish
(«Любовная болезнь Хананои
», «Ледяные кости
») в новом тизере предлагает убедиться, что «Кае не страшно
». Хоррор-экшн о воспитаннице детского сада, обладающей мощными экстрасенсорными способностями, начнет выходить уже в январе. В режиссерском кресле — Хироси Икэхата
(«Темное собрание
», «Унеси меня на Луну
»).
«Кае не страшно». Тизер на японском языке
Кая Сато — замкнутая и упрямая девочка, которую в детском саду считают трудным ребенком. Однако за её поведением скрывается тайна: она видит то, что недоступно постороннему взору. Когда в группу приходит новая воспитательница, тетя Тиэ, она быстро понимает: за странностями малышки стоит не просто богатое воображение, а нечто по-настоящему пугающее. Каю озвучивает Адзуса Татибана
(Элла Мэй Макферсон из «Энн Ширли
»), а её добрую наставницу — Маая Утида
(Нанака Котэгава
из «Необъятного океана
»).
«Цугай загробного мира» в новом трейлере
Мистическое фэнтези «Цугаи загробного мира
» стартует в апреле 2026-го и будет выходить два кура подряд, то есть в течение полугода. Аниме основано на манге Хирому Аракавы
— создательницы легендарного «Стального алхимика
» и полуавтобиографического «Фермера-аристократа
». Новый ролик студии Bones Film
(«Гатиакута
», OVA «Скейт: Бесконечность
») передает всю мощь грядущей истории
: от зрелищных сражений до напряженной и загадочной атмосферы.
«Цугаи загробного мира». Трейлер на японском языке
Среди безмолвных гор, где время будто остановилось, живут близнецы Юру и Аса — свободолюбивый охотник и загадочная узница, чья жизнь связана с древней тайной. Их тихое существование рушится, когда на деревню нападает вооруженный отряд. В пылу борьбы Юру пробуждает силу Цугаев — мифических духов-стражей, связанных с ним нерушимым обетом, — и становится их повелителем. Вместе с новыми союзниками он покидает родные края, чтобы разыскать родителей и разгадать тайны прошлого. Сиблингов озвучивают Кэнсё Оно
(Юрий Брайар
из «Семьи шпиона
»)и Юмэ Миямото
(Лериана Макмиллан из «Невесты герцога по контракту
»).
Трейлер «Скарлет» для IMAX
Шекспировская драма о мести и возрождении «Скарлет
» выйдет в японский прокат 21 ноября — как в обычных кинотеатрах, так и в залах IMAX. Студия Chizu
(«Волчьи дети Амэ и Юки
», «Мирай из будущего
») представила свежий трейлер, собравший знаковые моменты из предыдущих работ Мамору Хосоды
: от «Девочки, покорившей время
» до «Красавицы и дракона
». Сцены, где героини бросают вызов судьбе, образуют единый тематический ряд, передавая эстафету новой истории.
«Скарлет». Трейлер №2 на японском языке
После неудачной попытки отомстить за отца принцесса Скарлет
пробуждается в Стране мертвых — безумном пространстве, где правят насилие и страх, а тех, кто теряет волю, засасывает пустота. Скоро она узнает, что её враг — узурпатор Клавдий
, виновный в гибели короля
и захвате трона, — тоже попал в этот зловещий мир. Охваченная яростью, девушка клянется довести начатое до конца. Там же судьба сводит её с Хидзири
— медбратом из современного Токио. Закаленная в сражениях воительница и человек, верящий в милосердие, вынуждены путешествовать вместе, и постепенно холодное сердце Скарлет начинает оттаивать под влиянием доброты нового знакомого.
«Сто видов Авадзимы» покажут в апреле 2026-го
Уже весной следующего года на малые экраны выйдет сериал «Сто видов Авадзимы
» — экранизация веб-манги Такако Симуры
, о которой впервые заговорили в мае
. В дебютном ролике показана встреча двух ключевых героинь, положившая начало их дружбе и совместному пути в мире искусства. За производство отвечает студия Madhouse
(«Тетрадь смерти
», «Ванпанчмен
»).
«Сто видов Авадзимы». Трейлер на японском языке
В закрытую музыкальную школу Авадзима со всей Японии приезжают девушки, грезящие о большой сцене. Их мечты, сомнения и переживания сплетаются в череду воспоминаний, так что повествование мягко переключается между разными героинями и временными линиями. Искреннюю и жизнерадостную Вакану Табату из префектуры Гумма, мечтающую блистать на сцене мюзикла, озвучивает Нина Накабаяси
(подруга Марины из «Первородного греха Такопи
»). Строгую, но чуткую старосту общежития Кинуэ Такэхару, ставшую примером для подражания и наставницей для младших, играет Ё Таити
(Гидо
из «Ведьмы и чудовища
»).
Бонус:
В Японии нашли и подтвердили подлинность редкой «Тигровой маски
», принадлежавшей Сатору Саяме
— первому рестлеру, воплотившему на ринге Наото Датэ — героя одноименной манги. Историю о борце, который бросает вызов злодейской организации и сражается ради приютских детей, придумал Икки Кадзивара
(«Мегалобокс
», «Завтрашний Джо
»). Эксперты оценили находку в ¥3 000 000 (около $20 000 или примерно ₽1 900 000).
