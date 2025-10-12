Кино-Театр.Ру
Электроспас, Семиболотск и Линда Хэмилтон: главные трейлеры за неделю

12 октября
2025 год

Новости кино >>
12 октября 2025
Еженедельно мы публикуем сотни роликов к фильмам, сериалам и мультикам, подогревая интерес к предстоящим релизам. От захватывающих блокбастеров до атмосферного независимого кино, от легкомысленных европейских комедий до суровых российских драм — ничего не ускользает от цепкого внимания Кино-Театр.Ру. В этой рубрике мы собрали самые яркие и значимые трейлеры недели к проектам, которые уже совсем скоро появятся на больших экранах и стриминговых платформах.

СВЕЖИЕ РУССКИЕ

«Левша»
22 января в прокат выходит вольная адаптация повести Николая Лескова от режиссёра Владимира БесединаМайор Гром»). Петербург, конец XIX века. Молодой офицер Пётр Огарёв и гениальный тульский мастер Левша расследуют тайну механической блохи на фоне надвигающейся войны с Великобританией. Роли в фильме исполнили Юрий Колокольников, Фёдор Федотов, Леонела Мантурова и другие.

«Левша». Трейлер №2

Читать МиГи, боги и другой шум времени: Итоги питчинга иных в Фонде кино в 2025 году

«Чудо»
В сети появился трейлер криминальной комедии, которую покажет онлайн-кинотеатр Premier. Старший лейтенант полиции Денис Орлов (Данил Стеклов) внедряется в группу анонимных алкоголиков «Чудо», которую регулярно посещает бывший лидер ОПГ Василий Сапогов (Филипп Янковский). Орлову предстоит найти артефакт времён Смутного времени, который в 90-х похитила банда Сапога из музея города Электроспас.

«Чудо»

Читать «Сектор Газа» с Кологривым, «Паучиха» с Лядовой и «Домашний арест-2»: PREMIER рассказал о новинках сезона

«Попутчики»
Комедийное роуд-муви с Виталием Хаевым, Сашей Бортич, Яном Цапником и Филиппом Ершовым обзавелось трейлером. По сюжету молодой стартапер Кирилл хочет продать приложение олигарху Потапову, но оказывается, что тот страдает потерей памяти. Чтобы вернуть инвестору воспоминания, его заместитель Жаринов тщательно воссоздал реальность 90-х годов и подготовил необычный квест.

«Попутчики»

Смотреть онлайн «Непослушник-2» — ещё одна комедия о потере памяти

«Голосовой помощник»
В сети состоялась премьера трейлера психологического хоррора производства кинокомпании «Централ Партнершип». Лучшие друзья отправляются в загородный коттедж, где умная колонка «Алёна» предлагает им необычную игру «Найди убийцу», в которой подсказки связаны с их подругой Алёной, погибшей при странных обстоятельствах. В ролях Полина Федина, Борис Дергачёв, Илья Антоненко.

«Голосовой помощник»

Смотреть онлайн Фильм про голосового помощника «Окей, Лекси!»

«Кузнецовы ТВ»
6 октября в онлайн-кинотеатре Иви и на телеканале СТС состоялась премьера комедийного сериала с Юрием Стояновым, Михаилом Трухиным, Ольгой Медынич и Юлианной Михневич в главных ролях. Проект расскажет историю нескольких поколений Кузнецовых, проживающих под одной крышей, которым продюсеры предлагают стать участниками реалити-шоу. Главный приз — квартира в Москве.

«Кузнецовы ТВ». ТВ-ролик

Читать «Кулинарный техникум» с Маякиным, «Золото скифов» с Никифоровым и продолжение «Молодежки»: СТС рассказал о новинках сезона

«Санкционер»
Телеканал СТС сообщил о грядущей премьере комедии от продюсера Жоры Крыжовникова. По сюжету миллиардер прилетает в Семиболотск на праздник в честь себя и в этот же день узнаёт, что лишился состояния из-за санкций. Дома бедному олигарху никто не рад, и только наивный таксист Федя готов его поддержать. Роли сыграли Дмитрий Нагиев, Марат Башаров, Любовь Толкалина, Zivert и другие.

«Санкционер»

Смотреть онлайн «Актёрище» с Дмитрием Нагиевым

«Сердцеед»
Головокружительная амурная история от режиссёра Романа ГрединаСудьбы») получила трейлер. Фильм расскажет о запутанных отношениях между Светкой (Мария Скорницкая), переехавшей в Москву из деревни, трактористом Сашкой (Михаил Тарабукин), дояркой Машей (Марина Барсукова), продавщицей Любой (Валентина Мазунина) и ухажёром Светки Сержем (Александр Мартынов).

