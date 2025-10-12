Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Подходят к концу съемки сказки «Чудо–Юдо» с Сергеем Безруковым и Викторией Исаковой

12 октября
2025 год

Новости кино >>
12 октября 2025
На «Ленфильме» подходят к концу съемки сказочного блокбастера «Чудо–Юдо». Согласно пресс-службе киностудии, зрителей ожидает не адаптация известного произведения, а оригинальная история, основанная на известных всем нам сюжетах.

Подходят к концу съемки сказки «Чудо–Юдо» с Сергеем Безруковым и Викторией Исаковой
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ

«Это мой второй сказочный проект. Первый был в 2011 году. Его я сам инициировал — стал автором сценария и продюсером "Реальной сказки". С тех пор подобных предложений мне не поступало, поэтому спасибо Сергею Михайловичу Сельянову, что он пригласил меня в проект "Чудо–Юдо". Так же, как и моя работа в передаче "Спокойной ночи, малыши" посвящена моим детям, и здесь я бы очень хотел, что они увидели меня ещё и в сказке», — поделился Сергей Безруков.

В центре сюжета – Отрада (София Лопунова), дочь владыки гор, сказочных лесов и непроходимых топей Черногора (Безруков) и его бывшей жены Болотницы (Виктория Исакова) – лишилась своих магических сил. Теперь она должна найти возлюбленного, чтобы вернуть магию. Но жених должен быть из мира людей – туда девушка и отправляется вместе с таинственным другом Чудо–Юдо (Микита Воронов), который может перевоплощаться в кого угодно: в птицу, в зверя, и даже… в прекрасного принца. По словам Софии Лопуновой, ее персонаж — «подросток, трудный подросток, которая любит родителей, переживает, что они расстались, не понимает, как быть дальше, как и любой сказочной героине ей предстоит прожить миллион приключений и испытаний».

Подходят к концу съемки сказки «Чудо–Юдо» с Сергеем Безруковым и Викторией Исаковой
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ

«Это кино о том, что любовь спасет все на свете. Но кроме того, это фильм про чудо – то самое чудо, которое способна совершить только любовь. Мне досталась очаровательная роль. Моя героиня – очень темпераментная, страстная, но при этом немного инфантильная. Мама взрослой дочери, которая иногда ведет себя как ребенок. С актерской точки зрения, такая манера поведения всегда очень выигрышна, потому что актер получает свободу делать все, что угодно – поведение персонажа может быть порой весьма экзальтированным, эксцентричным. А если дополнить это все соответствующими экстравагантными костюмами и гримом, то получается очень необычно», — рассказала Виктория Исакова.

Микита Воронов, исполняющий роли Чудо–Юда и царевича Панкрата, поделился философским взглядом на свою работу: «Чудо–Юдо – невероятный сказочный персонаж, который может принять любой облик, кто он на самом деле – узнаете, когда посмотрите наше кино. Он почти впервые сталкивается с человеческими вопросами: что такое выбор, ответственность, влюбленность. Помните был такой фильм "Знакомьтесь, Джо Блэк", там была фраза, которая очень подходит моему персонажу – "Быть человеком — это и больно, и прекрасно одновременно"».

Подходят к концу съемки сказки «Чудо–Юдо» с Сергеем Безруковым и Викторией Исаковой
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ

Сергей Епишев, воплотивший образ загадочного Дворецкого, раскрыл особенности своего персонажа: «Мы с хозяином, магом Черногором, живем в замке уже не одну сотню лет. У нас сложилась своя система обязанностей — я отвечаю за порядок, он за хаос. Так и живем, пока в дом не приезжает Отрада – дочь Черногора, и вся наша упорядоченная жизнь сразу приходит в движение». А Артур Бесчастный, играющий комедийного рыцаря, так описал своего героя: «Это рыцарь без страха и смекалки, но абсолютно искренний в своем желании победить Черногора».

