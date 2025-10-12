Меган Фокс подарила свой голос аниматронику Чики в сиквеле «Пяти ночей с Фредди»

Меган Фокс
присоединилась к команде продолжения киноадаптации популярной видеоигры «Пять ночей с Фредди
». Ее голосом заговорит аниматроник Чики, уверяет Variety
.
Джош Хатчерсон
, Пайпер Рубио и Элизабет Лэйл вернутся к своим ролям. Кроме того, ожидается воссоединение звезд «Крика
» Мэттью Лилларда
и Скита Ульриха
. За постановку вновь возьмется Эмма Тамми. Релиз «Пяти ночей с Фредди 2
» намечен на 5 декабря.
Мультиплатформерная игра в жанрах инди-хоррор point-and-click и survival horror, в которой действие разворачивается в 1993 году, была разработана и выпущена в 2014 году геймдизайнером Скоттом Коутоном. Геймерам предоставляется шанс испытать на собственной шкуре все испытания, пришедшиеся на долю Майка Шмидта, устроившегося ночным охранником в пиццерию Freddy Fazbear’s Pizza. Персонаж должен остаться в живых после пяти дней, проведенных в данном заведении, а это непросто, поскольку по нему шастают одержимые жаждой убивать аниматроники. На данный момент серия включает несколько сиквелов и спин-оффов.
