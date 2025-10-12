Кирилл Кяро появится в игре The Soul

Кирилл Кяро
принимает участие в создании видеоигры The Soul
. Небольшой ролик с актером опубликован
в телеграм-канале студии Antelus Games.
Актер предстанет в образе некоего Маркоса Миллера в кинематографичных кат-сценах, которые будут в приключенческом экшен-хорроре от третьего лица, разрабатываемом российскими студиями Red Star Games и Antelus Games.
Геймерам обещают историю о Максе Соуле, который охотится на чудовищ, прячущихся среди людей. Среди особенностей разработчики называют «проведение расследования и определение типа монстров для выбора способа их уничтожения»
, «драматический сюжет с непростой, серой моралью»
и «механику управления голосом при помощи микрофона»
. В наличии также элементы QTE.
Дата выхода игры пока не называется, но уже доступна ее страница в Steam.
