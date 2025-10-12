Кино-Театр.Ру
Меган Фокс подарила свой голос аниматронику Чики в сиквеле «Пяти ночей с Фредди»

12 октября
2025 год

12 октября 2025
Меган Фокс присоединилась к команде продолжения киноадаптации популярной видеоигры «Пять ночей с Фредди». Ее голосом заговорит аниматроник Чики, уверяет Variety.

фото: webmasto.com

Джош Хатчерсон, Пайпер Рубио и Элизабет Лэйл вернутся к своим ролям. Кроме того, ожидается воссоединение звезд «Крика» Мэттью Лилларда и Скита Ульриха. За постановку вновь возьмется Эмма Тамми. Релиз «Пяти ночей с Фредди 2» намечен на 5 декабря.

Читать Играем-смотрим: «Возвращение в Сайлент Хилл», сиквел «Мортал Комбат» и еще 8 адаптаций игр 2025 года
Мультиплатформерная игра в жанрах инди-хоррор point-and-click и survival horror, в которой действие разворачивается в 1993 году, была разработана и выпущена в 2014 году геймдизайнером Скоттом Коутоном. Геймерам предоставляется шанс испытать на собственной шкуре все испытания, пришедшиеся на долю Майка Шмидта, устроившегося ночным охранником в пиццерию Freddy Fazbear’s Pizza. Персонаж должен остаться в живых после пяти дней, проведенных в данном заведении, а это непросто, поскольку по нему шастают одержимые жаждой убивать аниматроники. На данный момент серия включает несколько сиквелов и спин-оффов.
Ани харадж   12.10.2025 - 20:45
С Меган всё понятно. А что с игрой. Достойная? По описанию вроде да. читать далее>>
Ангелина_Сокол   12.10.2025 - 19:19
... Хотя именно в моделинге Меган лучше всех, фотогиеничная красотка)) читать далее>>
Андрей (Омск)   12.10.2025 - 18:31
Хватается за любую роль. Актриса с неё слабенькая. Моделью почему-то работает редко. читать далее>>
что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram