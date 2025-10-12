Подходят к концу съемки сказки «Чудо–Юдо» с Сергеем Безруковым и Викторией Исаковой

На «Ленфильме» подходят к концу съемки сказочного блокбастера «Чудо–Юдо». Согласно пресс-службе киностудии, зрителей ожидает не адаптация известного произведения, а оригинальная история, основанная на известных всем нам сюжетах.
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ
«Это мой второй сказочный проект. Первый был в 2011 году. Его я сам инициировал — стал автором сценария и продюсером "Реальной сказки". С тех пор подобных предложений мне не поступало, поэтому спасибо Сергею Михайловичу Сельянову, что он пригласил меня в проект "Чудо–Юдо". Так же, как и моя работа в передаче "Спокойной ночи, малыши" посвящена моим детям, и здесь я бы очень хотел, что они увидели меня ещё и в сказке», — поделился Сергей Безруков.
В центре сюжета – Отрада (София Лопунова), дочь владыки гор, сказочных лесов и непроходимых топей Черногора (Безруков) и его бывшей жены Болотницы (Виктория Исакова) – лишилась своих магических сил. Теперь она должна найти возлюбленного, чтобы вернуть магию. Но жених должен быть из мира людей – туда девушка и отправляется вместе с таинственным другом Чудо–Юдо (Микита Воронов), который может перевоплощаться в кого угодно: в птицу, в зверя, и даже… в прекрасного принца. По словам Софии Лопуновой, ее персонаж — «подросток, трудный подросток, которая любит родителей, переживает, что они расстались, не понимает, как быть дальше, как и любой сказочной героине ей предстоит прожить миллион приключений и испытаний».
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ
«Это кино о том, что любовь спасет все на свете. Но кроме того, это фильм про чудо – то самое чудо, которое способна совершить только любовь. Мне досталась очаровательная роль. Моя героиня – очень темпераментная, страстная, но при этом немного инфантильная. Мама взрослой дочери, которая иногда ведет себя как ребенок. С актерской точки зрения, такая манера поведения всегда очень выигрышна, потому что актер получает свободу делать все, что угодно – поведение персонажа может быть порой весьма экзальтированным, эксцентричным. А если дополнить это все соответствующими экстравагантными костюмами и гримом, то получается очень необычно», — рассказала Виктория Исакова.
Микита Воронов, исполняющий роли Чудо–Юда и царевича Панкрата, поделился философским взглядом на свою работу: «Чудо–Юдо – невероятный сказочный персонаж, который может принять любой облик, кто он на самом деле – узнаете, когда посмотрите наше кино. Он почти впервые сталкивается с человеческими вопросами: что такое выбор, ответственность, влюбленность. Помните был такой фильм "Знакомьтесь, Джо Блэк", там была фраза, которая очень подходит моему персонажу – "Быть человеком — это и больно, и прекрасно одновременно"».
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ
Сергей Епишев, воплотивший образ загадочного Дворецкого, раскрыл особенности своего персонажа: «Мы с хозяином, магом Черногором, живем в замке уже не одну сотню лет. У нас сложилась своя система обязанностей — я отвечаю за порядок, он за хаос. Так и живем, пока в дом не приезжает Отрада – дочь Черногора, и вся наша упорядоченная жизнь сразу приходит в движение». А Артур Бесчастный, играющий комедийного рыцаря, так описал своего героя: «Это рыцарь без страха и смекалки, но абсолютно искренний в своем желании победить Черногора».
Съемки картины проходят в Санкт-Петербурге, на Кольском полуострове, в Москве и Ленинградской области. «На самую сложную декорацию в Ленобласти – дом Болотницы в болотном царстве – ушло порядка двух месяцев. Она была очень красивой, похожа на английскую оранжерею», — говорит исполнительный продюсер Наталья Смирнова.
фото: пресс-служба кинокомпании СТВ
Самые технически сложные съемки были в горах – в Хибинах. Снимали на большой высоте, куда надо было доставить все декорации, оборудование, актеров. «Мы снимали в конце августа, предполагая, что будет солнечно и красиво, а в итоге выпал снег и начался туман, – вспоминает Сергей Епишев. – И сначала мы думали, что это все испортит. Но потом поняли, что туман придает тот самый мистический оттенок всему, что происходит в замке. Это, можно сказать, такой сказочный момент – будто бы сказка сама себя рассказывает».
Съемочный период фильма будет завершен в октябре и уже через год, осенью 2026-го, он выйдет на большие экраны.
