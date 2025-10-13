Кино-Театр.Ру
«Алиса в Стране чудес», «Атом» и «Ландыши» вошли в лонг-лист премии «Золотой орел»

13 октября
2025 год

13 октября 2025
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила лонг-лист Национальной Премии в области кинематографии «Золотой орел» за 2025 год. Полный список претендентов доступен по ссылке.

«Алиса в Стране чудес», «Атом» и «Ландыши» вошли в лонг-лист премии «Золотой орел»
фото: пресс-служба премии

В лонг-лист вошли фильмы «Алиса в Стране чудес», «Лермонтов», «Туда», «Кракен», телевизионные сериалы «Атом», «В парке Чаир», «Хутор», проекты онлайн-платформ «Ландыши. Такая нежная любовь», «Аутсорс», «Дыши» и другие работы.

По итогам первого тура голосования будет определен шорт-лист премии. На соискание премии рассматриваются отечественные кинофильмы, вышедшие в кинопрокат в России c 01 декабря 2024 года по 01 ноября 2025-го, а также телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в аналогичный период.

ХХIV Торжественная Церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 30 января 2026 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм».
