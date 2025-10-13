Кино-Театр.Ру
Виктор Добронравов вернется к образу «Инспектора Гаврилова»

13 октября
2025 год

13 октября 2025
В Москве стартовали съемки нового сезона комедийного сериала START и телеканала СТС «Инспектор Гаврилов». К своим ролям вернулись Виктор Добронравов, Алексей Демидов, Екатерина Стулова, Денис Власенко, Виктория Заболотная, Омар Алибутаев, Алиса Стасюк и другие, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Виктор Добронравов вернется к образу «Инспектора Гаврилова»
фото: START и СТС

Режиссерское кресло продолжения занял постановщик первого сезона Кирилл Васильев.

«Держать внимание зрителя — это сложная задача. Медный стал народным любимцем, это точное попадание в срез аудитории. Он крутой парень, я думаю, мужчины подсознательно хотели бы быть такими, как он. А женщины — встретить такого мужчину. Все любят победителей, а он явный альфа и с хорошим юмором. Что нам ждать от третьего сезона? Мы с командой постараемся сделать хорошее кино, рассказать классную историю. Нельзя запрограммировать успех, можно пытаться двигаться в эту сторону. Попробуем сделать хорошо, талантливо, весело, искрометно, с хорошим юмором и правдиво. А уже что получится — увидим», — признает режиссер Кирилл Васильев.

Второй сезон «Инспектора Гаврилова» заставил зрителей гадать, что же случилось с Медным? Было ли ранение опасным или все обошлось? А если обошлось, то без последствий или в жизни народно любимого афериста грядут серьезные перемены? И что теперь будет с отделением полиции Усть-Шахтинска, которое возглавлял доблестный Гаврилов? Пока все, что известно, это выборы мэра, которые грядут в Усть-Шахтинске. И кому-то очень выгодно, чтобы Гаврилов, он же Медный, в них участвовал. А еще в новом сезоне зрителям предстоит познакомиться с загадочным Вороном — отцом Медного и, по совместительству, старым вором в законе.

«Никто не ожидал, что сериал будет так тепло встречен и получится таким по-настоящему народным. После второго сезона все спрашивали — будет ли третий, и мы сейчас, конечно, над ним работаем. Без спойлеров не получится все рассказать. Медный продолжит менять к лучшему не только собственную жизнь, но и жизни остальных. Появятся новые персонажи, которые будут заставлять его делать выбор. Мы очень надеемся, что природа подарит нам теплую осень, как можно меньше дождей. В прошлом году нам повезло, и экспедиция в Одоев была очень комфортной в плане съемок. Так что Одоев нас ждет», — говорит Виктор Добронравов.
№ 1
надежда паттайя25 (г Красноярск)   13.10.2025 - 13:09
Судя по статье сериал удался, оба сезона. Лично мне нравятся все работы где снимаются Добронравовы, и отец и сыновья. Замечательные ребята. читать далее>>
Всего сообщений: 1
