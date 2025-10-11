Сериал «Декстер: Воскрешение» продлили на второй сезон

Сериал про популярного маньяка «Декстер: Воскрешение
» продлен на второй сезон, сообщает Variety
.
«Все еще впереди. Сейчас идет сбор сценаристов, и подробности будут позже… история продолжается», —
цитирует издание исполнителя титульной роли Майкла С. Холла
.
Действие первого сезона разворачивается в наши дни после событий «Декстера: Новой крови
». Очнувшись от комы, Декстер Морган
обнаруживает, что Гаррисон бесследно исчез. Осознав всю тяжесть того, через что он заставил пройти своего сына, герой отправляется в Нью-Йорк, полный решимости найти его и все исправить. В Большом Яблоке он находит не только Гаррисона, но и целое сообщество серийных убийц, курируемое очень богатым человеком. Компанию Холлу составили Джек Элкотт
, Джеймс Ремар
, Питер Динклэйдж
, Ума Турман
, Дэвид Заяс
, Кристен Риттер
,Нил Патрик Харрис
и Дэвид Дастмалчян
.
Читать рецензию
«Декстер: Воскрешение»: Яблоко от яблоньки
В 2024 году стартовал «Декстер: Первородный грех
». В сериале о становлении маньяка снялись Патрик Гибсон
, Кристиан Слейтер
, Молли Браун
, Кристина Милиан
, Сара Мишель Геллар
, Патрик Демпси
и Джо Пантолиано
, а Холл остался за кадром, озвучив внутренний голос главного героя. Данное шоу решили закрыть — из-за успеха «Воскрешения» создатели решили бросить все силы сценаристов на его потенциальное продолжение.
