Кирилл Кяро появится в игре The Soul

12 октября
2025 год

12 октября 2025
Кирилл Кяро принимает участие в создании видеоигры The Soul. Небольшой ролик с актером опубликован в телеграм-канале студии Antelus Games.


Актер предстанет в образе некоего Маркоса Миллера в кинематографичных кат-сценах, которые будут в приключенческом экшен-хорроре от третьего лица, разрабатываемом российскими студиями Red Star Games и Antelus Games.

Геймерам обещают историю о Максе Соуле, который охотится на чудовищ, прячущихся среди людей. Среди особенностей разработчики называют «проведение расследования и определение типа монстров для выбора способа их уничтожения», «драматический сюжет с непростой, серой моралью» и «механику управления голосом при помощи микрофона». В наличии также элементы QTE.


Дата выхода игры пока не называется, но уже доступна ее страница в Steam.
№ 5
Макс Милиан   14.10.2025 - 17:15
... Еще можно вспомнить серию Command & Conquer: Red Alert, там были Тим Карри, Удо Кир, Олег Штефанко, Рэй Уайз, Кэри Вурер, Эндрю Дивофф, Петер Стормаре, Джина Карано, Джонатан Прайс, Джей Кей Симмонс,... читать далее>>
№ 4
Sergey Tsvetkov   13.10.2025 - 12:40
... Смотря насколько раньше. В кат-сценах актеры появились как только железо стало позволять на экране проигрывать видеоролики. Не знаю, кто был первый, но в юности рубился в Wing Commander III (1994),... читать далее>>
№ 3
надежда паттайя25 (г Красноярск)   13.10.2025 - 07:29
Сейчас во всех играх задействуют актёров, фильмы популярные? Раньше по-моему такого не было. Или я ошибаюсь.. Не игроман просто читать далее>>
№ 2
Макс Милиан   12.10.2025 - 23:31
... Игра для компов 10-летней давности. читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   12.10.2025 - 17:55
Что там по требованиям. Опять нужно будет новый комп собирать. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Кирилл Кяро появится в игре The Soul фотографии
Кирилл Кяро появится в игре The Soul фотографии
Кирилл Кяро появится в игре The Soul фотографии
Кирилл Кяро появится в игре The Soul фотографии