Съемки картины проходят в Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове, в Москве и Ленинградской области. «На самую сложную декорацию в Ленобласти – дом Болотницы в болотном царстве – ушло порядка двух месяцев. Она была очень красивой, похожа на английскую оранжерею», — говорит исполнительный продюсер Наталья Смирнова.

Подходят к концу съемки сказки «Чудо–Юдо» с Сергеем Безруковым и Викторией Исаковой
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ

Самые технически сложные съемки были в горах – в Хибинах. Снимали на большой высоте, куда надо было доставить все декорации, оборудование, актеров. «Мы снимали в конце августа, предполагая, что будет солнечно и красиво, а в итоге выпал снег и начался туман, – вспоминает Сергей Епишев. – И сначала мы думали, что это все испортит. Но потом поняли, что туман придает тот самый мистический оттенок всему, что происходит в замке. Это, можно сказать, такой сказочный момент – будто бы сказка сама себя рассказывает».

Съемочный период фильма будет завершен в октябре и уже через год, осенью 2026-го, он выйдет на большие экраны.
версия для печати

обсуждение >>
№ 3
Мария_2191   13.10.2025 - 20:06
Снимали на территории всей страны, если нужны красивые места, то и не на такое пойдёшь. Хотя декорации на верх горных скал не потащили, наверное здесь свою роль сыграет компьютерная графика. читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   12.10.2025 - 19:20
... Может быть, но почему-то его "Реальной сказки" я не видела и даже не знала о существовании фильма. читать далее>>
№ 1
Ани харадж   12.10.2025 - 15:13
Мне кажется Безрукову подходят роли сказочных персонажей. Исакова симпатична как человек и как актриса. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Сергей Безруков, Виктория Исакова и София Лопунова приступили к съемкам в сказке «Чудо-Юдо»
«Битва моторов», «Весельчак У» и «Чебурашка-2» получат поддержку Фонда кино
Поиск по меткам
Ленфильм
персоны
Сергей БезруковАртур БесчастныйМикита ВороновСергей ЕпишевВиктория ИсаковаСофия ЛопуноваСергей СельяновНаталья Смирнова (IV)
фильмы
Знакомьтесь, Джо БлэкРеальная сказкаЧудо Юдо

фотографии >>
Подходят к концу съемки сказки «Чудо–Юдо» с Сергеем Безруковым и Викторией Исаковой фотографии
Подходят к концу съемки сказки «Чудо–Юдо» с Сергеем Безруковым и Викторией Исаковой фотографии
Подходят к концу съемки сказки «Чудо–Юдо» с Сергеем Безруковым и Викторией Исаковой фотографии
Подходят к концу съемки сказки «Чудо–Юдо» с Сергеем Безруковым и Викторией Исаковой фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Елизавета Волгина
12 октября ушла из жизни актриса Елизавета Волгина.

День рождения >>

Анастасия Веденская
Алексей Девотченко
Саят Исембаев
Михаил Козаков
Ксения Лаврова-Глинка
Вячеслав Разбегаев
Лесь Сердюк
Вадим Спиридонов
Мариэтта Цигаль-Полищук
Камерон Арнетт
Миа Васиковска
Пётр Журавский
Стив Куган
Роджер Мур
Джон Седа
Бен Уишоу
все родившиеся 14 октября >>

Афиша кино >>

Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама
Россия, 2025
Эддингтон
вестерн, драма, комедия
США, Финляндия, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Детки: Инструкция не прилагается
комедия
Испания, 2024
Жатва
вестерн, драма, экранизация
Великобритания, Германия, Греция, Франция, 2024
Бэмби: Лесной кошмар
драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Глазами пса
комедия, фильм ужасов
США, 2025
Опасные связи
триллер, эротика
США, 2024
Русалочка. Начало приключений
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Китай, 2021
Сердцеед
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Ледяной предел
триллер
США, Болгария, 2025
Лермонтов
драма, исторический фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен