Меры поддержки киноиндустрии обсудили на форуме «Креативный код»

В Санкт-Петербурге с 9 по 10 октября состоялся форум «Креативный код», организованный Минэкономразвития совместно с «Газпромом». В его рамках лидеры ключевых креативных индустрий и представители министерств обсудили критически важные вопросы цифровой трансформации отраслей и сформировали меры поддержки, сообщает пресс-служба мероприятия.
фото: пресс-служба форума
О предложениях в стратегию развития киноиндустрии рассказали генеральный продюсер Team Films Теймур Джафаров и исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова.
Самой волнующей и стоящей на пути отрасли проблемой Теймур Джафаров назвал изменения законодательства в сфере налогообложения: «Переход части ИП с упрощенной системы налогообложения на НДС имеет существенное значение для национальной кинематографии. При вступлении новых правил в силу, мы оказываемся в ситуации, когда затраты на производство контента значительно увеличатся, поскольку почти 90% съемочной группы – это ИП. Более того, учитывая, что цикл производства длится в среднем 2 года, мы будем вынуждены продолжать исполнять договорные обязательства по старым ценам, но с новым налогом, а все риски, связанные с перерасходом производственных бюджетов, несут продюсеры. Это приведет к сокращению количества и качества фильмов и сериалов, в том числе создаваемых при государственной финансовой поддержке. А для сохранения прежнего уровня индустрии в условиях новых правил налогообложения, станет необходимым увеличение государственной поддержки на производство национальных фильмов в 1,5 раза. Сейчас от уплаты налога освобождены только организации, производящие национальный контент. Данное освобождение вводилось тогда, когда услуги по кинопроизводству предпринимателями не были распространенной практикой, в связи с чем необходимость в льготировании ИП просто отсутствовала. Ситуация складывается так, что без такой же льготы для ИП, задействованных в производстве кинопродукции, страна рискует остаться без качественного и конкурентоспособного контента».
Поддержала это мнение и Ольга Жукова: «Производство контента – это проектная деятельность. Специалисты привлекаются разными компаниями на разные проекты, работая на них одновременно, под каждый фильм или сериал собирается новая команда. Поэтому мы никак не можем брать их в штат. Это касается художников, композиторов, монтажеров, пошива костюмов, предоставления оборудования, актеров и многого другого. За последние несколько лет мы и так наблюдаем рост стоимости производства более чем на 70%, а вступление изменений в силу значительно увеличит эту цифру, что ощутимо сократит финансовые возможности кинематографистов и впоследствии повлияет на качество и количество контента. В связи с этим, единственным путем решения этой проблемы мы видим предоставление льготы по налогообложению ИП, осуществляющих производство кино и сериалов, по аналогии с правилами, применяемыми к организациям кинематографии».
По результатам проведенного мероприятия будут сформированы предложения по стратегиям развития отраслей и представлены лидерам сфер для дальнейшего обсуждения.
обсуждение >>