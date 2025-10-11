Кино-Театр.Ру
Мэтт Диллон станет отцом Сильвестра Сталлоне

11 октября
2025 год

11 октября 2025
Мэтт Диллон получил роль в картине Питера Фаррелли «Я играю Рокки». По информации Deadline, звезда предстанет в образе Фрэнка Сталлоне-старшего, отца Сильвестра Сталлоне.

Мэтт Диллон станет отцом Сильвестра Сталлоне
фото: cinema.com

В качестве самого Слая в фильме о создании «Рокки» предстанет Энтони Ипполито. Анна-София Робб сыграет Сашу Зак — первую жену Сталлоне. В касте также заявлен Стефан Джеймс в роли Карла Уэзерса. Производством ленты занимается студия Amazon MGM.

Драма расскажет о неизвестном молодом актере с частично парализованным лицом и дефектом речи, который отказывается продать свой сценарий большой киностудии, если ему не удастся сыграть роль Рокки Бальбоа. Сталлоне не соглашается на крупную сумму денег, которая могла бы изменить его жизнь. Вместо этого он снимается за гроши — все ради того, чтобы выпустить фильм на своих условиях.
Скорбим

Василий Пектеев
10 октября ушёл из жизни театральный режиссёр Василий Пектеев.
Ефрем Амирамов
9 октября ушёл из жизни певец, композитор Ефрем Амирамов.
Алексей Бартошевич
8 октября ушёл из жизни сценарист, театровед Алексей Бартошевич.
Эльвира Осипова
1 октября ушла из жизни актриса Эльвира Осипова.

Мурат Бисембин
Игорь Верник
Роман Высоцкий
Александр Кудренко
Анастасия Куимова
Алёна Михайлова
Эльдор Уразбаев
Иво Ууккиви
Полина Чернышова
Мэтт Бомер
Эмили Дешанель
Дэвид Морс
Люк Перри
Туре Рифенштайн
Мишель Трахтенберг
Шон Патрик Фланери
Джульетта и духи
драма, комедия, мелодрама, фэнтези
Италия, Франция, ФРГ, 1964
Эдем
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2024
Ночь
драма
Италия, Франция, 1961
Лето. Город. Любовь.
драма, комедия, мелодрама, триллер
Россия, 2025
Сводишь с ума
комедия, мелодрама, фэнтези
Россия, 2025
Первый на Олимпе
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2025
Изумительная Мокси
детский фильм, комедия, приключения
Нидерланды, Бельгия, 2025
Неизвестный Джон Леннон
биография
Великобритания, 2025
Ужастики. Ожившие рисунки
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2024
Грабитель с крыши
биография, драма, криминальный фильм
США, 2025
Кролик Момо: Большая погоня
детский фильм, приключения, семейное кино
Турция, 2025
Серафима
Россия, 2025
