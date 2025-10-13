Михаил Пореченков, Зоя Бербер и Андрей Мерзликин попадут в «Туман»

Режиссер Сергей Филатов приступил к съемкам комедийного детектива «Туман» с Михаилом Пореченковым в главной роли. Эксклюзивная премьера проекта состоится в онлайн-кинотеатре KION, сообщает пресс-служба платформы.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра KION
«Туман» — комедия о капитане полиции Виталии Туманском, одержимом личной местью. Во время покушения на него случайно погибает жена героя, и теперь капитан любой ценой намерен найти виновных. Чтобы сохранить место в полиции, Туманскому приходится заниматься текущими делами. В помощь капитану руководство назначает симпатичную девушку, старшего лейтенанта Суворову и участкового, недавно прибывшего в Москву с Севера. Несовпадающие по характеру герои вынуждены научиться работать вместе, чтобы раскрывать преступления и помочь капитану Туманскому в его личном расследовании.
«Как мне кажется, это история о поиске справедливости в мире, где ее порой так не хватает. Но история эта рассказана в комедийном ключе. Здесь сталкиваются очень забавные персонажи, и создается такой занимательный мир... Я очень люблю этот жанр, и мне интересно себя в нем попробовать. Действие сериала происходит на задворках Москвы, во всяких ее потаенных уголках, поэтому сериал целиком снимается в столице, но локации достаточно разнообразные», — рассказывает Сергей Филатов.
«Как только я прочел первую серию, мой персонаж мне сразу откликнулся. Актерская интуиция не подвела. Непосредственность персонажа, его чистота, его взгляд на обыкновенные вещи — все это оказалось мне близко, все это со мной тоже происходило. Когда я приехал в Москву в 16 лет, я воспринимал город с призмы со своего опыта, хотя для жителей столицы это могло выглядеть наивно и даже комично. Уже позже, когда меня утвердили в сериал, я прочитал весь сценарий, и сейчас он периодически дорабатывается во время съемок, и мне как артисту это импонирует. Жанр сериала легкий, и его нужно не комиковать, а идти от природы персонажей. Поэтому на площадке возникают живые вещи, инициативы артистов, которые приветствуются режиссером Сергеем Филатовым и авторами сценария. Мы очень стараемся, для меня это жанр редкий, и сама роль — большая удача, потому что в нее можно углубляться, изучать. У персонажа есть арка, он меняется, и мне интересно воплощать это на экране», — признается Азамат Нигманов.
Отмечается, что один из саундтреков сериала — песня группы «Сектор Газа», которая добавляет комедии особенной атмосферы.
«Когда прочитала сценарий, улыбалась почти на каждой странице — очень живые диалоги и забавные ситуации. Моя героиня — принципиальная, немного упрямая, с чувством юмора. А в работе серьезная, но обстоятельства постоянно выводят ее в смешные и неожиданные ситуации. Всем нравится, что это не сухой детектив, а история с легкостью и иронией, где герои всё время балансируют между делом и комедией», — добавляет Зоя Бербер.
