Сериал «Декстер: Воскрешение» продлили на второй сезон

11 октября
2025 год

11 октября 2025
Сериал про популярного маньяка «Декстер: Воскрешение» продлен на второй сезон, сообщает Variety.

Декстер: Воскрешение (2025)

«Все еще впереди. Сейчас идет сбор сценаристов, и подробности будут позже… история продолжается», — цитирует издание исполнителя титульной роли Майкла С. Холла.

Действие первого сезона разворачивается в наши дни после событий «Декстера: Новой крови». Очнувшись от комы, Декстер Морган обнаруживает, что Гаррисон бесследно исчез. Осознав всю тяжесть того, через что он заставил пройти своего сына, герой отправляется в Нью-Йорк, полный решимости найти его и все исправить. В Большом Яблоке он находит не только Гаррисона, но и целое сообщество серийных убийц, курируемое очень богатым человеком. Компанию Холлу составили Джек Элкотт, Джеймс Ремар, Питер Динклэйдж, Ума Турман, Дэвид Заяс, Кристен Риттер,Нил Патрик Харрис и Дэвид Дастмалчян.

Читать рецензию «Декстер: Воскрешение»: Яблоко от яблоньки
В 2024 году стартовал «Декстер: Первородный грех». В сериале о становлении маньяка снялись Патрик Гибсон, Кристиан Слейтер, Молли Браун, Кристина Милиан, Сара Мишель Геллар, Патрик Демпси и Джо Пантолиано, а Холл остался за кадром, озвучив внутренний голос главного героя. Данное шоу решили закрыть — из-за успеха «Воскрешения» создатели решили бросить все силы сценаристов на его потенциальное продолжение.
обсуждение >>
№ 5
Макс Милиан   14.10.2025 - 17:21
... Тогда речь шла про приквел с Гибсоном. Воскрешение с самого начала была идея продлить, поскольку оно получилось с хорошим зрительским рейтингом и вдохнуло новую жизнь в сюжет. читать далее>>
№ 4
Мария_2191   13.10.2025 - 19:58
Видела только одну часть, оригинальную - не понравилось. Поэтому и не стала смотреть последующие, а тут ещё и сериал намудрили-наснимали. читать далее>>
№ 3
надежда паттайя25 (г Красноярск)   13.10.2025 - 13:22
Слышала про этот фильм, но так и не посмотрела. О Холле тоже знаю мало. Но он не настолько мне интересен, чтобы вникать в его биографию или фильмографию. читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   12.10.2025 - 19:25
Так вроде на сколько я помню, продлевать на второй сезон Декстера не собирались. Что случилось раз снова намечается продолжение? читать далее>>
№ 1
Матвей Брикун   11.10.2025 - 17:07
Когда не смотрел фильм тяжело судить. Стоило его продлевать или нет. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
