«Алиса в Стране чудес», «Атом» и «Ландыши» вошли в лонг-лист премии «Золотой орел»

Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила лонг-лист Национальной Премии в области кинематографии «Золотой орел» за 2025 год. Полный список претендентов доступен по ссылке.
По итогам первого тура голосования будет определен шорт-лист премии. На соискание премии рассматриваются отечественные кинофильмы, вышедшие в кинопрокат в России c 01 декабря 2024 года по 01 ноября 2025-го, а также телефильмы и сериалы, первый показ которых был завершен в аналогичный период.
ХХIV Торжественная Церемония вручения премии «Золотой орел» состоится 30 января 2026 года в 1-м павильоне киноконцерна «Мосфильм».
обсуждение >>