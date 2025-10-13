На платформе Литмаркет вышел арт-бук «За ширмой тысячного ли. Мир поколения Альфа» — издание с рассказами в жанре научной фантастики о будущем 2030–2040-х годов, где реальные разработки российских ученых становятся частью художественной вселенной. Электронная версия книги доступна бесплатно, а анимационные серии в стиле «ожившего» комикса можно найти в ВК, сообщает пресс-служба проекта.
Главные герои арт-бука — представители поколения Альфа (рожденные после 2010 года, к 2030-му они станут студентами, младшими научными сотрудниками). Для них технологии — естественная среда, они родились с телефоном в руках и не представляют свою жизнь без ИИ. Считается, что именно они начнут менять мир своими новыми прорывными технологиями, но все они будут сделаны на основе разработок и открытий современных ученых.
Издание включает 12 рассказов, каждый из которых посвящен одному из самых перспективных направлений современной науки. Все тексты написаны специально для проекта писателями, входящими в Союз литераторов России. Сюжет арт-бука разворачивается в 2030-х годах — когда человечество едва избежало «идеального шторма». Все благодаря «Синтезе» – уникальному российскому научному кластеру, который объединил научный опыт предыдущих поколений и креативное мышление молодёжи из поколения Альфа. Это истории о технологиях, благодаря которым выжило человечество. Это личные истории студентов, абитуриентов, выпускников университета «Синтеза» о науке, любви и выборе, о поиске себя и цене достижений. Это истории совсем молодых людей, которые уже создают новый мир для себя и для всего человечества.
К рассказам прилагаются красочные иллюстрации художника с мировым именем Алексея Андреева, а также 3D-визуализации моделей будущих технологий, основанные на реально существующих разработках, выполненные дизайн-инженерной компанией Kuzin Machinery. Дополняют издание комиксные иллюстрации агентства «Параллель».
фото: пресс-служба проекта
Арт-бук является частью мультиформатного проекта «За ширмой тысячного ли. Мир поколения Альфа», включающий также сериал с анимационными вставками в стиле «ожившего комикса», документальный фильм о проекте, видеоролики с участием экспертов, ученых и писателей, подкасты, лонгриды и многое другое. Проект создан при поддержке АНО «Институт развития интернета» (ИРИ). Социальная миссия проекта – дать поколению Альфа язык для описания их собственного будущего. Не навязывая им модели, а предлагая инструменты для их создания. Это история о том, как самые сложные вызовы времени становятся возможностями для тех, кто готов мыслить смело и действовать ответственно.
Проект выходит на ресурсах Клима Жукова, площадках Канобу и Игромания, Яндекс музыке, в группе «За ширмой тысячного ли» в социальной сети ВКонтакте.