«Сердцеед»

Смотреть онлайн «Судьбы» Романа Гредина

«За Палыча!-2»
В новогодние праздники 2026 года на экраны выходит продолжение народной комедии. Знакомые герои объединяются, чтобы доказать: настоящая дружба армейского братства и чувство юмора способны спасти любую ситуацию. Артём Голубь вновь собирает десантуру, чтобы спасти деда, легендарного десантника Палыча, от бизнесмена Василия, который хочет снести памятник Воину-освободителю.

«За Палыча!-2»

Смотреть онлайн «За Палыча!»

ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ

«Киноклуб»
Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» представил трейлер романтической комедии о друзьях, который объединила любовь к кино. Лучшие друзья Иви (Эйми Лу Вуд) и Ной (Набхаан Ризван) привыкли проводить пятничные вечера в киноклубе. Но когда Ною предлагают работу мечты на другом конце страны, привычный сценарий жизни вдруг меняется: чувства, которые казались дружескими, оказываются куда глубже.

«Киноклуб»

Смотреть онлайн «Киноклуб»

«Шелби Оукс. Город-призрак»
Кинопрокатная компания «Вольга» показала финальный трейлер атмосферного мистического хоррора — дебютного полнометражного фильма кинокритика и YouTube-блогера Криса Стакманна. Идея фильма появилась у Стакманна в 2016 году, когда они с женой отправились в затерянную хижину в Теннесси. Исполнительным продюсером фильма выступил признанный мастер ужасов Майк ФлэнеганОкулус»).

«Шелби-Оукс. Город-призрак». Трейлер №2

Смотреть онлайн «Окулус» Майка Флэнегана

«Вечность»
Кинопрокатная компания «Вольга» поделилась локализованным тизер-трейлером фантастической мелодрамы с Элизабет Олсен, Майлзом Теллером и Каллумом Тёрнером. Попав на тот свет, Джоан должна совершить невозможный выбор между умершим в молодости первым возлюбленным и вторым мужем, с которым она прожила почти всю жизнь. От этого зависит, где и с кем она проведёт вечность.

«Вечность». Тизер-трейлер

Смотреть онлайн «Ветреная река» с Элизабет Олсен

«Хищник: Миссия Осирис»
Компания «Ракета Релизинг» опубликовала официальный трейлер фантастического триллера, который выходит в широкий российский прокат 30 октября. Группа американских спецназовцев приходит в себя на борту инопланетного корабля. Единственным шансом на спасение для них оказывается загадочная Анья (Линда Хэмилтон), которая более 20 лет находится на корабле.

«Хищник: Миссия «Осирис»

Смотреть онлайн «Терминатор 2: Судный день» с Линдой Хэмилтон

«Джекпот»
Вышел русскоязычный трейлер остросюжетного боевика с Дэйвом Батистой, рассказывающий о спецагентах, которые помимо противостояния влиятельным картелям сталкиваются с командой отчаянных юных воров в лице собственных детей. Вместе с Батистой в фильме снимались Джек Чемпион, Бобби Каннавале, София Лиллис, Тони Далтон и другие. Режиссёром фильма выступил Майкл Даус.

«Джекпот»

Смотреть онлайн «В потерянных землях» с Дэйвом Батистой

«Глазами пса»
Кинопрокатная компания «Вольга» порадовала новым трейлером хоррора, снятого от лица пса по кличке Инди, который переезжает с любимым хозяином в старый загородный дом и сталкивается с потусторонними силами. По словам режиссёра, на протяжении трёх лет съёмочная группа работала по графику Инди, провоцируя его на «актёрствование» с помощью специальных звуков и лакомств.

«Глазами пса». Трейлер №2

Читать Новая «Алиса в стране чудес», «Горыныч» с Александром Петровым, «Эддингтон» с Хоакином Фениксом и еще 10 фильмов октября
версия для печати

обсуждение >>
№ 5
Мария_2191   13.10.2025 - 19:48
... Разве что Кузнецовы ТВ и то не знаю, юмор там выборочно смешной, не всегда вообще в тему. Главная фишка - это Стоянов, вот его обожаю) читать далее>>
№ 4
Дмитрий А. Мишин   13.10.2025 - 17:19
Прикольно. Фильм "Чудо" выдвинули на нагоду, ещё і на Золотого орла. Реалии таковы. читать далее>>
№ 3
Vladislav [XzedX] (Москва)   12.10.2025 - 20:02
Электроспас? Семиболотск? Да, судя по скудным трейлерам этой недели, и полного отсутствия по их итогам, заинтересованности в просмотре фильмо-сериалов полностью, то всё вновь сводится к: «О спорт, ты —... читать далее>>
№ 2
Ани харадж   12.10.2025 - 19:44
Не знаю пока что выбрать, но за ролики большое спасибо. Интересно почитать и посмотреть трейлеры. читать далее>>
№ 1
Ангелина_Сокол   12.10.2025 - 19:15
Больше всего хотела бы посмотреть "Глазами пса". Из наших русских ценностей вообще смотреть нечего. читать далее>>
Всего сообщений: 5
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен