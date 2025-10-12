Кино-Театр.Ру
Лучшим фильмом фестиваля «Евразийский мост» признан «Оплот стойкости» из Черногории

12 октября
2025 год

12 октября 2025
Девятый Международный кинофестиваль «Евразийский мост», проходивший в Ялте, подвел итоги. Согласно пресс-службе смотра, победителем конкурса игрового кино стал «Оплот стойкости» из Черногории. В секции документального кино победу одержал иранский «Потерянный сезон».

фото: пресс-служба фестиваля
фото: пресс-служба фестиваля

«Оплот стойкости» Николы Вукчевича рассказывает о мальчике-христианине, потерявшем семью во время Второй мировой войны в Югославии и нашедшем убежище в доме у мусульманина, которому предстоит сделать трудный выбор между безопасностью своей семьи и верностью своим принципам. «Потерянный сезон» Мехди Ганавати посвящен девочке-подростку, живущей в засушливой деревне на границе с Афганистаном, где природные катаклизмы ставят под угрозу ее мечты о поступлении в университет.

Ведущей церемонии закрытия стала лектор–искусствовед Екатерина Русакова. Она отметила, что «Евразийский мост» является настоящим праздником киноискусства, объединившим на одной площадке мастеров и дебютантов, признанных звезд и новых талантов со всего мира, и выразила благодарность гостям, членам жюри, участникам, партнерам и зрителям, чья поддержка и любовь вдохновляют на новые свершения. Перед гостями и участниками фестиваля также выступила солистка, заслуженная артистка Республики Крым Марина Герман.

Читать Евразийский мост-2019: Я/Мы – Александр Петров
В составе жюри игрового конкурса были киновед и историк кино Сергей Лаврентьев, ведущий молодой кинорежиссер Кыргызстана Дастан Жапар Рыскелди, председателем жюри выступил итальянский актер, режиссер, сценарист и продюсер Фабио Масса. Приз за лучшую режиссерскую работу был присужден Михаилу Кулунакову за «Волков». Спецприз жюри получила иранская лента «Глаза востока» Эбрахима Амини. Это история о девочке-подростке, которая мечтает поехать в Сеул на конкурс ради встречи с K-pop кумиром, несмотря на категорическое сопротивление матери. Специального упоминания жюри удостоены Светлана Крючкова и Александр Адабашьян за роли в фильме Андрея Зайцева «Двое в одной жизни, не считая собаки».

Конкурс документального кино оценивали французско-сербский сценарист, режиссер, продюсер и поэт Стивен Ли Мраович, выступивший председателем жюри, режиссер, сценарист из Калькутты Балака Гош и продюсер, сценарист, один из создателей «Огненного лиса» Анна Шпиленок. Специальным упоминанием жюри отмечена чилийско-голландская «Невероятная золотодобывающая машина» Альфредо Пуральи де ла Пласа о шестидесятилетнем золотоискателе и его сыне, который создает машину, чтобы обеспечить семье лучшее будущее. Диплом жюри получила китайская лента «Тетушка Ху и ее райский сад» режиссера Пань Чжици.

фото: пресс-служба фестиваля
фото: пресс-служба фестиваля

Призом Министерства культуры Республики Крым награждены неигровой фильм Олеси Фокиной «Лексо» и «Волки». Призы зрительских симпатий достались мелодраме «Двое в одной жизни, не считая собаки» и документальной ленте Анны Чернаковой «Наставник Царевича. История Чарльза Сиднея Гиббса» о судьбе учителя английского великих княжон и цесаревича Алексея, чья жизнь кардинально изменилась после расстрела царской семьи в 1918 году.

В завершение церемонии заместитель министра культуры Республики Крым Андрей Терещенко и член отборочной комиссии фестиваля Нина Кочеляева отметили, что кино – это действительно мост, который позволяет перешагнуть через границы, через языковые барьеры, через культурные различия. «Это возможность увидеть мир глазами другого человека, почувствовать его радость и его боль, искусство кино способно объединять людей, строить взаимопонимание и делать мир лучше. И, несмотря на то, что церемония подходит к концу, киноискусство продолжает жить, строить мосты между сердцами и культурами», — подчеркнула Кочеляева.
№ 3
Дмитрий А. Мишин   13.10.2025 - 17:59
Тяжёлые истории в кино. Никто не поедет на фистеваль с комедий или фантастикой. Нужно сделать драму и желательно пострашнее. читать далее>>
№ 2
Ангелина_Сокол   12.10.2025 - 19:23
... Почитав сюжет фильма-победителя "Оплот стойкости" я тоже так подумала, что смотреть не особо и хочется. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   12.10.2025 - 18:35
Словил себя на мысли что никогда не смотрю фильмы-победители разных мероприятий. Особого желания нет. читать далее>>
Всего сообщений: 3
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram