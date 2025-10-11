Мэтт Диллон станет отцом Сильвестра Сталлоне

Мэтт Диллон
получил роль в картине Питера Фаррелли
«Я играю Рокки». По информации Deadline
, звезда предстанет в образе Фрэнка Сталлоне-старшего, отца Сильвестра Сталлоне
.
В качестве самого Слая в фильме о создании «Рокки
» предстанет Энтони Ипполито. Анна-София Робб
сыграет Сашу Зак — первую жену Сталлоне. В касте также заявлен Стефан Джеймс
в роли Карла Уэзерса
. Производством ленты занимается студия Amazon MGM.
Драма расскажет о неизвестном молодом актере с частично парализованным лицом и дефектом речи, который отказывается продать свой сценарий большой киностудии, если ему не удастся сыграть роль Рокки Бальбоа. Сталлоне не соглашается на крупную сумму денег, которая могла бы изменить его жизнь. Вместо этого он снимается за гроши — все ради того, чтобы выпустить фильм на своих условиях.
