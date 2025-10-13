Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Меры поддержки киноиндустрии обсудили на форуме «Креативный код»

13 октября
2025 год

Новости кино >>
13 октября 2025
В Санкт-Петербурге с 9 по 10 октября состоялся форум «Креативный код», организованный Минэкономразвития совместно с «Газпромом». В его рамках лидеры ключевых креативных индустрий и представители министерств обсудили критически важные вопросы цифровой трансформации отраслей и сформировали меры поддержки, сообщает пресс-служба мероприятия.

Меры поддержки киноиндустрии обсудили на форуме «Креативный код»
фото: пресс-служба форума

О предложениях в стратегию развития киноиндустрии рассказали генеральный продюсер Team Films Теймур Джафаров и исполнительный директор АПКиТ Ольга Жукова.

Самой волнующей и стоящей на пути отрасли проблемой Теймур Джафаров назвал изменения законодательства в сфере налогообложения: «Переход части ИП с упрощенной системы налогообложения на НДС имеет существенное значение для национальной кинематографии. При вступлении новых правил в силу, мы оказываемся в ситуации, когда затраты на производство контента значительно увеличатся, поскольку почти 90% съемочной группы – это ИП. Более того, учитывая, что цикл производства длится в среднем 2 года, мы будем вынуждены продолжать исполнять договорные обязательства по старым ценам, но с новым налогом, а все риски, связанные с перерасходом производственных бюджетов, несут продюсеры. Это приведет к сокращению количества и качества фильмов и сериалов, в том числе создаваемых при государственной финансовой поддержке. А для сохранения прежнего уровня индустрии в условиях новых правил налогообложения, станет необходимым увеличение государственной поддержки на производство национальных фильмов в 1,5 раза. Сейчас от уплаты налога освобождены только организации, производящие национальный контент. Данное освобождение вводилось тогда, когда услуги по кинопроизводству предпринимателями не были распространенной практикой, в связи с чем необходимость в льготировании ИП просто отсутствовала. Ситуация складывается так, что без такой же льготы для ИП, задействованных в производстве кинопродукции, страна рискует остаться без качественного и конкурентоспособного контента».

Поддержала это мнение и Ольга Жукова: «Производство контента – это проектная деятельность. Специалисты привлекаются разными компаниями на разные проекты, работая на них одновременно, под каждый фильм или сериал собирается новая команда. Поэтому мы никак не можем брать их в штат. Это касается художников, композиторов, монтажеров, пошива костюмов, предоставления оборудования, актеров и многого другого. За последние несколько лет мы и так наблюдаем рост стоимости производства более чем на 70%, а вступление изменений в силу значительно увеличит эту цифру, что ощутимо сократит финансовые возможности кинематографистов и впоследствии повлияет на качество и количество контента. В связи с этим, единственным путем решения этой проблемы мы видим предоставление льготы по налогообложению ИП, осуществляющих производство кино и сериалов, по аналогии с правилами, применяемыми к организациям кинематографии».

По результатам проведенного мероприятия будут сформированы предложения по стратегиям развития отраслей и представлены лидерам сфер для дальнейшего обсуждения.
версия для печати

обсуждение >>
№ 2
ДаринаКароль   14.10.2025 - 19:54
Оно и сейчас кино не всегда бывает качественное, а это "пророчится" ещё более худшее утопические состояние развитие кинематографа из-за повышения налогов. читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   13.10.2025 - 17:02
Джафаров вкратце рассказал про конец света в кино. Впереди осталась одна движуха. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Фестиваль научного и индустриального кино «Кремний» объявил победителей
«Ландыши. Вторая весна», «Полдень» и «Князь Андрей»: ИРИ поделился планами на новый сезон
персоны
Теймур ДжафаровОльга Жукова (II)

анонс

Скорбим

Елена Перегуда
15 октября ушла из жизни актриса Елена Перегуда.
Тамара Стависская
14 октября ушла из жизни актриса, педагог Тамара Стависская.

День рождения >>

Александра Бабаскина
Николай Басков
Виталина Библив
Александр Большаков
Константин Костышин
Павел Майков
Азамат Нигманов
Ольга Фадеева
Анна Хилькевич
Эва Блащик
Филипп Леруа
Мишель Омон
Таня Робертс
Стивен Томпкинсон
Доминик Уэст
Славко Штимац
все родившиеся 15 октября >>

Афиша кино >>

Двое в одной жизни, не считая собаки
мелодрама
Россия, 2025
Эддингтон
вестерн, драма, комедия
США, Финляндия, 2025
Астрал: Свеча ведьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2024
Бэмби: Лесной кошмар
драма, триллер, фильм ужасов
Великобритания, США, 2025
Детки: Инструкция не прилагается
комедия
Испания, 2024
Жатва
вестерн, драма, экранизация
Великобритания, Германия, Греция, Франция, 2024
Глазами пса
комедия, фильм ужасов
США, 2025
Опасные связи
триллер, эротика
США, 2024
Русалочка. Начало приключений
детский фильм, семейное кино, фэнтези, экранизация
Китай, 2021
Сердцеед
комедия, мелодрама
Россия, 2025
Ледяной предел
триллер
США, Болгария, 2025
Лермонтов
драма, исторический фильм
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен