Сигурни Уивер может вернуться к роли Эллен Рипли

11 октября
2025 год

Новости кино >>
11 октября 2025
Существует вероятность, что Сигурни Уивер вернется к роли Эллен Рипли в культовой серии «Чужой». Об этом актриса рассказала в рамках конвента New York Comic Con, сообщает Variety.

Сигурни Уивер может вернуться к роли Эллен Рипли
фото: imdb.com

«Уолтер Хилл – мой близкий друг, и он уже написал 50 страниц, повествующих о том, какой сейчас могла бы быть Рипли. И они потрясающие. Я не знаю, случится ли проект, но у меня была встреча со студиями Fox и Disney. За исключением неснятой картины Нила Бломкампа, я ни разу не чувствовала необходимости возвращаться к этой роли. Но то, что написал Уолтер, мне кажется очень жизненным. По сути, это история об обществе, которое может посадить в тюрьму того, кто пытался помочь человечеству. В его глазах она представляет большую проблему. Я подумываю о сотрудничестве с Уолтером, чтобы увидеть, какой будет остальная часть истории», — цитирует издание звезду.

На счету Уивер четыре части популярной серии: «Чужой», «Чужие», «Чужой 3» и «Чужой 4: Воскрешение». Ее голос также можно услышать в дополнении к игре Alien: Isolation, в котором геймерам представился шанс пережить события, развернувшиеся на космическом корабле «Ностромо».
обсуждение >>
№ 9
Мария_2191   13.10.2025 - 20:01
... ну да, а тот как-то странно будет, что престарелый ксеноморф будет выше выглядеть,чем сам "чужой")) читать далее>>
№ 8
Дмитрий А. Мишин   13.10.2025 - 18:01
Тогда и монстра нужно сделать старым с сединой. Чтобы уровнять героев) читать далее>>
№ 7
Kritikan   13.10.2025 - 10:50
... Учитывая, что в четвёртом Чужом был клон-гибрид Рипли и ксеноморфа, то почему бы и нет... читать далее>>
№ 6
Андрей (Омск)   12.10.2025 - 18:38
В двух ролях вернётся Сигурни: или ксеноморфом или роботом. В каком же ещё. читать далее>>
№ 5
Kritikan   12.10.2025 - 08:27
Интересно... Самым идеальным раскладом было бы, конечно, как-то столкнуть лбами Рипли, Дэвида и Инженеров из Прометея/Завета, но это именно что в идеальном мире :) И конечно, это всё было актуально, когда... читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>
Ссылки по теме
«Чужой» во второй раз окажется в изоляции
Новая игра по «Чужому» выйдет в конце 2024 года
Тимоти Олифант попадется на глаза ксеноморфу
Алекс Лоутер и Эсси Дэвис познакомятся с «Чужим»
Закончились съемки «Чужого» с Кэйли Спэни
Объявлен актерский состав новой части «Чужого»
Вселенная «Чужого» обрастет двумя новыми играми
Кэйли Спэни заменит Сигурни Уивер во вселенной «Чужого»
По вселенной «Чужих» создают новую игру
Феде Альварес снимет своего «Чужого»
Стали известны подробности сериала по «Чужому»
По «Чужому» сделают новый шутер
Ридли Скотт угробил пятого «Чужого»
Поиск по меткам
игры
персоны
Нил БломкампСигурни УиверУолтер Хилл
фильмы
ЧужиеЧужойЧужой 3Чужой 4: Воскрешение

что почитать?

