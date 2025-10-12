Кино-Театр.Ру
Не стало звезды «Крестного отца» Дайан Китон

12 октября
2025 год

12 октября 2025
На 80-м году жизни в штате Калифорния не стало музы Вуди Аллена, выдающейся американской актрисы, продюсера и режиссера Дайан Китон. Печальную новость сообщил журнал People.


Будущая звезда родилась 5 января 1946-го в Лос-Анджелесе. Взяла в качестве артистического псевдонима девичью фамилию матери из-за того, что актриса с именем Дайан Холл уже была зарегистрирована в Актерской гильдии. Драматическое искусство изучала в колледже Санта-Аны, затем — в школе при театре Neighbourhood Playhouse в Нью-Йорке. Первую заметную театральную роль исполнила в бродвейском рок-мюзикле «Волосы» в 1968-м.

В 1970-м дебютировала в кино фильмом «Любовники и другие незнакомцы». Внимание публики к Китон привлекло участие в шедевре Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец», в котором она исполнила роль Кэй Адамс. Впоследствии актриса снималась и в продолжениях этой гангстерской саги. Особое место в ее творчестве занимает сотрудничество с Вуди Алленом, с которым она познакомилась в 1969-м на Бродвее, когда тот ставил спектакль «Сыграй это еще раз, Сэм». Помимо творческих, Китон и Аллена несколько лет связывали и любовные отношения. В 1972-м Вуди перенес пьесу на экран, положив таким образом начало ролям Дайан в своих лентах. Среди них — «Спящий», «Любовь и смерть», «Энни Холл», «Интерьеры», «Манхэттен», «Дни радио» и «Загадочное убийство в Манхэттене».

Всего за свою карьеру успела сыграть 77 ролей в кино и на телевидении. Помимо работ Аллена и трилогии «Крестный отец», зрителям также запомнилась образами, созданными в таких фильмах и сериалах, как дилогия «Отец невесты», «Клуб первых жен», «Молодой Папа», «Красные», «Маленькая барабанщица», «Миссис Соффел», «Преступления сердца», «Хорошая мать» и «Комната Марвина». В 1987-м дебютировала в качестве режиссера, сняв по своему сценарию документальную ленту «Рай». Затем она поставила один из эпизодов культового серила «Твин Пикс» и фильмы «Дикий цветок», «Отбой» и «Сумасшедшие герои».

Лауреат более 35 престижных наград, включая «Оскар», два «Золотых глобуса», BAFTA и две премии «Давид ди Донателло». Помимо достижений в мире кино, Дайан Китон известна своим резко отрицательным отношением к пластической хирургии. С 2006-го являлась лицом косметической фирмы L'Oreal.
№ 5
Мария_2191   13.10.2025 - 19:55
Даже не знала, что Дайан Китон была лицом Лореаль, а за то что выступала против пластической хирургии - это да, восхищалась таким отношением актрисы к пластике. читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   13.10.2025 - 17:22
Выдающаеся актриса своего времени. Последние 10 лет не очень заметна. Хоть и снималась. читать далее>>
№ 3
надежда паттайя25 (г Красноярск)   13.10.2025 - 10:44
Давно смотрела "крёстного отца" Но очень хорошо помню, что смотрела с открытым ртом. Дайан Китон тоже запомнила. читать далее>>
№ 2
Сергей Вольнов (Москва)   13.10.2025 - 09:19
Тоже стал смотреть фильм Крестный отец. Замечательная картина, смотрел ее не раз. И каждый следующий просмотр доставляет удовольствие. Качество фильма заметно улучшается, поскольку сначала были полулегальные... читать далее>>
№ 1
Ани харадж   12.10.2025 - 11:53
Культовый "крёстный отец" Клуб "первых жён" Крутые фильмы. После такого известия захотелось пересмотреть "крёстного отца", тем более очень давно его видела впервые. читать далее>>
Всего сообщений: 5
