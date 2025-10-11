Фильм «Minecraft в кино» обзаведется продолжением

Фильм Warner Bros. «Minecraft в кино
» обзаведтся сиквелом. Согласно Deadline
, вторая часть экранизации популярной видеоигры выйдет в мировой прокат 23 июля 2027 года.
Режиссерское кресло продолжения вновь займет Джаред Хесс
. Он же пишет сценарий вместе с Крисом Галлеттой.
По сюжету адаптации, вышедшей на экраны планеты весной текущего года, четверо аутсайдеров попадают через таинственный портал в странную кубическую страну чудес. Чтобы вернуться домой, им пришлось пройти волшебный квест вместе с мастером по имени Стив. В картине, собравшей в мире под миллиард долларов, сыграли Джейсона Момоа
, Джек Блэк
, Эмма Майерс
, Дженнифер Кулидж
, Кейт Маккиннон
, Джемейн Клемент
и Дэниель Брукс
.
Читать рецензию
«Майнкрафт: Фильм»: Кубическая сила
«Майнкрафт» создала и выпустила в 2011-м шведская студия-разработчик Mojang Studios. За 11 лет было продано 238 миллионов копий. В игре геймер создает себе аватара, потом из трехмерных кубиков строит окружение и отбивается ночью от разнообразных монстров. В игровую вселенную впоследствии вошли Minecraft: Story Mode, Minecraft Earth, Minecraft Dungeons и Minecraft Legends.
обсуждение >>