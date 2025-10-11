Сигурни Уивер может вернуться к роли Эллен Рипли

что почитать?

Спутник телезрителя «Аванпост»: Хотят ли русские межгалактической войны 10 октября, 19:00, viju TV 1000 русское

Новости кино Константин Гришанов и Андрей Горбачев вновь окажутся в «Великолепной Пятерке» Начались съемки восьмого сезона детектива Пятого канала

Обзор сериалов «Как приручить лису»: Бесподобный товарищ Кяро и зверские убийства Новосибирский триллер о том, что ко всем нужен подход

Анимация Как я встретил вашу маму: культовое аниме «Евангелион» отмечает 30-летие Бытие. Смерть. Роботы. Разбираемся, как устроено детище Хидэаки Анно

Лайфстайл «В 16 лет я стала хореографом стриптизёров»: Мария Камова рассказала о первых заработках Куда приводит страсть к джинсам

Интервью Ольга Красько: «В мужской природе заложена борьба, а в женской – принятие» Актриса – о сериале «Моя рыжая чудачка», воспитании детей и борьбе с материнскими страхами