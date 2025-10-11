Сигурни Уивер может вернуться к роли Эллен Рипли

Существует вероятность, что Сигурни Уивер
вернется к роли Эллен Рипли в культовой серии «Чужой». Об этом актриса рассказала в рамках конвента New York Comic Con, сообщает Variety
.
«Уолтер Хилл – мой близкий друг, и он уже написал 50 страниц, повествующих о том, какой сейчас могла бы быть Рипли. И они потрясающие. Я не знаю, случится ли проект, но у меня была встреча со студиями Fox и Disney. За исключением неснятой картины Нила Бломкампа, я ни разу не чувствовала необходимости возвращаться к этой роли. Но то, что написал Уолтер, мне кажется очень жизненным. По сути, это история об обществе, которое может посадить в тюрьму того, кто пытался помочь человечеству. В его глазах она представляет большую проблему. Я подумываю о сотрудничестве с Уолтером, чтобы увидеть, какой будет остальная часть истории», —
цитирует издание звезду.
На счету Уивер четыре части популярной серии: «Чужой
», «Чужие
», «Чужой 3
» и «Чужой 4: Воскрешение
». Ее голос также можно услышать в дополнении к игре Alien: Isolation, в котором геймерам представился шанс пережить события, развернувшиеся на космическом корабле «Ностромо».
обсуждение >>