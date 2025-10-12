Не стало звезды «Крестного отца» Дайан Китон

На 80-м году жизни в штате Калифорния не стало музы Вуди Аллена
, выдающейся американской актрисы, продюсера и режиссера Дайан Китон
. Печальную новость сообщил журнал People
.
Будущая звезда родилась 5 января 1946-го в Лос-Анджелесе. Взяла в качестве артистического псевдонима девичью фамилию матери из-за того, что актриса с именем Дайан Холл уже была зарегистрирована в Актерской гильдии. Драматическое искусство изучала в колледже Санта-Аны, затем — в школе при театре Neighbourhood Playhouse в Нью-Йорке. Первую заметную театральную роль исполнила в бродвейском рок-мюзикле «Волосы
» в 1968-м.
В 1970-м дебютировала в кино фильмом «Любовники и другие незнакомцы
». Внимание публики к Китон привлекло участие в шедевре Фрэнсиса Форда Копполы
«Крестный отец
», в котором она исполнила роль Кэй Адамс. Впоследствии актриса снималась и в продолжениях этой гангстерской саги. Особое место в ее творчестве занимает сотрудничество с Вуди Алленом, с которым она познакомилась в 1969-м на Бродвее, когда тот ставил спектакль «Сыграй это еще раз, Сэм
». Помимо творческих, Китон и Аллена несколько лет связывали и любовные отношения. В 1972-м Вуди перенес пьесу на экран, положив таким образом начало ролям Дайан в своих лентах. Среди них — «Спящий
», «Любовь и смерть
», «Энни Холл
», «Интерьеры
», «Манхэттен
», «Дни радио
» и «Загадочное убийство в Манхэттене
».
Читать
Крах семьи, крах страны: почему «Крестный отец» — величайшая американская трагедия
Всего за свою карьеру успела сыграть 77 ролей в кино и на телевидении. Помимо работ Аллена и трилогии «Крестный отец», зрителям также запомнилась образами, созданными в таких фильмах и сериалах, как дилогия «Отец невесты
», «Клуб первых жен
», «Молодой Папа
», «Красные
», «Маленькая барабанщица
», «Миссис Соффел
», «Преступления сердца
», «Хорошая мать
» и «Комната Марвина
». В 1987-м дебютировала в качестве режиссера, сняв по своему сценарию документальную ленту «Рай
». Затем она поставила один из эпизодов культового серила «Твин Пикс
» и фильмы «Дикий цветок
», «Отбой
» и «Сумасшедшие герои».
Лауреат более 35 престижных наград, включая «Оскар», два «Золотых глобуса», BAFTA и две премии «Давид ди Донателло». Помимо достижений в мире кино, Дайан Китон известна своим резко отрицательным отношением к пластической хирургии. С 2006-го являлась лицом косметической фирмы L'Oreal.
обсуждение >>