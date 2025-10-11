Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Фильм «Minecraft в кино» обзаведется продолжением

11 октября
2025 год

Новости кино >>
11 октября 2025
Фильм Warner Bros. «Minecraft в кино» обзаведтся сиквелом. Согласно Deadline, вторая часть экранизации популярной видеоигры выйдет в мировой прокат 23 июля 2027 года.

Майнкрафт в кино (2025)

Режиссерское кресло продолжения вновь займет Джаред Хесс. Он же пишет сценарий вместе с Крисом Галлеттой.

По сюжету адаптации, вышедшей на экраны планеты весной текущего года, четверо аутсайдеров попадают через таинственный портал в странную кубическую страну чудес. Чтобы вернуться домой, им пришлось пройти волшебный квест вместе с мастером по имени Стив. В картине, собравшей в мире под миллиард долларов, сыграли Джейсона Момоа, Джек Блэк, Эмма Майерс, Дженнифер Кулидж, Кейт Маккиннон, Джемейн Клемент и Дэниель Брукс.

Читать рецензию «Майнкрафт: Фильм»: Кубическая сила

«Майнкрафт» создала и выпустила в 2011-м шведская студия-разработчик Mojang Studios. За 11 лет было продано 238 миллионов копий. В игре геймер создает себе аватара, потом из трехмерных кубиков строит окружение и отбивается ночью от разнообразных монстров. В игровую вселенную впоследствии вошли Minecraft: Story Mode, Minecraft Earth, Minecraft Dungeons и Minecraft Legends.
версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   13.10.2025 - 18:03
Не смотрел, а они уже продлили. Пока дайдут руки выйдет второй фильм. Сразу две части хлопну. читать далее>>
№ 3
Андрей (Омск)   12.10.2025 - 18:41
Ожидаемо. Сильно не нужно было готдать и думать. Позитивный развлекательный фильм. читать далее>>
№ 2
Ани харадж   12.10.2025 - 10:49
Крутая игра, но превзойти оригинал, это надо очень постараться. Ведь первоисточник всегда лучше сиквела. На этот раз у них должно быть 999 миллионов. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   11.10.2025 - 21:54
Миллиард долларов был собран, вот решили замахнуться на два. Посмотрим получится ли, ведь надо постараться переплюнуть оригинал. читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Закончились съемки «Майнкрафта» с Джейсоном Момоа и Джеком Блэком
Дженнифер Кулидж появится в «Майнкрафте»
Джек Блэк окажется во вселенной «Майнкрафта»
Джейсон Момоа соберет из кубиков «Майнкрафт»
Найден новый режиссёр для киноадаптации Minecraft
Экранизация Minecraft осталась без режиссёра
Поиск по меткам
игры
персоны
Джек БлэкДэниель БруксДжемейн КлементДженнифер КулиджЭмма МайерсКейт МакКиннонДжейсон МомоаДжаред Хесс
фильмы
Майнкрафт в кино

фотографии >>
"Майнкрафт в кино" (2025)
"Майнкрафт в кино" (2025)
"Майнкрафт в кино" (2025)
"Майнкрафт в кино" (2025)
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Елена Перегуда
15 октября ушла из жизни актриса Елена Перегуда.
Тамара Стависская
14 октября ушла из жизни актриса, педагог Тамара Стависская.

День рождения >>

Александра Бабаскина
Николай Басков
Виталина Библив
Александр Большаков
Константин Костышин
Павел Майков
Азамат Нигманов
Ольга Фадеева
Анна Хилькевич
Эва Блащик
Филипп Леруа
Мишель Омон
Таня Робертс
Стивен Томпкинсон
Доминик Уэст
Славко Штимац
все родившиеся 15 октября >>

Афиша кино >>

Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама
Россия, 2025
Эддингтон
вестерн, драма, комедия
США, Финляндия, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Бэмби: Лесной кошмар
драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Детки: Инструкция не прилагается
комедия
Испания, 2024
Жатва
вестерн, драма, экранизация
Великобритания, Германия, Греция, Франция, 2024
Глазами пса
комедия, фильм ужасов
США, 2025
Опасные связи
триллер, эротика
США, 2024
Русалочка. Начало приключений
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Китай, 2021
Сердцеед
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Ледяной предел
триллер
США, Болгария, 2025
Лермонтов
драма, исторический фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram